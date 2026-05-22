BCG công bố lộ trình khôi phục giao dịch cổ phiếu sau khigiải trình tiến độ nộp Báo cáo thường niên 2025 và cập nhật tình hình khắc phục việc chậm nộp Báo cáo tài chính.

Bamboo Capital giải trình nguyên nhân chậm công bố báo cáo

CTCP Tập đoàn Bamboo Capital vừa công bố văn bản giải trình tiến độ nộp Báo cáo thường niên 2025 và cập nhật tình hình khắc phục việc chậm công bố các báo cáo tài chính trong giai đoạn 2024 đến 2026.

Theo doanh nghiệp, nguyên nhân chính xuất phát từ việc chưa thể hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Điều này kéo theo việc không có cơ sở số dư đầu kỳ để lập báo cáo tài chính cho các năm tiếp theo, đồng thời thiếu dữ liệu để hoàn thiện Báo cáo thường niên 2025.

BCG cho biết trong tháng 10/2025 đã có đơn vị kiểm toán đồng ý thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhằm xây dựng lộ trình phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo quy định.

Doanh nghiệp cũng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 12/2025 và được cổ đông thông qua nhiều nội dung liên quan đến chủ trương phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, làm cơ sở tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình kiểm toán.

Ngoài ra, Bamboo Capital cho biết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận tiếp cận một số hồ sơ đang bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra, qua đó hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ kiểm toán.

Nhiều nguyên nhân khiến quá trình kiểm toán kéo dài

Theo Bamboo Capital, tình trạng chậm công bố thông tin còn đến từ biến động nhân sự cấp cao và bộ phận tài chính kế toán trong thời gian qua. Việc chuyển giao khối lượng lớn hồ sơ tài chính giữa các giai đoạn đòi hỏi quá trình đối chiếu kéo dài hơn dự kiến.

Song song đó, doanh nghiệp đang thực hiện tái cấu trúc toàn diện, bao gồm xử lý nghĩa vụ trái phiếu và cơ cấu lại các khoản nợ. Điều này khiến đơn vị kiểm toán phải thực hiện các thủ tục rà soát chuyên sâu hơn nhằm đảm bảo tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.

BCG cũng cho biết nhiều hồ sơ liên quan đến công tác kiểm toán hiện phục vụ quá trình điều tra vụ án xảy ra tại doanh nghiệp, khiến công ty và đơn vị kiểm toán không thể tiếp cận đầy đủ hồ sơ trong một khoảng thời gian nhất định.

Lộ trình khôi phục giao dịch cổ phiếu BCG

Về kế hoạch khắc phục, Bamboo Capital cho biết đang nỗ lực phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, báo cáo bán niên 2025, báo cáo tài chính năm 2025 cùng các báo cáo quý trong thời gian sớm nhất.

Ngay sau khi hoàn tất và công bố đầy đủ các báo cáo tài chính kiểm toán, đồng thời khắc phục các lỗi vi phạm công bố thông tin, doanh nghiệp sẽ gửi văn bản đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) xem xét khôi phục giao dịch cổ phiếu BCG.

Hiện cổ phiếu BCG cùng nhiều mã chứng khoán trong hệ sinh thái Bamboo Capital vẫn đang bị đình chỉ giao dịch trên thị trường.

Trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục tái cấu trúc tài chính và xử lý các tồn đọng pháp lý, tiến độ hoàn thiện báo cáo kiểm toán sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng “hồi sinh” của cổ phiếu BCG trên sàn chứng khoán trong thời gian tới.