Fed có thể không nâng lãi suất trong tháng 9: Nhà đầu tư tiếp tục kỳ vọng

Chủ tịch Fed Jerome Powell

Các nhà giao dịch đang dự đoán với xác suất hơn 90% rằng Fed sẽ không tăng lãi suất tại cuộc họp diễn ra vào ngày 19-20/09/2023, theo CME Group. Trong khi đó, xác suất về việc tăng lãi suất vào tháng 11/2023 đã giảm xuống còn 60%.

Thị trường việc làm đang ổn định

Trong tháng 8/2023, kinh tế Mỹ đã thêm vào hơn 187,000 việc làm phi nông nghiệp, vượt qua dự báo ban đầu là tăng 170,000 việc làm từ cuộc thăm dò của Dow Jones, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố vào ngày 01/09.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên mức 3.8%, đây là mức tăng đáng kể so với tháng 7 và cao nhất kể từ tháng 2/2022. Đồng thời, ước tính về tỷ lệ thất nghiệp của các tháng trước đã được điều chỉnh giảm mạnh.

Lạm phát vẫn còn đáng lo ngại

Mặc dù thị trường việc làm đang ổn định, việc tăng tỷ lệ thất nghiệp là một dấu hiệu đáng lo ngại. Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng lên 62.8%, mức cao nhất kể từ tháng 2/2020, ngay trước khi Mỹ tuyên bố đại dịch COVID-19.

Tiền lương trung bình mỗi giờ làm việc tăng 0.2% so với tháng trước và tăng 4.3% so với cùng kỳ, nhưng vẫn thấp hơn so với dự báo ban đầu là 0.3% và 4.4%. Điều này cho thấy rằng áp lực lạm phát đang dần giảm đi.

Dự báo về hành động của Fed

Theo CNN, hiện thời khó có thể dự đoán chính xác liệu Fed có tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay hay không. Tuy nhiên, có hai kịch bản khả dĩ là: Fed sẽ chấm dứt chu kỳ nâng lãi suất hoặc tiếp tục một lần nữa tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 11.

CNN dự đoán rằng Fed có thể duy trì lãi suất không đổi cho đến cuối năm nếu thị trường việc làm và nền kinh tế tiếp tục giảm tốc để hạ nhiệt lạm phát. Hiện có nhiều yếu tố ủng hộ kịch bản này, bao gồm việc người dân Mỹ hạn chế tiêu dùng hoặc ngân hàng tiếp tục siết chính sách cho vay.

Mặc dù Fed có thể ngừng nâng lãi suất trong tháng 9, nhưng có khả năng sẽ nâng lãi suất trong tháng 11/2023 để đối phó với áp lực lạm phát. Điều này phản ánh tầm quan trọng của việc chuyển từ chu kỳ tăng lãi suất sang việc duy trì lãi suất ổn định.

Tuy nhiên, nội bộ của Fed hiện đang có sự chia rẽ. Một số quan chức nghĩ rằng Fed cần tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát, trong khi những người khác e ngại về các tác động không cần thiết đối với nền kinh tế. Sự chia rẽ này làm nảy sinh các quan điểm khác nhau về tương lai của chính sách tiền tệ.