Trung Quốc đang định hình lại mô hình Thung lũng Silicon, bắt đầu từ Hồng Kông

IPO Hồng Kông bùng nổ, Trung Quốc tăng tốc xây hệ sinh thái công nghệ riêng. Ảnh giám đốc điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, Bonnie Chan (C), chụp ảnh cùng đại diện các công ty mới niêm yết vào ngày 17/4, ngày mà Manycore Tech, một trong “sáu chú rồng nhỏ” của Hàng Châu, tăng vọt trong phiên giao dịch đầu tiên - Getty.

Dòng vốn đổ về Hồng Kông, IPO tăng tốc

Thị trường IPO Hồng Kông (Trung Quốc) đang trở thành tâm điểm của dòng vốn công nghệ Trung Quốc. Hơn 40 doanh nghiệp đã niêm yết từ đầu năm, trong khi hơn 400 công ty khác đang xếp hàng chờ lên sàn. Một phần trong số này được giữ kín nhờ cơ chế nộp hồ sơ bảo mật mới.

Dự báo từ các tổ chức tài chính cho thấy tổng giá trị IPO tại Hồng Kông (Trung Quốc) năm nay có thể đạt khoảng 60 tỷ USD, gần gấp đôi năm trước. Con số này đưa Hồng Kông trở lại vị thế một trong những trung tâm huy động vốn lớn nhất thế giới.

Động lực tăng trưởng đến từ hai yếu tố. Thứ nhất là việc nới lỏng quy định niêm yết, giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường dễ hơn. Thứ hai là áp lực giám sát từ Mỹ đối với các lĩnh vực nhạy cảm như công nghệ quốc phòng, khiến doanh nghiệp Trung Quốc ưu tiên huy động vốn gần nhà.

IPO tại Hồng Kông tăng bùng nổ Sau nhiều năm ảm đạm, thị trường IPO tại Hồng Kông đang trở lại mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi làn sóng niêm yết từ ...

Hệ sinh thái tài chính nội địa dần hoàn thiện

Sự phục hồi của Hồng Kông (Trung Quốc) không chỉ mang tính chu kỳ mà phản ánh cấu trúc mới của thị trường vốn Trung Quốc. Các startup ngày càng ưu tiên nguồn vốn nội địa thay vì phụ thuộc vào quỹ quốc tế.

Một nhà đầu tư nhận định, lợi thế của các quỹ ngoại đang suy giảm do tốc độ ra quyết định chậm và định giá kém cạnh tranh. Trong khi đó, các quỹ Trung Quốc có thể giải ngân nhanh hơn và hiểu rõ thị trường nội địa.

Khoảng 60% vốn đầu tư mạo hiểm hiện tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cốt lõi như trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn và hàng không vũ trụ. Đây là những lĩnh vực được Bắc Kinh ưu tiên trong chiến lược tự chủ công nghệ.

Một thay đổi đáng chú ý là tư duy của nhà sáng lập. Trước đây, doanh nghiệp Trung Quốc thường giữ quyền kiểm soát lâu dài và coi IPO là đích đến chính.

Hiện nay, nhiều startup sẵn sàng bán công ty hoặc tham gia sáp nhập để tối ưu lợi nhuận cho nhà đầu tư. Điều này giúp tăng thanh khoản cho thị trường vốn và thu hút thêm dòng tiền mới.

Sự linh hoạt này tạo ra nhiều kịch bản thoái vốn, từ IPO đến M&A, giúp hệ sinh thái đầu tư trở nên năng động hơn.

Công nghệ Trung Quốc chuyển hướng chiến lược

Trong lĩnh vực AI, Trung Quốc cũng đang thay đổi cách tiếp cận. Trước đây, doanh nghiệp tập trung vào các ứng dụng chuyên biệt nhằm tạo doanh thu nhanh.

Hiện tại, nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm những công ty có tầm nhìn dài hạn, tương tự cách các công ty Mỹ theo đuổi AI tổng quát. Xu hướng này cho thấy tham vọng cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm công nghệ toàn cầu.

Song song, các công ty Trung Quốc vẫn giữ lợi thế trong việc thương mại hóa nhanh nhờ thị trường nội địa lớn và chuỗi cung ứng hoàn chỉnh.

Dù vốn nội địa chiếm ưu thế, Hồng Kông vẫn đóng vai trò cửa ngõ thu hút nhà đầu tư quốc tế. Các diễn đàn đầu tư gần đây ghi nhận sự tham gia của doanh nghiệp từ Ấn Độ, châu Âu và nhiều khu vực khác.

Nhà đầu tư nước ngoài đang tìm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như robot công nghiệp và sản xuất thông minh. Điều này cho thấy sức hút của công nghệ Trung Quốc vẫn duy trì, bất chấp rủi ro địa chính trị.

Dù đang tiến gần hơn tới mô hình của Thung lũng Silicon, hệ sinh thái công nghệ Trung Quốc sẽ không đi theo con đường giống Mỹ.

Yếu tố chính sách vẫn đóng vai trò quyết định. Nhiều hoạt động kinh doanh phụ thuộc trực tiếp vào định hướng của cơ quan quản lý. Đây vừa là lợi thế về tốc độ triển khai, vừa là rủi ro khó lường.

Một chuyên gia nhận định, phần lớn hoạt động tại khu vực này “đều dựa trên chính sách”. Điều này khiến thị trường có thể thay đổi nhanh khi quy định điều chỉnh.