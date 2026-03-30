BUV lọt top 200 đại học tốt nhất thế giới ngành Nghệ thuật và Thiết kế

17:23 | 30/03/2026
Tổ chức xếp hạng giáo dục toàn cầu QS (Quacquarelli Symonds) vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 theo lĩnh vực và ngành học, ghi nhận sự hiện diện ngày càng rõ nét của Việt Nam trên bản đồ giáo dục toàn cầu.
Cơ hội nghề nghiệp từ kỳ thực tập của BUV: sinh viên quốc tế tìm thấy ‘ngôi nhà thứ hai’ tại Việt Nam BUV ra mắt học bổng công nghệ chiến lược, góp phần phát triển nhân lực chất lượng cao Hành trình từ nữ sinh nông thôn đến ước mơ đổi mới giáo dục và công nghệ

Theo kết quả công bố, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) lọt vào top 200 thế giới trong lĩnh vực đào tạo Nghệ thuật và Thiết kế, là trường quốc tế duy nhất của Việt Nam lọt top. Được xếp hạng cùng top với BUV là các trường đại học danh tiếng toàn cầu về nghệ thuật và thiết kế như: Royal College of Art, University of the Arts London, The Glasgow School of Arts...

Với bước nhảy vọt ngoạn mục 258 bậc so với năm 2025, BUV khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực, thiết lập tiêu chuẩn mới cho đào tạo nhân lực sáng tạo tại Việt Nam.

Khẳng định vị thế giáo dục nghệ thuật tại Việt Nam

Bảng xếp hạng QS theo lĩnh vực và ngành học năm nay được xây dựng dựa trên dữ liệu từ gần 2.000 trường đại học, tăng đáng kể so với năm trước. Trong đó, riêng ngành Nghệ thuật và Thiết kế, QS tập trung đánh giá dựa trên hai tiêu chí chính: Uy tín học thuật và Sức hấp dẫn với nhà tuyển dụng.

Chỉ số Uy tín học thuật của BUV phản ánh mức độ ghi nhận từ cộng đồng học thuật quốc tế đối với chất lượng đào tạo, nghiên cứu và đóng góp học thuật của nhà trường. Kết quả này đến từ nền tảng chương trình học được thiết kế bài bản, cùng với mạng lưới đối tác cấp bằng danh tiếng, 100% giảng viên sở hữu bằng cấp và kinh nghiệm học thuật toàn cầu,... Tất cả góp phần mang lại môi trường nghiên cứu và sáng tạo "không biên giới", nơi tư duy nghệ thuật của sinh viên được nuôi dưỡng dựa trên những tri thức tiên phong và tiêu chuẩn kiểm định khắt khe nhất của giáo dục đại học Anh Quốc.

Chỉ số Sức hấp dẫn với nhà tuyển dụng cũng cho thấy mức độ đánh giá tích cực từ phía doanh nghiệp đối với chất lượng sinh viên tốt nghiệp. Theo đó, BUV là "lựa chọn ưu tiên" của các tập đoàn đa quốc gia và Creative Agency. Sinh viên BUV được đánh giá cao nhờ bản lĩnh nghề nghiệp, tư duy thực chiến và khả năng thích ứng linh hoạt trong kỷ nguyên kinh tế số đầy biến động.

Trên thực tế, BUV đã đưa vào triển khai hệ thống đánh giá trải nghiệm nghề nghiệp (PEEF), cho phép doanh nghiệp trực tiếp nhận xét năng lực của sinh viên sau quá trình thực tập. Dữ liệu giai đoạn 2024–2025 cho thấy 97,3% sinh viên được đánh giá ở mức “Tốt” và “Xuất sắc”.

“Trong bối cảnh công nghiệp sáng tạo ngày càng trở thành một trụ cột của nền kinh tế tri thức, mục tiêu của BUV là đào tạo thế hệ sinh viên có tư duy sáng tạo hệ thống và năng lực làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị từ ý tưởng đến sản phẩm.

Sự công nhận quốc tế đối với các ngành nghệ thuật và thiết kế tại BUV khẳng định cam kết giáo dục chuẩn Anh Quốc của chúng tôi, đồng thời là nền tảng để mở rộng chương trình, tăng cường hợp tác và phát triển nguồn nhân lực sáng tạo chất lượng cao cho Việt Nam và toàn cầu,” GS. Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch BUV chia sẻ.

