Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm nhờ dữ liệu bán lẻ tích cực từ Hoa Kỳ. Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Getty.

Thị trường châu Á khởi sắc trên diện rộng

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản dẫn đầu đà tăng với mức tăng 1,58%, trong khi chỉ số Topix rộng hơn cũng tăng mạnh tương đương 1,59%. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi ghi nhận mức tăng 0,57% trong khi chỉ số vốn hóa nhỏ Kosdaq đi ngang.

Thị trường Trung Quốc cũng chứng kiến sự phục hồi với chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 0,25%, đảo chiều xu hướng giảm trong phiên trước đó. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng mạnh nhất trong khu vực với mức tăng 1,88%.

Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 ghi nhận mức tăng 0,29%.

Nhà đầu tư đang tập trung theo dõi diễn biến tại Nhật Bản, nơi Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đã bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày. Các chuyên gia dự báo rộng rãi rằng BOJ sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,5% khi cuộc họp kết thúc.

Đáng chú ý, cuộc họp của BOJ diễn ra trùng thời điểm với cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cơ quan này cũng được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy dấu hiệu tích cực.

Phố Wall phục hồi sau bốn tuần sụt giảm

Tại Hoa Kỳ, các chỉ số chứng khoán đã phục hồi sau bốn tuần sụt giảm do lo ngại về chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump và sự suy giảm niềm tin tiêu dùng.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,64% và đóng cửa ở mức 5.675,12, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,31%, đóng cửa ở mức 17.808,66. Chỉ số Dow Jones cũng tăng 353,44 điểm, tương đương 0,85%, đóng cửa ở mức 41.841,63, được hỗ trợ bởi mức tăng của Walmart và International Business Machines.

Các cổ phiếu nổi bật tại châu Á

Baidu tăng vọt sau khi ra mắt mô hình AI mới: Cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ Baidu tăng mạnh tới 9,94% trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Ba, sau khi công ty này ra mắt hai mô hình trí tuệ nhân tạo mới. Các mô hình này bao gồm một mô hình tập trung vào lý luận mà công ty tuyên bố có khả năng cạnh tranh với sản phẩm của DeepSeek.

BYD được hưởng lợi từ công nghệ sạc siêu nhanh: Cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô điện hàng đầu Trung Quốc BYD tăng tới 8,85% ngay sau khi mở cửa, sau khi công ty công bố công nghệ mới cho phép sạc xe điện với tốc độ nhanh hơn đáng kể, giải quyết một trong những rào cản lớn đối với việc phổ biến xe điện.

Tokio Marine duy trì đà tăng: Cổ phiếu của công ty bảo hiểm Nhật Bản Tokio Marine Holdings tăng tới 5,03%, kéo dài chuỗi tăng điểm sang phiên thứ năm liên tiếp.

Ngân hàng Dự trữ Úc thận trọng về việc cắt giảm lãi suất và những biến động thị trường trong thời gian tới

Theo Reuters, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tỏ ra thận trọng hơn thị trường về khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ thêm nữa sau đợt cắt giảm lãi suất hồi tháng trước.

Sarah Hunter, Trợ lý Thống đốc ngân hàng trung ương Úc cho biết: "Quyết định vào tháng 2 phản ánh phán quyết của hội đồng quản trị rằng đây là thời điểm thích hợp để dỡ bỏ một số hạn chế, nhưng hội đồng quản trị thận trọng hơn thị trường về triển vọng nới lỏng hơn nữa."

Nền kinh tế Úc đã tăng trưởng 1,3% so với cùng kỳ năm trước trong quý IV năm 2024, vượt qua dự báo của các nhà kinh tế và của chính RBA.

Rob Haworth từ US Bank Asset Management cảnh báo rằng trong khi chứng khoán đang có dấu hiệu phục hồi, biến động thị trường có thể còn tiếp diễn trong ít nhất vài tuần tới.

"Điều đáng ngạc nhiên và thách thức đối với thị trường là sự dao động của chính sách thuế quan với các đối tác thương mại lớn nhất của chúng tôi," chiến lược gia đầu tư cấp cao này cho biết.

Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Mỹ cũng đã xác nhận rằng sẽ còn có sự bất ổn về kinh tế xoay quanh vấn đề thuế quan cho đến ngày 2 tháng 4, khi chính quyền Trump dự kiến công bố kế hoạch áp thuế quan "có đi có lại".