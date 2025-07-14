Tân hiệu trưởng trường đại học Fulbright Việt Nam là ai?

Tân hiệu trưởng trường đại học Fulbright Việt Nam là tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân.

Theo đó tiến sĩ Ngân đã chính thức nhận chức hiệu trưởng từ ngày 10-7-2025.

Đinh Vũ Trang Ngân là nhà kinh tế học và là một trong những thành viên đầu tiên của Trường đại học Fulbright Việt Nam từ những ngày đầu thành lập năm 2016.

Trước khi trở thành hiệu trưởng, bà từng đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch công tác sinh viên và là người kế nhiệm TS Scott Fritzen - hiệu trưởng tiền nhiệm kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tháng 6-2025.

Đinh Vũ Trang Ngân từng theo học tại các trường đại học Bates, Đại học Chicago và Đại học Cambridge.

Bà giảng dạy kinh tế tại Đại học Bates trước khi trở về Việt Nam và tham gia chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright năm 2008.

Tại Fulbright Việt Nam, Đinh Vũ Trang Ngân được biết đến với vai trò trong việc xây dựng các chương trình đào tạo, thiết kế mô hình giáo dục khai phóng cũng như phát triển các hoạt động hỗ trợ sinh viên và kết nối cộng đồng.