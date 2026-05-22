Novo và Lilly tăng tốc cuộc chiến thuốc giảm cân.

Cuộc đua thuốc giảm cân bước sang giai đoạn mới

Thị trường thuốc giảm cân toàn cầu đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh mới khi Novo Nordisk và Eli Lilly đồng loạt tăng tốc chiến lược mở rộng ra ngoài Mỹ bằng các dòng thuốc GLP1 dạng viên.

Sau giai đoạn bùng nổ tại Mỹ, nơi chiếm hơn một nửa doanh thu của cả hai hãng dược, cuộc cạnh tranh hiện chuyển sang bài toán mở rộng quy mô toàn cầu, kiểm soát giá bán và tiếp cận nhóm bệnh nhân mới.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm 20/5, ông Emil Kongshøj Larsen, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách hoạt động quốc tế của Novo, cho biết hãng đang chuẩn bị “dồn toàn lực” cho kế hoạch tung thuốc Wegovy dạng viên ra thị trường quốc tế vào cuối năm nay sau khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt.

“Khi ra mắt, chúng tôi sẽ dốc toàn lực. Đây là một cơ hội lớn”, ông Larsen nói.

Novo muốn tái hiện thành công của Wegovy tại Mỹ

Viên uống Wegovy hiện là quân bài chiến lược của Novo trong cuộc đua mở rộng thị trường thuốc GLP 1. Sản phẩm này được tung ra tại Mỹ từ tháng 1/2026 và nhanh chóng ghi nhận hơn 2 triệu đơn thuốc chỉ sau vài tháng.

Theo Novo, doanh thu quý I của Wegovy dạng uống vượt kỳ vọng dù giá bán thấp hơn các phiên bản tiêm. Điều này cho thấy nhu cầu đối với thuốc giảm cân dạng viên đang tăng mạnh nhờ tính tiện lợi và khả năng tiếp cận rộng hơn.

Ông Larsen cho rằng hiệu ứng truyền thông từ Wegovy dạng uống đang “tiếp thêm năng lượng cho toàn bộ thương hiệu Wegovy”, bao gồm cả các dòng thuốc tiêm trước đó.

Các nhà phân tích của Nordea nhận định Wegovy đang trở thành thương hiệu thuốc giảm cân được tìm kiếm nhiều nhất tại Mỹ, dựa trên dữ liệu Google Trends và xu hướng kê đơn thuốc.

Tuy nhiên, Novo đang đối mặt áp lực lớn về doanh thu. Công ty dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2026 có thể giảm từ 4% đến 12%, chủ yếu do áp lực giảm giá tại Mỹ và cạnh tranh từ thuốc generic ở các thị trường như Ấn Độ, Brazil, Canada và Trung Quốc.

Đây là lần hiếm hoi Novo phải đưa ra triển vọng suy giảm trong bối cảnh thị trường GLP 1 toàn cầu vẫn tăng trưởng nóng.

Lilly chọn chiến lược khác với Foundayo

Ở chiều ngược lại, Eli Lilly tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh. Công ty dự kiến doanh thu năm nay tăng khoảng 28%, nhờ nhu cầu cao đối với các dòng thuốc Mounjaro và Zepbound.

Lilly cũng đã tung ra viên uống Foundayo từ tháng 4/2026. Theo công ty, hơn 20.000 bệnh nhân đã bắt đầu sử dụng thuốc chỉ sau vài tuần ra mắt.

Dù vậy, tốc độ kê đơn của Foundayo hiện vẫn thấp hơn Wegovy dạng uống, theo dữ liệu từ IQVIA.

Khác với Novo, Lilly không sử dụng thương hiệu GLP 1 hiện có để mở rộng sang thuốc viên. Foundayo được xây dựng như một thương hiệu hoàn toàn mới với hoạt chất khác biệt.

CEO David Ricks thừa nhận quá trình xây dựng thương hiệu sẽ cần thời gian.

