Nhìn lại chặng đường phát triển và tri ân đóng góp của các thế hệ nhà giáo

Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 118 năm Ngày truyền thống Trường Bưởi - Chu Văn An là dịp để các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh cùng nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển; tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo. Thông qua sự kiện, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm trong gìn giữ và phát huy truyền thống của một ngôi trường giàu bề dày lịch sử của Thủ đô.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại sự kiện, nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An nhấn mạnh, trải qua 118 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò nhà trường luôn bền bỉ gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống “Yêu nước – Cách mạng – Dạy tốt – Học giỏi”, tiếp nối tinh thần học thuật nghiêm cẩn, lòng tự trọng, khí tiết và nhân cách của người thầy Chu Văn An. Theo nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp, hành tình 118 năm đủ dài để Trường Bưởi-Chu Văn An trở thành một phần ký ức đẹp của Hà Nội, một địa chỉ giáo dục được nhiều thế hệ tin yêu và tự hào.

Nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp cho biết, năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi TP. Hà Nội phê duyệt Đề án xây dựng Trường THPT chuyên Chu Văn An trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế. Đây là sự quan tâm, tin tưởng rất lớn, đồng thời đặt ra cho nhà trường những yêu cầu mới về chất lượng giáo dục, đội ngũ, chương trình, cơ sở vật chất và quản trị. Cũng theo nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp, tập thể nhà trường sẽ tiếp tục chủ động, kiên trì tháo gỡ khó khăn, triển khai các nội dung về điều kiện để đề án từng bước đi vào thực tiễn.

“Những nguồn lực thành phố dành cho Trường THPT chuyên Chu Văn An không chỉ là sự đầu tư về cơ sở vật chất, điều kiện giáo dục, mà còn là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng đối với một ngôi trường giàu truyền thống của Thủ đô” - nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp nhấn mạnh.

Nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An phát biểu tại sự kiện.

Nhân dịp này, nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp cũng gửi lời tri ân tới các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên đã tận tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và sự phát triển của nhà trường. Nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ, giáo viên tiếp tục giữ vững tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, sự chân thành, bao dung và đồng hành, cùng xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp đồng thời mong muốn các em học sinh không chỉ nỗ lực học tập, phát huy tài năng mà còn chú trọng rèn luyện nhân cách, lòng tự trọng, biết tôn trọng người khác và có trách nhiệm với tập thể. Mong muốn các bậc cha mẹ học sinh tiếp tục tin tưởng, đồng hành cùng nhà trường; chia sẻ, phối hợp với thầy cô trong công tác giáo dục, hướng tới mục tiêu chung là sự trưởng thành toàn diện của học sinh.

Chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà thầy và trò Trường THPT chuyên Chu Văn An đạt được trong những năm học vừa qua. Phó Chủ tịch Thường trực Dương Đức Tuấn khẳng định, trong 118 năm qua, Trường THPT chuyên Chu Văn An đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh ưu tú, đóng góp trên nhiều lĩnh vực của Thủ đô và đất nước. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Dương Đức Tuấn đã trao tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” năm học 2025-2026 cho tập thể nhà trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực Dương Đức Tuấn đồng thời đề nghị Trường THPT chuyên Chu Văn An tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo. Chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; triển khai hiệu quả Đề án xây dựng Trường THPT chuyên Chu Văn An trở thành trường chuyên tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Trường THPT chuyên Chu Văn An cần đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị, tổ chức hoạt động giáo dục, xây dựng chương trình đào tạo, phát triển năng lực và bồi dưỡng nhân cách học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường cần hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn, giúp học sinh phát triển tri thức, năng lực, nuôi dưỡng những phẩm chất và giá trị tốt đẹp.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trao Cờ thi đua của UBND Thành phố chúc mừng thành tích của thầy và trò Trường THPT chuyên Chu Văn An.

“Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cần được xác định là nhiệm vụ then chốt. Mỗi thầy giáo, cô giáo cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đặc biệt là giữ gìn phẩm chất, đạo đức nhà giáo” - Phó Chủ tịch Thường trực Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.