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Khởi công Khu nhà ở xã hội Phượng Hoàng tại Bắc Ninh

Lê Giang

Lê Giang

16:32 | 17/09/2026
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Dự án có quy mô khoảng 3,13 ha, tổng diện tích sàn hơn 155.000 m² với tổng mức đầu tư hơn 1.995 tỷ đồng, dự kiến cung cấp khoảng 1.660 căn hộ cho khoảng 3.100 người.
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Ngày 16/9, Công ty cổ phần LICOGI13FC tổ chức lễ khởi công dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Phượng Hoàng, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Dự lễ khởi công có đồng chí Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, phường Tiền Phong và các đơn vị liên quan.

Theo Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 18/11/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh, Công ty cổ phần LICOGI13FC được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội Phượng Hoàng.

Khởi công Khu nhà ở xã hội Phượng Hoàng tại Bắc Ninh
Ông Lại Văn Mạc - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty CP LICOGI13FC phát biểu tại lễ khởi công.

Dự án có diện tích đất khoảng 3,13 ha, gồm 5 công trình chung cư nhà ở xã hội cao 21 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 155.492 m². Các công trình dự kiến cung cấp khoảng 1.660 căn hộ, diện tích từ 25-77 m²/căn.

Bên cạnh các khối nhà ở, dự án còn có nhà sinh hoạt cộng đồng cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sân vườn, cây xanh cảnh quan được đầu tư đồng bộ.

Theo chủ đầu tư, dự án mang tên thương mại Phoenix Homes, hướng tới đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, trong đó có người thu nhập thấp, công nhân, kỹ sư và người lao động đang làm việc trên địa bàn tỉnh.

LICOGI13FC cam kết triển khai dự án đúng tiến độ

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lại Văn Mạc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI13FC, cho biết doanh nghiệp sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, bám sát các nội dung đã cam kết với UBND tỉnh.

Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Khởi công Khu nhà ở xã hội Phượng Hoàng tại Bắc Ninh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

LICOGI13FC cũng cam kết tổ chức thi công bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn về kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và chất lượng công trình.

Theo lãnh đạo LICOGI13FC, dự án được định hướng trở thành một khu nhà ở xã hội kiểu mẫu, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, chủ đầu tư cam kết thực hiện việc xác định, công bố giá bán và tổ chức tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng chính sách.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, được tỉnh Bắc Ninh đặc biệt quan tâm nhằm cải thiện điều kiện sống cho người dân, nhất là lực lượng lao động trực tiếp tạo ra giá trị cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo lãnh đạo tỉnh, việc khởi công Khu nhà ở xã hội Phượng Hoàng tiếp tục thể hiện sự quan tâm, quyết tâm của Bắc Ninh trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng được hưởng chính sách.

Thực hiện Đề án của Chính phủ về xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu phát triển khoảng 147,1 nghìn căn hộ.

Khởi công Khu nhà ở xã hội Phượng Hoàng tại Bắc Ninh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư dự án.

Đến tháng 9/2026, trên địa bàn tỉnh có 132 dự án phát triển nhà ở xã hội và cơ sở lưu trú công nhân, gồm 122 dự án nhà ở xã hội và 10 dự án cơ sở lưu trú công nhân. Tổng quy mô sử dụng đất khoảng 380 ha, dự kiến cung cấp khoảng 144,2 nghìn căn hộ, chưa bao gồm khoảng 32 nghìn căn nhà ở xã hội trong 18 dự án khu đô thị đang được triển khai theo tiến độ đầu tư của các khu đô thị.

Trong số này, 33 dự án đã hoàn thành với khoảng 25,9 nghìn căn hộ; 99 dự án đang triển khai ở các giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng và hoàn thiện thủ tục đầu tư, với khoảng 118,3 nghìn căn hộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng cho biết, để Khu nhà ở xã hội Phượng Hoàng đủ điều kiện khởi công đúng dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử của tỉnh, các cơ quan chức năng đã phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Tỉnh đã kích hoạt cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, hỗ trợ về thẩm định, quy hoạch và các thủ tục liên quan, góp phần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án.

Yêu cầu công khai, minh bạch trong bán nhà ở xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị chủ đầu tư tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án theo thời gian được chấp thuận.

Chủ đầu tư phải tuân thủ đầy đủ các quy định về đầu tư xây dựng, chất lượng công trình, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các sở, ban, ngành và phường Tiền Phong được yêu cầu tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chủ đầu tư trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ; chủ động hướng dẫn, giải quyết các thủ tục theo thẩm quyền, tạo điều kiện để dự án triển khai đúng quy định, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh đặc biệt lưu ý chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc xác định, công bố giá bán; tổ chức tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng chính sách.

Các căn hộ sau khi hoàn thành cần được đưa vào sử dụng đúng mục đích, góp phần đáp ứng nhu cầu chỗ ở ổn định cho người dân, người lao động và hoàn thiện diện mạo đô thị tại khu vực phường Tiền Phong.

Dự kiến sau 36 tháng thực hiện, Khu nhà ở xã hội Phượng Hoàng sẽ bổ sung khoảng 1.660 căn hộ vào quỹ nhà ở xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 3.100 người.

Khu nhà ở xã hội Phượng Hoàng nhà ở xã hội

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Hà Nội - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Miền Tây - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Cập nhật: 17/09/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
Miếng SJC Nghệ An 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
Miếng SJC Thái Bình 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
NL 99.99 13,550 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450 ▼50K
Trang sức 99.9 13,940 ▼20K 14,540 ▼20K
Trang sức 99.99 13,950 ▼20K 14,550 ▼20K
Cập nhật: 17/09/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,428 ▼7K 14,582 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,428 ▼7K 14,583 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,423 ▲1280K 1,453 ▲1307K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,423 ▲1280K 1,454 ▼7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,398 ▼7K 1,443 ▲1298K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 ▼693K 142,871 ▼693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 ▼525K 108,386 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 ▲79588K 98,284 ▲88408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 ▼427K 88,182 ▼427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 ▼408K 84,285 ▼408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 ▼292K 60,329 ▼292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Cập nhật: 17/09/2026 17:00
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Cập nhật: 17/09/2026 17:00
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