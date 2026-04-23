Roche chịu áp lực tỷ giá, vẫn tăng tốc đầu tư tại Mỹ

Giám đốc điều hành của Roche bày tỏ lo ngại về sự mạnh lên của đồng franc Thụy Sĩ trong bối cảnh hãng dược phẩm này tăng cường đầu tư vào thị trường Mỹ. Ảnh: Getty.

Roche chịu “lệch pha” tỷ giá, doanh thu giảm trên báo cáo

Hãng dược Roche công bố doanh thu quý I đạt 14,7 tỷ franc Thụy Sĩ, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu loại bỏ yếu tố tỷ giá, doanh thu thực tế lại tăng 6%.

Sự chênh lệch này phản ánh tác động trực tiếp của đồng franc Thụy Sĩ mạnh lên, đặc biệt khi so với đô la Mỹ. Do Roche báo cáo tài chính bằng đồng nội tệ, mọi biến động tỷ giá đều làm sai lệch bức tranh tăng trưởng thực tế.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, công ty còn chịu áp lực từ thuốc generic khi nhiều sản phẩm cũ dần hết thời gian độc quyền. Đây là xu hướng chung của ngành dược toàn cầu khi các “bom tấn” hết bằng sáng chế.

Giám đốc điều hành Thomas Schinecker cho rằng kết quả kinh doanh cần được đánh giá trong bối cảnh rộng hơn.

Ông nhấn mạnh doanh thu tính theo đô la Mỹ đã tăng 9%, cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn duy trì đà mở rộng. Theo ông, sự khác biệt nằm ở cách quy đổi và trình bày số liệu, không phải ở nhu cầu thị trường.

Roche hiện chi tiêu phần lớn tại Mỹ, đồng thời cũng vay nợ chủ yếu bằng đô la Mỹ. Điều này giúp công ty giảm phần nào rủi ro tỷ giá trong hoạt động thực tế, dù báo cáo tài chính vẫn bị ảnh hưởng.

Đặt cược vào Mỹ bất chấp biến động tiền tệ

Bất chấp biến động tỷ giá, Roche tiếp tục tăng tốc đầu tư tại Mỹ, bao gồm cả các thương vụ mua lại doanh nghiệp.

Chiến lược này phản ánh xu hướng dịch chuyển của các tập đoàn dược châu Âu sang thị trường Mỹ, nơi có quy mô lớn, giá thuốc cao hơn và hệ sinh thái đổi mới mạnh hơn.

Trong bối cảnh ngành dược đối mặt “vách đá bằng sáng chế” vào cuối thập kỷ, việc mở rộng tại Mỹ giúp Roche củng cố nguồn thu và duy trì tăng trưởng dài hạn.

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Một trong những trụ cột chiến lược mới của Roche là thị trường thuốc giảm cân. Công ty đang phát triển ứng viên CT 388 với mục tiêu lọt vào nhóm dẫn đầu.

Hiện tại, thị trường này đang bị thống trị bởi Novo Nordisk và Eli Lilly, hai hãng sở hữu các dòng thuốc GLP 1 có nhu cầu bùng nổ toàn cầu.

CEO Schinecker cho biết Roche đặt mục tiêu đạt thị phần hai chữ số trong lĩnh vực này, một tham vọng lớn khi thị trường đang tăng trưởng mạnh nhưng cũng cạnh tranh khốc liệt.

Câu chuyện của Roche phản ánh áp lực chung mà các tập đoàn dược châu Âu đang đối mặt.

Một mặt, họ chịu tác động từ biến động tỷ giá khi đồng nội tệ mạnh lên. Mặt khác, làn sóng thuốc generic và sinh học tương tự đang làm xói mòn doanh thu từ các sản phẩm cũ.

Trong bối cảnh đó, chiến lược mở rộng sang Mỹ và đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng cao như thuốc giảm cân không chỉ là lựa chọn, mà gần như là điều kiện sống còn để duy trì vị thế toàn cầu.