Một trong những ngành học thu hút sinh viên nhất tại BUV trong lĩnh vực sáng tạo bao gồm ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Sản xuất phim & Truyền thông và Ứng dụng sáng tạo đương đại.

Đặc biệt, BUV đã hợp tác với Đại học Manchester Metropolitan cho ra mắt hai chương trình cử nhân Thiết kế đồ họa và Minh họa & Hoạt hình theo mô hình song bằng. Trong đó, Trường nghệ thuật Manchester trực thuộc là một trong những cơ sở đào tạo nghệ thuật lâu đời nhất tại Anh Quốc, được QS xếp hạng Top 51 - 100 thế giới trong lĩnh vực Nghệ thuật và Thiết kế.

Song song với đào tạo, BUV cũng tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động, sự kiện trong lĩnh vực sáng tạo nhằm thúc đẩy trao đổi học thuật, kết nối cộng đồng sáng tạo và cập nhật xu hướng ngành.

Bên cạnh đó, mạng lưới hơn 500 doanh nghiệp đối tác của nhà trường, bao gồm nhiều tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, góp phần tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Thành tựu này không chỉ nâng tầm vị thế của BUV mà còn góp phần quan trọng trong việc khẳng định chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam trên bản đồ học thuật quốc tế, đặc biệt là trong khối ngành kinh tế sáng tạo đầy tiềm năng.

Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 5 sao của Quacquarelli Symonds (QS), đồng thời là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN được nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA, Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học của Vương quốc Anh. Đây là hai trong những cơ quan kiểm định uy tín nhất trên toàn thế giới.

Bài liên quan

Học bổng BUV 2026 và chiến lược phát triển nhân lực trong hệ chuẩn chất lượng ba cấp độ

Học bổng BUV 2026 và chiến lược phát triển nhân lực trong hệ chuẩn chất lượng ba cấp độ

Dự án thời trang bền vững của học sinh giành quán quân cuộc thi

Dự án thời trang bền vững của học sinh giành quán quân cuộc thi 'Đấu trường Khởi nghiệp 2025'

BUV vinh danh thế hệ hơn 600 tân khoa đạt ba cấp độ chuẩn chất lượng

BUV vinh danh thế hệ hơn 600 tân khoa đạt ba cấp độ chuẩn chất lượng

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam lần đầu ứng dụng robot AI chủ động trong phẫu thuật thay khớp

Việt Nam lần đầu ứng dụng robot AI chủ động trong phẫu thuật thay khớp

Y tế số
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chính thức được Sở Y tế TP.HCM cấp phép triển khai hệ thống robot phẫu thuật CUVIS-Joint, công nghệ thay khớp chủ động thế hệ mới.
Tạm ứng 8.000 tỷ đồng bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh giá thế giới biến động

Tạm ứng 8.000 tỷ đồng bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh giá thế giới biến động

Năng lượng
Chính phủ quyết định sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương để hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu, nhằm giảm áp lực lạm phát và ổn định thị trường năng lượng.
Hà Nội đặt mục tiêu tiết kiệm năng lượng 1,6-1,8% trong năm 2026

Hà Nội đặt mục tiêu tiết kiệm năng lượng 1,6-1,8% trong năm 2026

Năng lượng
Thông qua chiến dịch Giờ Trái đất 2026, TP. Hà Nội đặt mục tiêu tiết kiệm năng lượng, giảm tổn thất điện năng và thúc đẩy ứng dụng công nghệ xanh trong sản xuất, sinh hoạt.
Sách giáo khoa điện tử mở rộng cơ hội học tập cho học sinh khiếm thị tại Việt Nam

Sách giáo khoa điện tử mở rộng cơ hội học tập cho học sinh khiếm thị tại Việt Nam

Giáo dục số
Ứng dụng sách giáo khoa điện tử dễ tiếp cận đang giúp học sinh khiếm thị tại Việt Nam tăng tính tự chủ, cải thiện kết quả học tập và tiếp cận tri thức dễ dàng hơn.
Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý y tế

Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý y tế

Y tế số
Ngày 27/3/2026, tại Thanh Hóa, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia phối hợp với Sở Y tế Thanh Hóa và Hội Hành nghề Y tư nhân Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng quản lý bệnh viện, phòng khám”.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Làng nghề phở Vân Cù

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Đấu Trường Chân Lý mùa 17:

