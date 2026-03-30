Mô hình tích hợp toàn diện cho ngành HVAC

Ngành HVAC Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng trưởng nhanh, gắn với làn sóng đầu tư vào các công trình thương mại, khu công nghiệp và khách sạn quy mô lớn. Áp lực hiệu suất và tiêu chuẩn kỹ thuật từ chủ đầu tư ngày càng khắt khe hơn, trong khi đội ngũ kỹ sư và nhà thầu lắp đặt vẫn còn khoảng cách lớn so với yêu cầu thực tế của các dự án hạng A. Thị trường cần một nơi để thử nghiệm công nghệ, kiểm chứng giải pháp và chuẩn hóa tay nghề, trước khi đưa vào thi công thực tế.

HVAC Innovation Center với quy mô lên tới 800m² ra đời để lấp khoảng trống đó. Trong sáu khu chức năng riêng biệt, Experience zone trang bị hệ thống màn hình LED công nghệ chiếu tiên tiến, giúp đối tác và kỹ sư hình dung trực quan hành trình phát triển sản phẩm của Panasonic.

Bên cạnh đó, IAQ zone mô phỏng sinh động chất lượng không khí trong các môi trường thực tế, tập trung vào lĩnh vực khách sạn và y tế. Solution zone trình diễn các giải pháp điều khiển và quản lý hệ thống điều hòa thông minh theo thời gian thực. Testing zone phục vụ thử nghiệm và nghiên cứu phát triển sản phẩm, đồng thời trưng bày các dòng điều hòa không khí mới nhất.

Đáng chú ý, Engineering zone và Conference zone cung cấp không gian thực hành và tổ chức hội thảo, đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ lắp đặt cũng như các kỹ sư tương lai.

Cam kết nâng tầm tiêu chuẩn ngành HVAC của Panasonic

Panasonic đặt trung tâm này ngay trong khuôn viên nhà máy sản xuất tại KCN Thăng Long mà không phải tại một tòa nhà thuê riêng ở trung tâm thành phố. Đây là tín hiệu cho thấy cơ sở hạ tầng này gắn liền với hoạt động vận hành lâu dài của tập đoàn tại Việt Nam, thay vì là một showroom mang tính thời điểm.

Tập đoàn cũng đưa vào trung tâm công nghệ nanoe™ X, đã được cấp chứng nhận HACCP International, tiêu chuẩn vệ sinh quốc tế sử dụng phổ biến trong lĩnh vực y tế và thực phẩm. Đây là công nghệ làm sạch không khí độc quyền, phù hợp với yêu cầu chuyên biệt của các công trình bệnh viện, khách sạn và thương mại cao cấp.

Ông Otsuki Shinsuke phát biểu tại sự kiện.

Song song với đầu tư công nghệ, Panasonic thúc đẩy hoạt động R&D tại chỗ và tham gia vào quá trình hoàn thiện tiêu chuẩn TCVN về hiệu quả năng lượng. Tập đoàn cũng hợp tác với các trường đại học để tài trợ phòng thí nghiệm nghiên cứu và tổ chức các chương trình đào tạo nhằm chuẩn hóa quy trình thi công, vận hành cho đội ngũ nhà thầu và kỹ sư trong nước.

Ông Otsuki Shinsuke, Giám đốc điều hành Panasonic Air-Conditioning Việt Nam, xác nhận định hướng này: "Tại Việt Nam, chúng tôi đẩy mạnh hoạt động R&D, triển khai các dự án kỹ thuật cao và tích cực tham gia vào quá trình hoàn thiện tiêu chuẩn TCVN nhằm nâng cao hiệu quả năng lượng cho toàn ngành. Panasonic tập trung phát triển các giải pháp tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải CO₂, phù hợp với cam kết Net Zero trên toàn cầu mà tập đoàn hướng đến."

Khu chức năng Experience zone

HVAC Innovation Center, theo đó, đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu, kiểm chứng và nội địa hóa giải pháp phù hợp với điều kiện khí hậu và nhu cầu thực tiễn của thị trường Việt Nam. Đồng thời là nền tảng để Panasonic đồng hành cùng sự phát triển của ngành HVAC Việt Nam.