“Đây là một thương hiệu mới, một phân tử mới. Quá trình này sẽ diễn ra trong vài quý, chứ không phải vài ngày”, ông Ricks nói với CNBC cuối tháng trước.

Theo giới phân tích, hai sản phẩm đang nhắm tới các nhóm khách hàng khác nhau. Wegovy dạng uống được xem là phiên bản thay thế gần với thuốc tiêm về hiệu quả giảm cân, trong khi Foundayo có thể phù hợp hơn với nhóm bệnh nhân mới bắt đầu sử dụng GLP 1.

Cuộc chiến toàn cầu mới chỉ bắt đầu

Sau Mỹ, châu Âu được xem là chiến trường lớn tiếp theo của Novo và Lilly.

Novo cho biết hãng sẽ lựa chọn quốc gia ra mắt dựa trên mức độ quan tâm của bệnh nhân, khả năng tiếp cận bác sĩ điều trị béo phì và sự phát triển của các nền tảng khám chữa bệnh từ xa.

Đức và Anh hiện được đánh giá là những thị trường tiềm năng đầu tiên tại châu Âu. Novo cũng nhấn mạnh vai trò của telehealth trong việc mở rộng khả năng tiếp cận điều trị béo phì.

“Khám chữa bệnh từ xa giúp bệnh nhân tiếp cận điều trị thuận tiện hơn rất nhiều”, ông Larsen nói.

Trong khi đó, Lilly cho biết tăng trưởng quốc tế đang trở thành động lực lớn mới của hãng. Doanh thu ngoài Mỹ của công ty tăng 81% trong quý I lên 7,7 tỷ USD.

CEO David Ricks cho rằng thị trường GLP 1 toàn cầu vẫn còn rất rộng.

“Trên hành tinh này có khoảng một tỷ người có thể hưởng lợi từ những loại thuốc này. Hiện chúng tôi mới chỉ tiếp cận khoảng 20 triệu người”, ông nói.

Một trong những thách thức lớn nhất với cả Novo và Lilly hiện nay là chính sách định giá thuốc.

Tại Mỹ, kế hoạch áp dụng nguyên tắc “quốc gia tối huệ quốc” của Tổng thống Donald Trump đang gây áp lực lớn lên ngành dược phẩm. Chính sách này yêu cầu giá thuốc tại Mỹ phải tham chiếu theo nhóm quốc gia có giá thấp hơn.

Trong khi đó, tại châu Âu, phần lớn bệnh nhân vẫn phải tự chi trả cho thuốc giảm cân.

Theo Novo, ngay cả ở Đan Mạch, khoảng 99% bệnh nhân điều trị béo phì bằng GLP 1 hiện vẫn tự thanh toán chi phí.

Ông Larsen cảnh báo nếu các chính phủ châu Âu không sớm chấp nhận chi trả cho các loại thuốc mới, hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng có thể tiếp tục dịch chuyển sang Mỹ hoặc Trung Quốc.

Cuộc đua không còn chỉ là giảm cân

Cuộc cạnh tranh giữa Novo và Lilly hiện không còn đơn thuần là cuộc đua doanh số thuốc giảm cân.

Hai hãng đang cạnh tranh để kiểm soát một thị trường y tế mới, nơi GLP 1 có thể mở rộng sang điều trị tim mạch, tiểu đường, gan nhiễm mỡ và nhiều bệnh chuyển hóa khác.

Việc thuốc dạng viên xuất hiện cũng giúp mở rộng đáng kể quy mô thị trường vì nhiều bệnh nhân không muốn tiêm thuốc định kỳ.

Trong ngắn hạn, Novo đang chiếm ưu thế về độ nhận diện thương hiệu với Wegovy. Tuy nhiên, Lilly lại có lợi thế về tăng trưởng doanh thu và khả năng mở rộng quốc tế nhanh hơn.

Cuộc chiến GLP 1 vì thế nhiều khả năng sẽ tiếp tục nóng lên trong vài năm tới, đặc biệt khi các hãng dược Trung Quốc và thuốc generic bắt đầu tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu.