Dự án thời trang bền vững của học sinh giành quán quân cuộc thi 'Đấu trường Khởi nghiệp 2025'

Chiều 18/1, tại khuôn viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), vòng chung kết cuộc thi “Đấu trường Khởi nghiệp 2025” đã chính thức diễn ra, khép lại hành trình tìm kiếm và ươm mầm những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo vì cộng đồng của học sinh THPT trên toàn quốc.

Cuộc thi do Dự án NextGen Social Impact phối hợp với Tổ chức Giáo dục Tầm Nhìn Việt – Vinsights tổ chức, với sự đồng hành của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, Báo Giáo dục và Thời đại cùng NewLife Media.

TS. Nguyễn Thị Thu Anh, thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, đại diện Ban tổ chức.

Mục tiêu của cuộc thi là bước đầu khi gieo vào các em học sinh THPT đam mê kinh doanh những giá trị cốt lõi về đạo đức và trách nhiệm xã hội trong kinh doanh. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hình thành tư duy khởi nghiệp bền vững và tinh thần công dân có trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Sự kết nối chặt chẽ giữa giáo dục, truyền thông, doanh nghiệp và cộng đồng đã góp phần hình thành một hệ sinh thái nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp bền vững cho thế hệ trẻ.

Năm nay, cuộc thi thu hút 490 thí sinh đến từ 63 trường THPT, với 46 sáng kiến khởi nghiệp tập trung vào các vấn đề xã hội đương đại.

Phát biểu tại vòng chung kết, TS. Nguyễn Thị Thu Anh, thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, đại diện Ban tổ chức, đánh giá cao quy mô và chất lượng các dự án dự thi. Theo bà, nhiều ý tưởng xuất phát từ những vấn đề gần gũi với đời sống, thể hiện sự nhạy bén, trách nhiệm xã hội và tư duy sáng tạo của học sinh trong bối cảnh hiện nay.

Các bạn thí sinh trình bày ý tưởng khởi nghiệp của mình trước mặt các ban giám khảo.

Tại vòng chung kết, các đội thi lần lượt trình bày, bảo vệ ý tưởng trước hội đồng giám khảo gồm đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các chuyên gia giáo dục. Các dự án được đánh giá dựa trên tính sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tiễn và tác động tích cực đối với cộng đồng.

Kết quả, đội SoulFit đến từ Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Quán quân với dự án nền tảng mua bán, trao đổi thời trang second-hand dành cho Gen Z. Dự án hướng tới giảm thiểu rác thải thời trang, khuyến khích lối sống xanh, sạch và văn minh, đặt yếu tố bền vững làm giá trị cốt lõi trong mô hình khởi nghiệp.

Đội thi SoulFit đã chính thức trở thành Quán quân của cuộc thi “Đấu Trường Khởi Nghiệp” 2025.

Điểm nổi bật của dự án nằm ở cách kết hợp giữa tư duy xã hội và ứng dụng công nghệ, nhằm tối ưu nguồn lực sẵn có, giảm thiểu lãng phí và tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở ý tưởng, dự án còn cho thấy tiềm năng phát triển thực tế thông qua định hướng triển khai rõ ràng và khả năng mở rộng trong tương lai.

Bên cạnh đó, nhiều dự án khác như GreenMind với sản phẩm chăm sóc cá nhân thân thiện môi trường cũng gây ấn tượng khi khai thác nhu cầu chăm sóc cá nhân gắn liền với yếu tố an toàn và bền vững.

Đội thi GreenMind đạt giải Á quân của cuộc thi.

Dự án hướng tới việc sử dụng các thành phần có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường, đồng thời hạn chế hóa chất gây hại cho da và thiên nhiên.

Không chỉ dừng lại ở một sản phẩm tiêu dùng, ý tưởng của đội còn thể hiện tư duy khởi nghiệp có trách nhiệm, khi đặt sức khỏe người dùng và tác động xã hội làm trọng tâm, mở ra tiềm năng phát triển trong xu hướng tiêu dùng xanh đang ngày càng được quan tâm.

Theo Ban tổ chức, “Đấu trường Khởi nghiệp” không chỉ là cuộc thi tìm kiếm ý tưởng xuất sắc, mà còn là môi trường giúp học sinh rèn luyện tư duy kinh doanh, kỹ năng thuyết trình và tinh thần công dân có trách nhiệm. Qua đó, góp phần lan tỏa khát vọng khởi nghiệp bền vững trong thế hệ trẻ Việt Nam.