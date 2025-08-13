Kinh tế số
Nhà đầu tư đặt cược vào lĩnh vực nào trong kỷ nguyên tài chính mới?

Đức Thuận

Đức Thuận

17:29 | 13/08/2025
Dự luật “One Big Beautiful Bill” (OBBBA), được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 7, đang gây ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ trên Phố Wall. Với những cải cách thuế toàn diện cùng các gói ưu đãi chọn lọc, dự luật được kỳ vọng mở ra một giai đoạn chính sách kinh tế mới, song cũng vấp phải cảnh báo từ các cơ quan xếp hạng tín dụng về nguy cơ làm gia tăng thâm hụt ngân sách liên bang.
″Đạo luật One Big Beautiful Bill” đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ Phố Wall.
″Đạo luật One Big Beautiful Bill” đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ Phố Wall. Ảnh: Getty.

Peter Andersen, nhà sáng lập Andersen Capital Management, nhận định OBBBA là “một bước ngoặt”, khi Mỹ dịch chuyển từ việc dựa vào lãi suất siêu thấp và mua trái phiếu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sang các khoản chi tiêu chính phủ có mục tiêu rõ ràng.

Theo ông Andersen, cơ sở hạ tầng của cả truyền thống lẫn an ninh mạng vẫn sẽ là trọng tâm mới. Khoảng 150 tỷ USD được phân bổ cho quốc phòng, bao gồm đầu tư vào máy bay không người lái, cơ sở hạ tầng quân sự và trí tuệ nhân tạo. “An ninh mạng sẽ là tiền tuyến mới của sức mạnh quốc gia”, ông khẳng định.

Danh mục đầu tư của Andersen hiện có các cổ phiếu an ninh mạng như Palo Alto, CyberArk cùng United Rentals là doanh nghiệp cho thuê thiết bị phục vụ sản xuất.

Siêu chu kỳ tài chính mới

Tat Wai Toh, Giám đốc chiến lược danh mục đầu tư tại RBC Wealth Management Asia, cho rằng OBBBA đánh dấu “siêu chu kỳ tài chính tiếp theo” của Mỹ, dựa trên chính sách công nghiệp mang tính cấu trúc thay vì kích thích ngắn hạn. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm trí tuệ nhân tạo, quốc phòng, hậu cần và điện khí hóa.

Robert Teeter, Giám đốc điều hành Silvercrest Asset Management Group, đồng quan điểm khi nhận định dự luật này sẽ thúc đẩy đầu tư vốn vào sản xuất, R&D và cơ sở hạ tầng năng lượng, đồng thời tạo lợi thế cho ngành công nghệ, công nghiệp và doanh nghiệp vốn hóa nhỏ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan. Cody Willard, Giám đốc điều hành CL Willard Capital Partners, cho rằng OBBBA chỉ là sự tiếp nối các cam kết chi tiêu trước đây, không phải chất xúc tác thực sự cho nền kinh tế.

Paul Wong, Chiến lược gia thị trường tại Sprott Asset Management, cảnh báo Mỹ có thể rơi vào “tình trạng thống trị tài chính”, khi chính sách tiền tệ phải phục vụ nhu cầu vay mượn của Bộ Tài chính. Ông dự đoán đồng USD sẽ suy yếu dài hạn, khiến tài sản thực như vàng, dầu, bất động sản trở thành “người chiến thắng” lâu dài.

Ngành được hưởng lợi và ngành chịu thiệt

Các chuyên gia đồng thuận rằng quốc phòng, công nghiệp nặng, cơ sở hạ tầng, dịch vụ dầu khí, ngân hàng, công nghệ và an ninh mạng sẽ hưởng lợi trực tiếp. Ngược lại, năng lượng sạch, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời, có thể chịu áp lực do quy định hạn chế mới, thời hạn xét duyệt khắt khe và các điều khoản về “thực thể nước ngoài đáng lo ngại”.

Ngoài ra, lĩnh vực y tế và bệnh viện được dự báo sẽ gặp áp lực về hoàn trả bảo hiểm và chi phí vận hành.

dự luật One Big Beautiful Bill OBBBA Kinh tế Mỹ chính sách tài khoá quốc phòng An ninh mạng cơ sở hạ tầng công nghiệp công nghệ Trí tuệ nhân tạo R&D Năng lượng sạch điện gió điện mặt trời Vàng phố Wall siêu chu kỳ tài chính.

Đọc nhiều

Viettel khởi công nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam

Viettel khởi công nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam

MobiFone gia nhập thị trường Internet 5G không dây FWA

MobiFone gia nhập thị trường Internet 5G không dây FWA

Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?

Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?

Viettel lọt top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2026

Viettel lọt top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2026

TikTok vẫn bùng nổ tại Mỹ giữa nguy cơ bị cấm, Temu và Shein tiếp tục trụ vững trước áp lực thuế quan

TikTok vẫn bùng nổ tại Mỹ giữa nguy cơ bị cấm, Temu và Shein tiếp tục trụ vững trước áp lực thuế quan

Editor'sChoice

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới: Tablet tốt nhất phân khúc

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới: Tablet tốt nhất phân khúc

