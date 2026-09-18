Bamboo Capital lên kế hoạch 5 năm giảm nợ và trở lại thị trường. Ảnh chụp Ông Tan Bo Quan Andy, Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital.

Kế hoạch tái cơ cấu Bamboo Capital đang mở ra một con đường nhiều tầng nấc để doanh nghiệp trở lại thị trường chứng khoán. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai ngày 17/9/2026, lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, mã BCG, cho biết doanh nghiệp dự kiến dành 5 năm để ổn định dòng tiền, sắp xếp danh mục đầu tư, giảm nghĩa vụ nợ, xử lý lỗ lũy kế và khôi phục tư cách công ty đại chúng.

Mốc 5 năm không đồng nghĩa BCG chắc chắn hoàn tất toàn bộ quá trình vào năm 2030. Kết quả còn phụ thuộc tiến độ hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán, hiệu quả thoái vốn, khả năng xử lý nợ, kết quả kinh doanh và việc đáp ứng các điều kiện pháp lý tại thời điểm nộp hồ sơ.

Thoái hai khoản đầu tư lớn để thu gọn hệ sinh thái

Theo nội dung được trình tại đại hội, Bamboo Capital dự kiến thoái toàn bộ vốn tại BCG Land, BCG Energy và một số công ty thành viên, công ty liên kết hoạt động chưa hiệu quả hoặc không còn phù hợp với định hướng mới. Việc thu hẹp danh mục nhằm thu hồi vốn, nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực và giảm áp lực tài chính.

BCG Land và BCG Energy từng đại diện cho hai trụ cột bất động sản và năng lượng tái tạo trong hệ sinh thái Bamboo Capital. Vì vậy, kế hoạch rời hai khoản đầu tư này cho thấy doanh nghiệp chấp nhận thay đổi cấu trúc đã xây dựng trong nhiều năm để ưu tiên khả năng thanh khoản và duy trì hoạt động.

Sau thoái vốn, Bamboo Capital dự kiến giữ ba nhóm hoạt động gồm hạ tầng, sản xuất và bảo hiểm. Ban lãnh đạo cũng đề cập thương mại quốc tế, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn như các hướng có thể nghiên cứu. Tuy nhiên, các lĩnh vực công nghệ mới hiện dừng ở định hướng và quá trình làm việc ban đầu với đối tác, chưa phải dự án đầu tư cụ thể đã triển khai.

Chi tiết này đặt ra yêu cầu thận trọng khi đánh giá triển vọng. AI và bán dẫn có thể tạo câu chuyện tăng trưởng, nhưng doanh nghiệp cần công bố mô hình kinh doanh, quy mô vốn, đối tác, năng lực nhân sự và thời điểm tạo doanh thu trước khi thị trường có đủ cơ sở định giá tác động.

Phát hành tối đa 400 triệu cổ phiếu để cơ cấu nợ

Một cấu phần quan trọng của kế hoạch là phương án phát hành riêng lẻ tối đa 400 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 2026 đến 2030. Với giá dự kiến 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, tổng giá trị theo phương án đạt tối đa 4.000 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo BCG, lượng cổ phần này có thể được phân phối cho nhà đầu tư chiến lược hoặc dùng để chuyển đổi một số khoản nợ và khoản phải trả thành vốn cổ phần trên cơ sở thỏa thuận với chủ nợ. Doanh nghiệp kỳ vọng cách làm này giúp giảm nghĩa vụ nợ, giảm áp lực thanh toán, bảo toàn dòng tiền hoạt động và củng cố vốn chủ sở hữu.

Bamboo Capital cũng dự kiến tiếp nhận các khoản vay không có tài sản bảo đảm, lãi suất 0% từ cổ đông hoặc đối tác chiến lược để phục vụ tái cấu trúc tài chính và nợ vay. Các nguồn lực này chỉ tạo hiệu quả khi đi kèm tiến độ xử lý nghĩa vụ hiện hữu, khả năng tạo tiền từ hoạt động cốt lõi và cơ chế quản trị vốn minh bạch.