Đấu Trường Chân Lý mùa 17: 'Lãnh Địa Thần Thánh' sắp ra mắt máy chủ thử nghiệm

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương , triển khai nhiệm vụ năm 2026

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương , triển khai nhiệm vụ năm 2026

Du khách Việt sành ăn hàng đầu châu Á

Du khách Việt sành ăn hàng đầu châu Á

Đà Nẵng đề xuất chi đến 1 tỷ đồng/năm hút nhân lực công nghệ số

Đà Nẵng đề xuất chi đến 1 tỷ đồng/năm hút nhân lực công nghệ số

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Sony trẻ hóa sản phẩm bằng dòng tai nghe Sony Clip WF-LC900

Sony trẻ hóa sản phẩm bằng dòng tai nghe Sony Clip WF-LC900

TV Samsung Micro RGB đạt hai chứng nhận an toàn mắt từ VDE, sắp về Việt Nam

TV Samsung Micro RGB đạt hai chứng nhận an toàn mắt từ VDE, sắp về Việt Nam

Apple khai tử Mac Pro, khép lại kỷ nguyên máy trạm dạng tháp sau hai thập kỷ

Apple khai tử Mac Pro, khép lại kỷ nguyên máy trạm dạng tháp sau hai thập kỷ

Có cần dán màn hình smartphone?

Có cần dán màn hình smartphone?

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Bluesky ra mắt Attie: Ứng dụng AI cho phép cá nhân hóa nội dung mạng xã hội

Bluesky ra mắt Attie: Ứng dụng AI cho phép cá nhân hóa nội dung mạng xã hội

Nhà đầu tư cá nhân chịu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng tài sản mã hóa

Nhà đầu tư cá nhân chịu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng tài sản mã hóa

Những thất bại của Meta tại tòa án và bài toán minh bạch trong kỷ nguyên AI

Những thất bại của Meta tại tòa án và bài toán minh bạch trong kỷ nguyên AI

Singapore-washing sụp đổ: Vụ Meta - Manus rung chuyển làng AI toàn cầu

Singapore-washing sụp đổ: Vụ Meta - Manus rung chuyển làng AI toàn cầu

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Triển lãm khoa học

Triển lãm khoa học 'Vũ trụ. Con người. Trí thông minh' khai mạc tại Hà Nội

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Ra mắt Liên minh Cà phê Toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững ngành cà phê

Ra mắt Liên minh Cà phê Toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững ngành cà phê

Dòng tiền bùng nổ, thị trường xác lập xu hướng tăng mới: Cơ hội mở rộng ở nhóm công nghệ, bán lẻ, logistics và tài chính

Dòng tiền bùng nổ, thị trường xác lập xu hướng tăng mới: Cơ hội mở rộng ở nhóm công nghệ, bán lẻ, logistics và tài chính

Giá vàng hôm nay 27/3: Đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư đối mặt rủi ro lớn

Giá vàng hôm nay 27/3: Đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư đối mặt rủi ro lớn

Áp lực chốt lời gia tăng, dòng tiền phân hóa mạnh trong phiên 26/03

Áp lực chốt lời gia tăng, dòng tiền phân hóa mạnh trong phiên 26/03

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Đà Nẵng đề xuất chi đến 1 tỷ đồng/năm hút nhân lực công nghệ số

Đà Nẵng đề xuất chi đến 1 tỷ đồng/năm hút nhân lực công nghệ số

Tập đoàn Dabaco Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đặt mục tiêu 1,5 tỷ USD

Tập đoàn Dabaco Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đặt mục tiêu 1,5 tỷ USD

Nestlé MILO đồng hành cùng Tiền Phong Marathon năm thứ 11 liên tiếp

Nestlé MILO đồng hành cùng Tiền Phong Marathon năm thứ 11 liên tiếp

Ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở lại điều hành Tập đoàn FLC với vai trò Chủ tịch HĐQT

Ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở lại điều hành Tập đoàn FLC với vai trò Chủ tịch HĐQT

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Omoda C5 SHS-H ra mắt tại Việt Nam, giá từ 599 triệu đồng

Omoda C5 SHS-H ra mắt tại Việt Nam, giá từ 599 triệu đồng

Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Đấu Trường Chân Lý mùa 17:

Đấu Trường Chân Lý mùa 17: 'Lãnh Địa Thần Thánh' sắp ra mắt máy chủ thử nghiệm

Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026

Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026

Esports Nations Cup 2026: Khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Esports Nations Cup 2026: Khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu