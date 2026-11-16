Học sinh THPT Phan Đình Phùng được trang bị kỹ năng tiêu dùng an toàn trên không gian số

Ngày 16/11, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) phối hợp cùng Báo VnExpress tổ chức chương trình “Check 360 - Tập huấn kỹ năng tiêu dùng an toàn” tại Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội).

Chương trình “Check 360 - Tập huấn kỹ năng tiêu dùng an toàn” tại Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội.

Đây là hoạt động trọng tâm thuộc Chiến dịch “Tăng cường khả năng nhận diện và phòng ngừa rủi ro cho người tiêu dùng”, nhằm trang bị cho học sinh kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện rủi ro và hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm trên không gian số.

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên không gian tiêu dùng số

Dù mang lại nhiều tiện ích, sự bùng nổ của thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến cũng đặt ra không ít rủi ro về minh bạch thông tin, chất lượng sản phẩm và an toàn dữ liệu cá nhân. Học sinh THPT là nhóm đối tượng tiếp cận thường xuyên với quảng cáo mạng xã hội, livestream hay nội dung đánh giá sản phẩm. Tuy nhiên, do chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, các em dễ gặp rào cản trong việc kiểm chứng thông tin, nhận diện dấu hiệu bất thường và tự bảo vệ quyền lợi khi giao dịch.

Trong bối cảnh đó, chương trình “Check 360 - Tập huấn kỹ năng tiêu dùng an toàn” được triển khai nhằm giúp học sinh chủ động nhận diện rủi ro, hiểu rõ quyền lợi và nâng cao năng lực quyết định mua sắm.

Thông qua thông điệp "Check 360", chương trình hướng tới xây dựng thói quen kiểm tra toàn diện trước, trong và sau mỗi giao dịch: xem xét từ uy tín người bán, chất lượng sản phẩm, điều kiện giao dịch cho đến an toàn dữ liệu và phương thức thanh toán.

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trực tiếp chia sẻ 4 nội dung cốt lõi: quyền cơ bản của người tiêu dùng; nhận diện rủi ro trong mua sắm trực tiếp và trực tuyến; kỹ năng kiểm tra thông tin trước giao dịch; cùng quy trình xử lý và bảo vệ quyền lợi khi phát sinh tranh chấp.

Các nội dung được mô phỏng từ những tình huống thực tế như mua hàng qua mạng xã hội, săn khuyến mãi, kiểm tra bảo hành hay bảo mật dữ liệu cá nhân, qua đó truyền tải kiến thức pháp luật một cách trực quan và dễ áp dụng.

Thực hành kỹ năng và lan tỏa văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm

Bên cạnh phần chia sẻ kiến thức, chương trình đẩy mạnh tính tương tác thông qua hoạt động thực hành “Check 360 - Đấu trường phản xạ”. Tại đây, học sinh trực tiếp giải quyết các tình huống giả định sát thực tế dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, từ đó rèn luyện phản xạ nhận diện rủi ro, đánh giá thông tin và đưa ra phương án xử lý tối ưu.

Sự kiện thêm phần sôi nổi với phần giao lưu cùng Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam năm 2024, xoay quanh trải nghiệm mua sắm, tác động của quảng cáo và các nội dung đánh giá sản phẩm trên mạng xã hội. Qua đó, học sinh được khuyến khích tiếp cận thông tin một cách có chọn lọc, chủ động kiểm chứng và cân nhắc trước mỗi quyết định tiêu dùng.

Điểm nhấn của chương trình là khoảnh khắc chuyên gia, khách mời cùng học sinh phối hợp hoàn thiện “Bảng Check 360 - Tiêu dùng an toàn”, tổng hợp 6 tiêu chí kiểm tra cốt lõi trước mỗi giao dịch trên không gian số, gồm: Người bán, Sản phẩm, Giá, Điều kiện giao dịch, Thông tin và Thanh toán. Biểu bảng sau đó được trao tặng cho Trường THPT Phan Đình Phùng như một cẩm nang tra cứu trực quan, góp phần lan tỏa văn hóa tiêu dùng an toàn và có trách nhiệm trong môi trường học đường.

Đại diện Ban Tổ chức chia sẻ: “Thương mại điện tử phát triển nhanh chóng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao “sức đề kháng” cho người tiêu dùng trẻ trước các rủi ro giao dịch trực tuyến. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn mang đến cho học sinh những kiến thức pháp lý và kỹ năng ứng dụng thiết thực nhất. Khi mỗi học sinh trở thành một người tiêu dùng thông thái, các em sẽ là những hạt nhân tích cực lan tỏa văn hóa tiêu dùng an toàn, minh bạch và có trách nhiệm đến cộng đồng”.