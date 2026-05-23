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Trường THCS Giảng Võ 2 chính thức khánh thành, mở không gian học tập hiện đại cho học sinh Hà Nội

Bình Lê

Bình Lê

11:14 | 23/05/2026
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Được đầu tư hơn 245 tỷ đồng trên diện tích 5.420m2, Trường THCS Giảng Võ 2 sở hữu hệ thống phòng học, phòng chức năng hiện đại cùng kiến trúc nổi bật, đáp ứng nhu cầu học bán trú cho 100% học sinh.
Hà Nội: Phường Giảng Võ gắn biển công trình trường học chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Ngày 21/5, tại Hà Nội, Đảng ủy - HDND - UBND phường Giảng Võ đã tổ chức khánh thành và gắn biển công trình Trường THCS Giảng Võ 2 theo định hướng giáo dục chất lượng cao, chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Sự kiện có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà cùng lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội.

Trường THCS Giảng Võ 2 chính thức khánh thành, mở không gian học tập hiện đại cho học sinh Hà Nội
Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phương Nhung

Dự án Xây dựng Trường THCS Giảng Võ 2 định hướng chất lượng cao ban đầu do HĐND quận Ba Đình phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 6/8/2021, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình làm chủ đầu tư. Dự án được UBND quận Ba Đình phê duyệt tại Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 và điều chỉnh tại Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 11/3/2025. Từ ngày 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công trình được bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng phường Giảng Võ làm chủ đầu tư tiếp tục triển khai. Sau quá trình nỗ lực thi công, công trình đã xuất sắc hoàn thành đúng tiến độ vào ngày 30/3/2026.

Trường THCS Giảng Võ 2 được xây dựng trên khu đất cũ có diện tích 5.420m2 với tổng mức đầu tư hơn 245 tỷ đồng. Quy mô trường gồm khối nhà cao 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, bố trí 32 lớp học hiện đại, đáp ứng nhu cầu học bán trú 100% cho học sinh. Hệ thống phòng học, phòng chức năng cùng trang thiết bị giảng dạy, làm việc được đầu tư đồng bộ, đạt tiêu chí “Sạch, xanh, hiện đại”. Điểm nhấn kiến trúc của ngôi trường là khối kim cương xanh ở mặt tiền và đài phun nước ở trung tâm, biểu tượng cho sự kết tinh của tri thức và sứ mệnh mài giũa những “viên ngọc thô” thành những công dân tương lai tỏa sáng.

Thời gian qua, khắc ghi lời dạy của Bác, thực hiện chủ trương của Trung ương và TP. Hà Nội, Đảng ủy, chính quyền phường Giảng Võ luôn xác định giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là nền tảng quan trọng để góp phần phát triển địa phương bền vững, văn minh và hiện đại.

Trường THCS Giảng Võ 2 chính thức khánh thành, mở không gian học tập hiện đại cho học sinh Hà Nội
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao Bằng công nhận công trình cấp thành phố kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Nhung

Việc đầu tư xây dựng Trường THCS Giảng Võ 2 không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của nhân dân trên địa bàn, giảm áp lực sĩ số học sinh, mà còn thể hiện quyết tâm của phường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước xây dựng môi trường học tập hiện đại, đồng bộ, tiên tiến, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng cho biết, việc công trình Trường THCS Giảng Võ 2 được lựa chọn làm công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm vinh dự, tự hào lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Đây không chỉ là sự ghi nhận ý nghĩa về mặt chính trị, xã hội mà còn là động lực để nhà trường xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực, tiên tiến.

“Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo UBND phường, tôi đề nghị Ban Giám hiệu cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề; đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nhân văn, sáng tạo; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, khơi dậy tinh thần tự học, khát vọng cống hiến trong học sinh. Đồng thời quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư; giữ gìn công trình luôn xanh - sạch - đẹp - an toàn; phát huy tối đa giá trị đầu tư” - Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng nhấn mạnh.

Chia sẻ tại sự kiện, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ 2 Phạm Thị Hương Giang cho biết, sau hai năm vừa vận hành trường học trong điều kiện tạm thời, vừa triển khai xây dựng, thầy và trò nhà trường đã chính thức được học tập, giảng dạy trong môi trường khang trang, hiện đại. “Ngôi trường mới khang trang, hiện đại là một dấu mốc đặc biệt quan trọng, mở ra những điều kiện thuận lợi để thầy và trò nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học. Thầy và trò Trường THCS Giảng Võ 2 quyết tâm giữ vững sự đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo để xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, hội nhập, trở thành trường chất lượng cao và là điểm sáng của ngành giáo dục Thủ đô” - nhà giáo Phạm Thị Hương Giang khẳng định.

Trong khuôn khổ sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà đã trao Quyết định công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho lãnh đạo phường Giảng Võ và Ban Giám hiệu nhà trường.

Trường THCS Giảng Võ 2

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
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Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

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Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026