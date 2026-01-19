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Dự án thời trang bền vững của học sinh giành quán quân cuộc thi 'Đấu trường Khởi nghiệp 2025'

Thanh Vượng

Thanh Vượng

16:24 | 19/01/2026
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Thu hút 490 thí sinh đến từ 63 trường THPT, cuộc thi “Đấu trường Khởi nghiệp 2025” khép lại với chiến thắng thuộc về đội SoulFit (THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội) cùng dự án thời trang bền vững dành cho Gen Z.
Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển bền vững Tuyên dương 36 gương thanh niên dân tộc thiểu số, người có uy tín và tấm gương khởi nghiệp thành công Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao, cơ hội và thách thức

Chiều 18/1, tại khuôn viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), vòng chung kết cuộc thi “Đấu trường Khởi nghiệp 2025” đã chính thức diễn ra, khép lại hành trình tìm kiếm và ươm mầm những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo vì cộng đồng của học sinh THPT trên toàn quốc.

Cuộc thi do Dự án NextGen Social Impact phối hợp với Tổ chức Giáo dục Tầm Nhìn Việt – Vinsights tổ chức, với sự đồng hành của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, Báo Giáo dục và Thời đại cùng NewLife Media.

Dự án thời trang bền vững của học sinh giành quán quân cuộc thi 'Đấu trường Khởi nghiệp 2025'
TS. Nguyễn Thị Thu Anh, thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, đại diện Ban tổ chức.

Mục tiêu của cuộc thi là bước đầu khi gieo vào các em học sinh THPT đam mê kinh doanh những giá trị cốt lõi về đạo đức và trách nhiệm xã hội trong kinh doanh. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hình thành tư duy khởi nghiệp bền vững và tinh thần công dân có trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Sự kết nối chặt chẽ giữa giáo dục, truyền thông, doanh nghiệp và cộng đồng đã góp phần hình thành một hệ sinh thái nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp bền vững cho thế hệ trẻ.

Năm nay, cuộc thi thu hút 490 thí sinh đến từ 63 trường THPT, với 46 sáng kiến khởi nghiệp tập trung vào các vấn đề xã hội đương đại.

Phát biểu tại vòng chung kết, TS. Nguyễn Thị Thu Anh, thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, đại diện Ban tổ chức, đánh giá cao quy mô và chất lượng các dự án dự thi. Theo bà, nhiều ý tưởng xuất phát từ những vấn đề gần gũi với đời sống, thể hiện sự nhạy bén, trách nhiệm xã hội và tư duy sáng tạo của học sinh trong bối cảnh hiện nay.

Dự án thời trang bền vững của học sinh giành quán quân cuộc thi 'Đấu trường Khởi nghiệp 2025'

Các bạn thí sinh trình bày ý tưởng khởi nghiệp của mình trước mặt các ban giám khảo.

Tại vòng chung kết, các đội thi lần lượt trình bày, bảo vệ ý tưởng trước hội đồng giám khảo gồm đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các chuyên gia giáo dục. Các dự án được đánh giá dựa trên tính sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tiễn và tác động tích cực đối với cộng đồng.

Kết quả, đội SoulFit đến từ Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Quán quân với dự án nền tảng mua bán, trao đổi thời trang second-hand dành cho Gen Z. Dự án hướng tới giảm thiểu rác thải thời trang, khuyến khích lối sống xanh, sạch và văn minh, đặt yếu tố bền vững làm giá trị cốt lõi trong mô hình khởi nghiệp.

Dự án thời trang bền vững của học sinh giành quán quân cuộc thi 'Đấu trường Khởi nghiệp 2025'

Đội thi SoulFit đã chính thức trở thành Quán quân của cuộc thi “Đấu Trường Khởi Nghiệp” 2025.

Điểm nổi bật của dự án nằm ở cách kết hợp giữa tư duy xã hội và ứng dụng công nghệ, nhằm tối ưu nguồn lực sẵn có, giảm thiểu lãng phí và tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở ý tưởng, dự án còn cho thấy tiềm năng phát triển thực tế thông qua định hướng triển khai rõ ràng và khả năng mở rộng trong tương lai.

Bên cạnh đó, nhiều dự án khác như GreenMind với sản phẩm chăm sóc cá nhân thân thiện môi trường cũng gây ấn tượng khi khai thác nhu cầu chăm sóc cá nhân gắn liền với yếu tố an toàn và bền vững.

Dự án thời trang bền vững của học sinh giành quán quân cuộc thi 'Đấu trường Khởi nghiệp 2025'

Đội thi GreenMind đạt giải Á quân của cuộc thi.

Dự án hướng tới việc sử dụng các thành phần có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường, đồng thời hạn chế hóa chất gây hại cho da và thiên nhiên.

Không chỉ dừng lại ở một sản phẩm tiêu dùng, ý tưởng của đội còn thể hiện tư duy khởi nghiệp có trách nhiệm, khi đặt sức khỏe người dùng và tác động xã hội làm trọng tâm, mở ra tiềm năng phát triển trong xu hướng tiêu dùng xanh đang ngày càng được quan tâm.

Theo Ban tổ chức, “Đấu trường Khởi nghiệp” không chỉ là cuộc thi tìm kiếm ý tưởng xuất sắc, mà còn là môi trường giúp học sinh rèn luyện tư duy kinh doanh, kỹ năng thuyết trình và tinh thần công dân có trách nhiệm. Qua đó, góp phần lan tỏa khát vọng khởi nghiệp bền vững trong thế hệ trẻ Việt Nam.

Đấu trường Khởi nghiệp 2025 Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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