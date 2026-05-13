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Panasonic tiếp tục mở rộng chuỗi hoạt động tài trợ phòng thí nghiệm HVAC

Phạm Anh

Phạm Anh

16:19 | 13/05/2026
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Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Theo đó, trường Đại học Trường Cơ Khí (Đại học Bách khoa Hà Nội) và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) đã tiếp nhận Trung tâm thực hành HVAC, và 5 trường Cao đẳng khác trên toàn quốc cũng đồng thời được trao tặng thiết bị đào tạo nhân dịp này.
Panasonic mang tinh thần Nhật đến lễ hội Việt - Nhật 2026 Panasonic Việt Nam tiếp tục hành trình 'Thắp sáng tương lai' Panasonic khai trương HVAC Innovation Center 800m² đầu tiên tại Việt Nam

Hoạt động này cũng thể hiện tinh thần mà nhà sáng lập Konosuke Matsushita đã đặt nền móng hơn 100 năm trước: Doanh nghiệp tồn tại để đóng góp cho xã hội. Kế thừa triết lý đó, Panasonic không chỉ phát triển công nghệ mà còn chú trọng đầu tư vào con người, xem giáo dục và đào tạo là nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành HVAC trong tương lai.

Các trung tâm được đầu tư trang thiết bị hiện đại và đồng bộ, tích hợp hệ thống điều hòa không khí, thông gió và các giải pháp chất lượng không khí trong nhà, phù hợp với nhu cầu đào tạo và xu hướng phát triển của ngành hiện nay.

Panasonic tiếp tục mở rộng chuỗi hoạt động tài trợ phòng thí nghiệm HVAC
Lễ bàn giao Trung tâm Thực hành Giải pháp HVAC tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Đại diện cho sinh viên Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội, bạn Phạm Thị Trà My, chia sẻ: "Thay vì chỉ học lý thuyết, giờ đây chúng em có cơ hội được tiếp cận trực tiếp và thực hành ngay trên thiết bị thực tế. Điều này giúp chúng em hiểu rõ hơn về nguyên lý vận hành, từ đó có thể nâng cao kỹ năng chuyên môn, phát triển tư duy kỹ thuật và chủ động hơn trong quá trình học tập."

Panasonic tiếp tục mở rộng chuỗi hoạt động tài trợ phòng thí nghiệm HVAC
Sinh viên tham quan và trải nghiệm thực tế Phòng thí nghiệm Giải pháp HVAC tại Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội

Song song với đó, Panasonic cũng tài trợ thiết bị đào tạo cho 5 trường cao đẳng trên cả nước, bao gồm: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (Tp.HCM), Trường Cao Đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội (Hà Nội), Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (Đà Nẵng), Trường Cao đẳng Công Nghiệp Huế (Huế), Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (Đồng Tháp), mở rộng cơ hội tiếp cận trực tiếp các hệ thống HVAC cho sinh viên trên phạm vi toàn quốc. Các trang thiết bị được trao tặng nhằm tạo ra môi trường học tập trực quan, giúp sinh viên được thực hành trên hệ thống thực tế và từng bước nâng cao kỹ năng chuyên môn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Việc được trang bị phòng thí nghiệm với các hệ thống hiện đại không chỉ tạo điều kiện cho sinh viên tăng cường thực hành, mà còn hỗ trợ giảng viên nâng cao hiệu quả giảng dạy và nghiên cứu. Qua đó, góp phần gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và ứng dụng, nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường." PGS.TS Nguyễn Lê Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng chia sẻ.

Khẳng định vai trò tiên phong trong giải pháp điều hòa không khí

Trong hơn 50 năm có mặt tại Việt Nam, Panasonic, luôn được dẫn dắt bởi triết lý đóng góp cho xã hội qua các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện. Tập đoàn tập trung phát triển các công nghệ, giải pháp HVAC theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến tối ưu hiệu suất năng lượng, tiết kiệm điện và cải thiện chất lượng không khí. Những công nghệ này hiện cũng được tích hợp trong hệ thống vận hành tại các phòng thí nghiệm HVAC do Panasonic tài trợ cho các trường đại học trên cả nước, cho phép sinh viên có cơ hội trực tiếp quan sát, thực hành và tiếp cận môi trường thực tế.

Panasonic tiếp tục mở rộng chuỗi hoạt động tài trợ phòng thí nghiệm HVAC

Không gian thực hành HVAC với hệ thống thiết bị đồng bộ, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại

Không dừng lại ở việc hợp tác đào tạo, Panasonic còn chính thức đưa vào vận hành HVAC Innovation Center tại Khu Công nghiệp Thăng Long, mô hình tích hợp đa chức năng đầu tiên của thương hiệu tại Việt Nam. Ngoài mục tiêu trưng bày, cơ sở này còn là nơi thử nghiệm và phát triển sản phẩm, mở rộng hệ sinh thái đào tạo, hỗ trợ nghiên cứu và kết nối chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Ngoài ra, Panasonic cũng chú trọng đầu tư vào thế hệ kỹ sư trẻ thông qua các chương trình định hướng nghề nghiệp Fresher Program, mở ra cơ hội làm việc thực tế trong ngành HVAC và nâng cao tay nghề chuyên môn.

"Chúng tôi tin rằng đầu tư vào giáo dục là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển bền vững của Panasonic. Thông qua việc tài trợ phòng thí nghiệm và triển khai các chương trình đào tạo, chúng tôi mong muốn tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận công nghệ tiên tiến, đồng thời góp phần nâng cao nền tảng kỹ thuật cho ngành HVAC tại Việt Nam trong dài hạn." Ông Shinsuke Otsuki, Giám đốc Điều hành Panasonic Air-Conditioning Việt Nam chia sẻ.

Thông qua những nỗ lực này, Panasonic từng bước hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam, không chỉ bằng các giải pháp công nghệ tiên tiến, mà còn thông qua việc đầu tư vào nền tảng đào tạo thế hệ kỹ sư HVAC tương lai, góp phần xây dựng một ngành kỹ thuật phát triển ổn định và thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Panasonic trường Đại học Cơ Khí (Đại học Bách khoa Hà Nội) Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) tinh thần của nhà sáng lập Konosuke Matsushita phòng thí nghiệm HVAC trung tâm HVAC Hà Nội đào tạo kỹ sư HVAC

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PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

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Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

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MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

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