Với cổ đông hiện hữu, phát hành thêm cổ phần có thể cải thiện bảng cân đối kế toán nhưng cũng làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành. Mức độ pha loãng phụ thuộc khối lượng phát hành thực tế, đối tượng nhận cổ phần, hình thức chuyển đổi nợ và cơ cấu vốn tại từng thời điểm. Đây là nhóm thông tin doanh nghiệp cần cập nhật cụ thể trong mỗi đợt triển khai.

Báo cáo kiểm toán là nút thắt đầu tiên

Lộ trình trở lại thị trường của Bamboo Capital gồm bốn bước. Trước hết, doanh nghiệp phải hoàn thiện hồ sơ để phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, năm 2025 và các năm tiếp theo. Sau đó, BCG tái cấu trúc đầu tư và nợ vay, củng cố quản trị, khôi phục kết quả kinh doanh, đáp ứng điều kiện đăng ký công ty đại chúng rồi mới thực hiện thủ tục đưa cổ phiếu trở lại giao dịch.

Bà Thái Hồng Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Bamboo Capital, cho biết tập đoàn đang tập trung nguồn lực hoàn thành báo cáo tài chính năm 2024 trước khi tiếp tục xử lý báo cáo năm 2025. Trình tự này cho thấy báo cáo kiểm toán là điều kiện nền tảng để xác định lại bức tranh tài sản, công nợ, dòng tiền và hiệu quả đầu tư của tập đoàn.

Việc mất tư cách công ty đại chúng và cổ phiếu không còn giao dịch đã tác động tới niềm tin thị trường, đồng thời khiến việc tiếp cận vốn khó khăn hơn khi đối tác và bên cho vay thận trọng. Do đó, khôi phục công bố thông tin đúng hạn và tạo được chuỗi dữ liệu tài chính có kiểm toán quan trọng không kém kế hoạch bán tài sản hay phát hành cổ phần.

Trước đó, đại hội lần một ngày 16/9 không đủ điều kiện tiến hành do cổ đông tham dự đại diện 46,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thấp hơn mức tối thiểu 50%. Đại hội lần hai được tổ chức trực tuyến vào ngày 17/9 và thông qua các chủ trương tái cơ cấu. Hai mốc này cần được tách bạch để tránh hiểu nhầm rằng phương án đã được quyết định tại cuộc họp đầu tiên.

Bốn điều kiện quyết định khả năng trở lại thị trường

Kế hoạch 5 năm tạo ra khung hành động, nhưng tính khả thi sẽ được đo bằng bốn kết quả cụ thể. Thứ nhất là thời điểm hoàn thành các báo cáo tài chính kiểm toán còn tồn đọng. Thứ hai là giá trị và tiến độ thu tiền từ thoái vốn. Thứ ba là mức giảm nợ, lỗ lũy kế và áp lực thanh toán sau từng năm. Thứ tư là khả năng tạo lợi nhuận và dòng tiền ổn định từ các mảng được giữ lại.

Đối với hướng đi công nghệ, Bamboo Capital cần xác định rõ vai trò của mình trong chuỗi giá trị. Doanh nghiệp có thể đầu tư tài chính, phát triển nền tảng, cung cấp hạ tầng hoặc hợp tác thương mại, nhưng mỗi mô hình đòi hỏi nguồn vốn, đội ngũ và thời gian hoàn vốn khác nhau. Nếu chưa công bố cấu trúc dự án, AI và bán dẫn mới là định hướng nghiên cứu, chưa thể xem là nguồn tăng trưởng đã hình thành.

Đối với cổ đông, chỉ báo quan trọng trong thời gian tới không phải tên gọi của lĩnh vực mới mà là tiến độ kiểm toán, dòng tiền thu về, thay đổi nghĩa vụ nợ và điều khoản của từng đợt phát hành. Những dữ liệu này sẽ cho thấy quá trình tái cơ cấu đang chuyển từ kế hoạch sang kết quả hay chưa.