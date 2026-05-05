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Trung Quốc đang định hình lại mô hình Thung lũng Silicon, bắt đầu từ Hồng Kông

Thế Kiên

Thế Kiên

12:14 | 05/05/2026
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Làn sóng IPO tại Hồng Kông (Trung Quốc) đang tăng tốc mạnh, kéo theo dòng vốn toàn cầu quay lại Trung Quốc. Đằng sau sự hồi sinh này là chiến lược dài hạn nhằm xây dựng hệ sinh thái công nghệ nội địa, cạnh tranh trực tiếp với Thung lũng Silicon và Phố Wall.
IPO tại Hồng Kông tăng bùng nổ Du học Hồng Kông, cánh cửa mới cho học sinh sinh viên Việt Nam Hồng Kông (Trung Quốc) phát triển AI trên chip nội địa theo kiến trúc DeepSeek
Trung Quốc đang định hình lại mô hình Thung lũng Silicon - bắt đầu từ Hồng Kông
IPO Hồng Kông bùng nổ, Trung Quốc tăng tốc xây hệ sinh thái công nghệ riêng. Ảnh giám đốc điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, Bonnie Chan (C), chụp ảnh cùng đại diện các công ty mới niêm yết vào ngày 17/4, ngày mà Manycore Tech, một trong “sáu chú rồng nhỏ” của Hàng Châu, tăng vọt trong phiên giao dịch đầu tiên - Getty.

Dòng vốn đổ về Hồng Kông, IPO tăng tốc

Thị trường IPO Hồng Kông (Trung Quốc) đang trở thành tâm điểm của dòng vốn công nghệ Trung Quốc. Hơn 40 doanh nghiệp đã niêm yết từ đầu năm, trong khi hơn 400 công ty khác đang xếp hàng chờ lên sàn. Một phần trong số này được giữ kín nhờ cơ chế nộp hồ sơ bảo mật mới.

Dự báo từ các tổ chức tài chính cho thấy tổng giá trị IPO tại Hồng Kông (Trung Quốc) năm nay có thể đạt khoảng 60 tỷ USD, gần gấp đôi năm trước. Con số này đưa Hồng Kông trở lại vị thế một trong những trung tâm huy động vốn lớn nhất thế giới.

Động lực tăng trưởng đến từ hai yếu tố. Thứ nhất là việc nới lỏng quy định niêm yết, giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường dễ hơn. Thứ hai là áp lực giám sát từ Mỹ đối với các lĩnh vực nhạy cảm như công nghệ quốc phòng, khiến doanh nghiệp Trung Quốc ưu tiên huy động vốn gần nhà.

IPO tại Hồng Kông tăng bùng nổ IPO tại Hồng Kông tăng bùng nổ

Sau nhiều năm ảm đạm, thị trường IPO tại Hồng Kông đang trở lại mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi làn sóng niêm yết từ ...

Hệ sinh thái tài chính nội địa dần hoàn thiện

Sự phục hồi của Hồng Kông (Trung Quốc) không chỉ mang tính chu kỳ mà phản ánh cấu trúc mới của thị trường vốn Trung Quốc. Các startup ngày càng ưu tiên nguồn vốn nội địa thay vì phụ thuộc vào quỹ quốc tế.

Một nhà đầu tư nhận định, lợi thế của các quỹ ngoại đang suy giảm do tốc độ ra quyết định chậm và định giá kém cạnh tranh. Trong khi đó, các quỹ Trung Quốc có thể giải ngân nhanh hơn và hiểu rõ thị trường nội địa.

Khoảng 60% vốn đầu tư mạo hiểm hiện tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cốt lõi như trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn và hàng không vũ trụ. Đây là những lĩnh vực được Bắc Kinh ưu tiên trong chiến lược tự chủ công nghệ.

Một thay đổi đáng chú ý là tư duy của nhà sáng lập. Trước đây, doanh nghiệp Trung Quốc thường giữ quyền kiểm soát lâu dài và coi IPO là đích đến chính.

Hiện nay, nhiều startup sẵn sàng bán công ty hoặc tham gia sáp nhập để tối ưu lợi nhuận cho nhà đầu tư. Điều này giúp tăng thanh khoản cho thị trường vốn và thu hút thêm dòng tiền mới.

Sự linh hoạt này tạo ra nhiều kịch bản thoái vốn, từ IPO đến M&A, giúp hệ sinh thái đầu tư trở nên năng động hơn.

Công nghệ Trung Quốc chuyển hướng chiến lược

Trong lĩnh vực AI, Trung Quốc cũng đang thay đổi cách tiếp cận. Trước đây, doanh nghiệp tập trung vào các ứng dụng chuyên biệt nhằm tạo doanh thu nhanh.

Hiện tại, nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm những công ty có tầm nhìn dài hạn, tương tự cách các công ty Mỹ theo đuổi AI tổng quát. Xu hướng này cho thấy tham vọng cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm công nghệ toàn cầu.

Song song, các công ty Trung Quốc vẫn giữ lợi thế trong việc thương mại hóa nhanh nhờ thị trường nội địa lớn và chuỗi cung ứng hoàn chỉnh.

Dù vốn nội địa chiếm ưu thế, Hồng Kông vẫn đóng vai trò cửa ngõ thu hút nhà đầu tư quốc tế. Các diễn đàn đầu tư gần đây ghi nhận sự tham gia của doanh nghiệp từ Ấn Độ, châu Âu và nhiều khu vực khác.

Nhà đầu tư nước ngoài đang tìm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như robot công nghiệp và sản xuất thông minh. Điều này cho thấy sức hút của công nghệ Trung Quốc vẫn duy trì, bất chấp rủi ro địa chính trị.

Dù đang tiến gần hơn tới mô hình của Thung lũng Silicon, hệ sinh thái công nghệ Trung Quốc sẽ không đi theo con đường giống Mỹ.

Yếu tố chính sách vẫn đóng vai trò quyết định. Nhiều hoạt động kinh doanh phụ thuộc trực tiếp vào định hướng của cơ quan quản lý. Đây vừa là lợi thế về tốc độ triển khai, vừa là rủi ro khó lường.

Một chuyên gia nhận định, phần lớn hoạt động tại khu vực này “đều dựa trên chính sách”. Điều này khiến thị trường có thể thay đổi nhanh khi quy định điều chỉnh.

Hồng Kông (Trung Quốc) trong cuộc đua công nghệ

Hồng Kông (Trung Quốc) đang tái định vị từ trung tâm tài chính truyền thống sang trung tâm vốn cho công nghệ Trung Quốc.

Vai trò mới gồm ba trụ cột: huy động vốn quốc tế, trung chuyển dòng tiền và hỗ trợ IPO cho doanh nghiệp công nghệ.

Nếu xu hướng này tiếp diễn, Hồng Kông có thể trở thành “Phố Wall của Trung Quốc” trong kỷ nguyên AI.
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

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Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

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Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

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Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026