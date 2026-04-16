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Cải tiến quy trình sản xuất mỹ phẩm từ thiên nhiên, Groupe Rocher hợp tác với Dassault Systèmes

Hồng Anh

Hồng Anh

15:17 | 16/04/2026
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Để làm được điều này thì tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên của Pháp - Groupe Rocher - sẽ sử dụng công nghệ khoa học của Dassault Systèmes để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mỹ phẩm có hiệu quả vượt trội.
Thành lập Liên minh công nghiệp công nghệ chủ quyền châu Âu Việt Nam khai trương hai trung tâm nghiên cứu AI và bản sao số Dassault Systèmes và NVIDIA hợp tác phát triển nền tảng AI cho bản sao số
Cải tiến quy trình sản xuất mỹ phẩm từ thiên nhiên, Groupe Rocher hợp tác với Dassault Systèmes
Dassault Systèmes sẽ xây dựng và cung cấp các bản sao kỹ thuật số có khả năng mô phỏng và dự đoán cách các hoạt chất tương tác với da, giúp tối ưu công thức sản phẩm.

Cụ thể, Dassault Systèmes sẽ xây dựng và cung cấp các bản sao kỹ thuật số có khả năng mô phỏng và dự đoán cách các hoạt chất tương tác với da, giúp tối ưu công thức sản phẩm.

Công nghệ bản sao kỹ thuật số kết hợp giữa AI tạo sinh, mô hình 3D và mô phỏng sẽ hỗ trợ đội ngũ chuyên gia của Groupe Rocher trong quá trình thử nghiệm công thức, đồng thời giúp rút ngắn 20% thời gian phát triển sản phẩm và đưa các sản phẩm đổi mới ra thị trường nhanh hơn.

Cải tiến quy trình sản xuất mỹ phẩm từ thiên nhiên, Groupe Rocher hợp tác với Dassault Systèmes
Groupe Rocher là tập đoàn gia đình nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ thiên nhiên

Được thành lập từ năm 1959, Groupe Rocher là tập đoàn gia đình nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ thiên nhiên, sở hữu các thương hiệu như Yves Rocher, Sabon, Arbonne và Dr Pierre Ricaud. Tập đoàn hiện có đội ngũ khoảng 200 chuyên gia khoa học, liên tục nghiên cứu tiềm năng của thực vật thông qua việc phân tích thành phần, cơ chế hoạt động, phát triển các phương pháp chiết xuất tiên tiến và xây dựng các công thức mỹ phẩm từ hoạt chất tự nhiên.

Hiện nay, trung bình cần khoảng 30 lần thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để tìm ra công thức tối ưu. Thông qua hợp tác với Dassault Systèmes, Groupe Rocher đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động. Công nghệ mới này kết hợp AI tạo sinh, phương pháp mô hình hóa và mô phỏng hóa học cùng kinh nghiệm về hoạt chất từ thực vật, giúp đội ngũ nghiên cứu dự đoán kết quả trước khi thử nghiệm, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất nghiên cứu.

Cải tiến quy trình sản xuất mỹ phẩm từ thiên nhiên, Groupe Rocher hợp tác với Dassault Systèmes
Công nghệ bản sao kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo của Dassault Systèmes sẽ giúp Groupe Rocher dự đoán chính xác hơn hiệu quả của các hoạt chất và rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm

“Chiến lược đổi mới của tập đoàn dựa trên nền tảng khoa học chặt chẽ, nhằm mang đến các sản phẩm vừa hiệu quả, vừa tự nhiên và bền vững. Công nghệ bản sao kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo của Dassault Systèmes sẽ giúp chúng tôi dự đoán chính xác hơn hiệu quả của các hoạt chất và rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm với công thức tự nhiên và chất lượng vượt trội.” Bà Véronique Schwartz-Boishu, Giám đốc khoa học của Groupe Rocher cho biết.

Cụ thể, đội ngũ nghiên cứu của Dassault Systèmes sẽ xây dựng mô hình bản sao kỹ thuật số của da và các hoạt chất riêng của Groupe Rocher trên nền tảng 3DEXPERIENCE. Thông qua các mô hình này, Groupe Rocher có thể phân tích cách các thành phần tương tác, kiểm tra khả năng thẩm thấu qua da, đồng thời mô phỏng và cải thiện hiệu quả của các công thức với độ chính xác khoa học cao ngay từ giai đoạn đầu phát triển sản phẩm. Đồng thời công nghệ tiên tiến này giúp nâng cao hiệu suất, tính linh hoạt cũng như năng lực chuyên môn của Groupe Rocher, qua đó giảm khoảng 20% số lần thử nghiệm và đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn.

Chia sẻ về hợp tác lần này, bà Elisa Prisner, Phó Chủ tịch Điều hành phụ trách Chiến lược, Ngành hàng, Tiếp thị và Chuyển đổi tại Dassault Systèmes, cho biết “Áp lực cạnh tranh,lợi nhuận giảm và sự khắt khe của người tiêu dùng đang thúc đẩy các doanh nghiệp trong ngành làm đẹp và chăm sóc cá nhân phải đổi mới thông minh hơn, không chỉ đơn thuần là nhanh hơn. Với công nghệ bản sao kỹ thuật số dựa trên nền tảng khoa học kết hợp cùng AI, Groupe Rocher có thể mô phỏng, dự đoán và tối ưu hóa các công thức một cách tự tin hơn trong môi trường điện toán đám mây bảo mật. Qua đó, doanh nghiệp có thể xây dựng một nền tảng đổi mới sáng tạo có khả năng mở rộng, dựa trên khoa học thực vật.”

Được biết, trong giai đoạn đầu, hai bên sẽ tập trung nghiên cứu cây Giọt Băng (Ice Plant), sau đó mở rộng sang các hoạt chất khác. Loại cây này nổi tiếng với khả năng thích nghi mạnh mẽ trong điều kiện khắc nghiệt; những đặc tính này đã trở thành nguồn cảm hứng để Groupe Rocher phát triển dòng sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa tiêu biểu: Yves Rocher Lift Pro Collagene.

Groupe Rocher Dassault Systèmes Hợp tác chiến lược Cải tiến quy trình sản xuất mỹ phẩm từ thiên nhiên

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

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PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu