Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương mở cửa trong trạng thái trầm lắng sau khi Trump tấn công chủ tịch Fed khiến Phố Wall lao dốc. Ảnh minh họa: AI.

Tác động từ Mỹ lan ra toàn cầu: Thị trường Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương dè chừng

Ngay trong phiên giao dịch sáng thứ Ba (giờ địa phương), các chỉ số chính tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương mở cửa với xu hướng giằng co và giảm nhẹ. Nikkei 225 (Nhật Bản) và Topix đi ngang, trong khi Kospi (Hàn Quốc) mất 0,34% và Kosdaq giảm nhẹ. Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,63%, phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ chính sách tiền tệ Mỹ.

Chỉ số Hang Seng tương lai (Hồng Kông) hiện ở mức 21.285 điểm, thấp hơn so với mức đóng cửa gần nhất là 21.395 điểm. Diễn biến cho thấy nhà đầu tư đang “phanh gấp” trước rủi ro bất ổn từ bên kia bán cầu.

Sóng gió bắt đầu từ những phát ngôn mới nhất của cựuTổng thống Donald Trump, trong đó ông công khai chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì cho rằng chính sách lãi suất hiện tại đang “giết chết nền kinh tế”. Trump thậm chí gợi ý về khả năng "loại bỏ" Powell nếu tái đắc cử – động thái khiến giới tài chính lập tức phản ứng.

Phiên giao dịch ngày thứ Hai tại Mỹ kết thúc trong sắc đỏ đậm. Chỉ số Dow Jones lao dốc 971 điểm, tương đương 2,48%, xuống 38.170,41 điểm. S&P 500 mất 2,36%, còn 5.158,20 điểm. Nasdaq Composite giảm tới 2,55%, đóng cửa ở 15.870,90 điểm – mức giảm mạnh nhất trong hơn một tháng.

Sự sụt giảm này không chỉ phản ánh nỗi lo về sự độc lập của Fed mà còn cho thấy tâm lý lo ngại rằng các áp lực chính trị có thể bóp méo việc hoạch định chính sách tiền tệ – một trụ cột then chốt của thị trường tài chính Mỹ.

Nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn: Vàng và Bitcoin lên ngôi và một làn sóng bất định mới đang hình thành?

Trong bối cảnh đồng đô la suy yếu và chứng khoán lao dốc, dòng tiền đổ vào các tài sản trú ẩn an toàn. Giá vàng giao ngay tăng mạnh lên 3.425 USD/ounce, mức cao kỷ lục mới, trong khi hợp đồng vàng tương lai có thời điểm đạt 3.436 USD/ounce.

Konstantinos Chrysikos, chuyên gia tại Kudotrade, nhận định: “Những phát ngôn của Trump không chỉ gây lo ngại tại Mỹ mà còn khiến các nhà đầu tư quốc tế tái định vị chiến lược, tìm đến vàng như một hàng rào bảo vệ trong thời kỳ bất ổn.”

Bitcoin, một tài sản vốn mang tính rủi ro cao, cũng bất ngờ tăng tốc, đạt mức 88.557 USD tại một thời điểm, cao nhất trong tháng. Diễn biến này cho thấy sự dịch chuyển dòng tiền từ thị trường chứng khoán sang các kênh có tính phòng ngừa lạm phát hoặc rủi ro địa chính trị.

Chỉ số ICE US Dollar Index, thước đo sức mạnh đồng bạc xanh giảm xuống mức 97,92, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2022. Giới phân tích cho rằng đà suy yếu này không đơn thuần do lãi suất, mà xuất phát từ những lo ngại sâu sắc hơn về khả năng độc lập của Fed trong bối cảnh chính trị ngày càng can thiệp sâu vào ngân hàng trung ương.

Krishna Guha, Phó Chủ tịch tại Evercore ISI, cảnh báo: “Thị trường đang phát đi một tín hiệu rõ ràng rằng họ không ủng hộ việc một tổng thống can thiệp vào Fed. Chúng tôi đã thấy dòng vốn ngoại bắt đầu rút khỏi Mỹ, điều này có thể làm lung lay vị thế trung tâm tài chính của nước này.”

Cuộc tấn công của Donald Trump vào Chủ tịch Fed không chỉ là một hành động mang tính chính trị mà đang tạo ra những cơn chấn động thực sự trên thị trường tài chính toàn cầu. Khi các nhà đầu tư chuyển sang chế độ phòng thủ, thị trường Châu Á – Thái Bình Dương phản ứng bằng sự thận trọng, nhưng nguy cơ còn ở phía trước.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang nỗ lực phục hồi sau các cú sốc lạm phát và bất ổn địa chính trị, sự bấp bênh từ nước Mỹ, nơi từng là biểu tượng của ổn định đang khiến cả thế giới phải dè chừng.