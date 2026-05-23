Trường THCS Giảng Võ 2 chính thức khánh thành, mở không gian học tập hiện đại cho học sinh Hà Nội

Ngày 21/5, tại Hà Nội, Đảng ủy - HDND - UBND phường Giảng Võ đã tổ chức khánh thành và gắn biển công trình Trường THCS Giảng Võ 2 theo định hướng giáo dục chất lượng cao, chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Sự kiện có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà cùng lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội.

Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phương Nhung

Dự án Xây dựng Trường THCS Giảng Võ 2 định hướng chất lượng cao ban đầu do HĐND quận Ba Đình phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 6/8/2021, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình làm chủ đầu tư. Dự án được UBND quận Ba Đình phê duyệt tại Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 và điều chỉnh tại Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 11/3/2025. Từ ngày 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công trình được bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng phường Giảng Võ làm chủ đầu tư tiếp tục triển khai. Sau quá trình nỗ lực thi công, công trình đã xuất sắc hoàn thành đúng tiến độ vào ngày 30/3/2026.

Trường THCS Giảng Võ 2 được xây dựng trên khu đất cũ có diện tích 5.420m2 với tổng mức đầu tư hơn 245 tỷ đồng. Quy mô trường gồm khối nhà cao 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, bố trí 32 lớp học hiện đại, đáp ứng nhu cầu học bán trú 100% cho học sinh. Hệ thống phòng học, phòng chức năng cùng trang thiết bị giảng dạy, làm việc được đầu tư đồng bộ, đạt tiêu chí “Sạch, xanh, hiện đại”. Điểm nhấn kiến trúc của ngôi trường là khối kim cương xanh ở mặt tiền và đài phun nước ở trung tâm, biểu tượng cho sự kết tinh của tri thức và sứ mệnh mài giũa những “viên ngọc thô” thành những công dân tương lai tỏa sáng.

Thời gian qua, khắc ghi lời dạy của Bác, thực hiện chủ trương của Trung ương và TP. Hà Nội, Đảng ủy, chính quyền phường Giảng Võ luôn xác định giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là nền tảng quan trọng để góp phần phát triển địa phương bền vững, văn minh và hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao Bằng công nhận công trình cấp thành phố kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Nhung

Việc đầu tư xây dựng Trường THCS Giảng Võ 2 không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của nhân dân trên địa bàn, giảm áp lực sĩ số học sinh, mà còn thể hiện quyết tâm của phường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước xây dựng môi trường học tập hiện đại, đồng bộ, tiên tiến, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng cho biết, việc công trình Trường THCS Giảng Võ 2 được lựa chọn làm công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm vinh dự, tự hào lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Đây không chỉ là sự ghi nhận ý nghĩa về mặt chính trị, xã hội mà còn là động lực để nhà trường xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực, tiên tiến.

“Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo UBND phường, tôi đề nghị Ban Giám hiệu cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề; đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nhân văn, sáng tạo; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, khơi dậy tinh thần tự học, khát vọng cống hiến trong học sinh. Đồng thời quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư; giữ gìn công trình luôn xanh - sạch - đẹp - an toàn; phát huy tối đa giá trị đầu tư” - Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng nhấn mạnh.

Chia sẻ tại sự kiện, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ 2 Phạm Thị Hương Giang cho biết, sau hai năm vừa vận hành trường học trong điều kiện tạm thời, vừa triển khai xây dựng, thầy và trò nhà trường đã chính thức được học tập, giảng dạy trong môi trường khang trang, hiện đại. “Ngôi trường mới khang trang, hiện đại là một dấu mốc đặc biệt quan trọng, mở ra những điều kiện thuận lợi để thầy và trò nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học. Thầy và trò Trường THCS Giảng Võ 2 quyết tâm giữ vững sự đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo để xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, hội nhập, trở thành trường chất lượng cao và là điểm sáng của ngành giáo dục Thủ đô” - nhà giáo Phạm Thị Hương Giang khẳng định.

Trong khuôn khổ sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà đã trao Quyết định công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho lãnh đạo phường Giảng Võ và Ban Giám hiệu nhà trường.