BUV lọt top 200 đại học tốt nhất thế giới ngành Nghệ thuật và Thiết kế

Theo kết quả công bố, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) lọt vào top 200 thế giới trong lĩnh vực đào tạo Nghệ thuật và Thiết kế, là trường quốc tế duy nhất của Việt Nam lọt top. Được xếp hạng cùng top với BUV là các trường đại học danh tiếng toàn cầu về nghệ thuật và thiết kế như: Royal College of Art, University of the Arts London, The Glasgow School of Arts...

Với bước nhảy vọt ngoạn mục 258 bậc so với năm 2025, BUV khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực, thiết lập tiêu chuẩn mới cho đào tạo nhân lực sáng tạo tại Việt Nam.

Khẳng định vị thế giáo dục nghệ thuật tại Việt Nam

Bảng xếp hạng QS theo lĩnh vực và ngành học năm nay được xây dựng dựa trên dữ liệu từ gần 2.000 trường đại học, tăng đáng kể so với năm trước. Trong đó, riêng ngành Nghệ thuật và Thiết kế, QS tập trung đánh giá dựa trên hai tiêu chí chính: Uy tín học thuật và Sức hấp dẫn với nhà tuyển dụng.

Chỉ số Uy tín học thuật của BUV phản ánh mức độ ghi nhận từ cộng đồng học thuật quốc tế đối với chất lượng đào tạo, nghiên cứu và đóng góp học thuật của nhà trường. Kết quả này đến từ nền tảng chương trình học được thiết kế bài bản, cùng với mạng lưới đối tác cấp bằng danh tiếng, 100% giảng viên sở hữu bằng cấp và kinh nghiệm học thuật toàn cầu,... Tất cả góp phần mang lại môi trường nghiên cứu và sáng tạo "không biên giới", nơi tư duy nghệ thuật của sinh viên được nuôi dưỡng dựa trên những tri thức tiên phong và tiêu chuẩn kiểm định khắt khe nhất của giáo dục đại học Anh Quốc.

Chỉ số Sức hấp dẫn với nhà tuyển dụng cũng cho thấy mức độ đánh giá tích cực từ phía doanh nghiệp đối với chất lượng sinh viên tốt nghiệp. Theo đó, BUV là "lựa chọn ưu tiên" của các tập đoàn đa quốc gia và Creative Agency. Sinh viên BUV được đánh giá cao nhờ bản lĩnh nghề nghiệp, tư duy thực chiến và khả năng thích ứng linh hoạt trong kỷ nguyên kinh tế số đầy biến động.

Trên thực tế, BUV đã đưa vào triển khai hệ thống đánh giá trải nghiệm nghề nghiệp (PEEF), cho phép doanh nghiệp trực tiếp nhận xét năng lực của sinh viên sau quá trình thực tập. Dữ liệu giai đoạn 2024–2025 cho thấy 97,3% sinh viên được đánh giá ở mức “Tốt” và “Xuất sắc”.

“Trong bối cảnh công nghiệp sáng tạo ngày càng trở thành một trụ cột của nền kinh tế tri thức, mục tiêu của BUV là đào tạo thế hệ sinh viên có tư duy sáng tạo hệ thống và năng lực làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị từ ý tưởng đến sản phẩm.

Sự công nhận quốc tế đối với các ngành nghệ thuật và thiết kế tại BUV khẳng định cam kết giáo dục chuẩn Anh Quốc của chúng tôi, đồng thời là nền tảng để mở rộng chương trình, tăng cường hợp tác và phát triển nguồn nhân lực sáng tạo chất lượng cao cho Việt Nam và toàn cầu,” GS. Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch BUV chia sẻ.

Một trong những ngành học thu hút sinh viên nhất tại BUV trong lĩnh vực sáng tạo bao gồm ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Sản xuất phim & Truyền thông và Ứng dụng sáng tạo đương đại.

Đặc biệt, BUV đã hợp tác với Đại học Manchester Metropolitan cho ra mắt hai chương trình cử nhân Thiết kế đồ họa và Minh họa & Hoạt hình theo mô hình song bằng. Trong đó, Trường nghệ thuật Manchester trực thuộc là một trong những cơ sở đào tạo nghệ thuật lâu đời nhất tại Anh Quốc, được QS xếp hạng Top 51 - 100 thế giới trong lĩnh vực Nghệ thuật và Thiết kế.

Song song với đào tạo, BUV cũng tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động, sự kiện trong lĩnh vực sáng tạo nhằm thúc đẩy trao đổi học thuật, kết nối cộng đồng sáng tạo và cập nhật xu hướng ngành.

Bên cạnh đó, mạng lưới hơn 500 doanh nghiệp đối tác của nhà trường, bao gồm nhiều tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, góp phần tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Thành tựu này không chỉ nâng tầm vị thế của BUV mà còn góp phần quan trọng trong việc khẳng định chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam trên bản đồ học thuật quốc tế, đặc biệt là trong khối ngành kinh tế sáng tạo đầy tiềm năng.

Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 5 sao của Quacquarelli Symonds (QS), đồng thời là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN được nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA, Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học của Vương quốc Anh. Đây là hai trong những cơ quan kiểm định uy tín nhất trên toàn thế giới.