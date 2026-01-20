Hà Nội: Phường Giảng Võ gắn biển công trình trường học chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cùng đại diện các sở, ngành, lãnh đạo quận và phường Giảng Võ.

Công trình cải tạo, bổ sung phòng học bộ môn và các phòng chức năng Trường THCS Thăng Long (đạt chuẩn quốc gia) có tổng đầu tư xây dựng hơn 133 tỷ đồng, quy mô đồng bộ, hiện đại trên diện tích đất khoảng 4.500m².

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà trao Bằng Công nhận công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Quy mô công trình gồm cải tạo 2 khối nhà 5 tầng hiện trạng và xây dựng mới 1 khối nhà 6 tầng nổi và 1 tầng hầm. Sau khi hoàn thành, Trường THCS Thăng Long có 36 phòng học, 14 phòng chức năng, đáp ứng quy mô 48 lớp học với 2.045 học sinh.

Công trình được trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy đồng bộ theo quy định; bổ sung đầy đủ các phòng học bộ môn, phòng chức năng và thiết bị giảng dạy hiện đại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Trước đó, ngày 15/1/2026, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định công nhận công trình cải tạo, xây dựng Trường THCS Thăng Long là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng khẳng định, việc đưa công trình vào sử dụng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất giáo dục trên địa bàn, mà còn thể hiện sự quan tâm, đầu tư của Đảng bộ, chính quyền phường đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Chủ tịch UBND phường Giảng Võ nhấn mạnh, với truyền thống đoàn kết và tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Thăng Long, nhà trường sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục chất lượng cao của phường và Thủ đô, đóng góp tích cực vào công tác đào tạo thế hệ công dân tương lai có tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong thời gian tới, phường Giảng Võ tiếp tục xác định giáo dục, đào tạo là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, tập trung đầu tư cơ sở vật chất trường lớp theo hướng đồng bộ, hiện đại; hoàn thiện hệ thống phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị dạy học và hạ tầng chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục.

Cùng với đó, phường chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lấy học sinh làm trung tâm; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô và kỳ vọng của nhân dân trên địa bàn.