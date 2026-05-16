Công nghệ số

'Một app mở được hai xe?': Tranh cãi trong cộng đồng xe điện dấy lên lo ngại về an toàn bảo mật

Sơn Tinh

Sơn Tinh

08:19 | 16/05/2026
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Một bài đăng trong nhóm facebook cộng đồng người dùng xe điện DatBike Quantum Hà Nội đang gây tranh cãi khi chủ tài khoản cho rằng ứng dụng trên điện thoại có thể mở cùng lúc hai chiếc xe khác nhau. Dù chưa có kết luận chính thức từ hãng, câu chuyện đã làm dấy lên nhiều lo ngại về tính an toàn của các dòng xe điện sử dụng công nghệ khóa thông minh.
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Đó là nội dung mở đầu bài đăng đang thu hút nhiều bình luận trong cộng đồng người dùng xe điện DatBike những ngày gần đây. Theo chia sẻ của tài khoản đăng bài, trong lúc sử dụng ứng dụng điện thoại để mở khóa xe tại khu vực đường Thanh Niên (Hà Nội), người này bất ngờ phát hiện thao tác mở khóa khiến “cả hai cốp xe bật tung lên cùng lúc”.

Người đăng cho biết đã thử tắt Bluetooth, thoát ứng dụng chạy nền nhưng hiện tượng vẫn xảy ra. Điều này khiến chủ bài viết lo ngại về nguy cơ mất an toàn tài sản nếu xe sử dụng cơ chế khóa thông minh thông qua ứng dụng điện thoại.

Ngay sau khi xuất hiện, bài đăng nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng người dùng xe điện.

“Một app mở được hai xe?”: Tranh cãi trong cộng đồng xe điện dấy lên lo ngại về an toàn bảo mật

Một số tài khoản cho rằng đây có thể chỉ là hiểu nhầm trong quá trình sử dụng. Tài khoản “Dzung Cao” nhận định nhiều người dùng đang nhầm lẫn giữa thao tác “tắt điện” và “khóa xe” trên ứng dụng. Theo người này, khi xe được khóa đúng cách, việc dắt xe sẽ kích hoạt cảnh báo và khóa bánh sau một quãng ngắn.

Trong khi đó, tài khoản “Nguyễn Văn Vĩ” cho rằng việc màn hình xe sáng lên chưa đồng nghĩa phương tiện đã được mở hoàn toàn. Người này cho biết trong một số trường hợp, xe vẫn ở trạng thái khóa dù màn hình hiển thị hoạt động.

“Một app mở được hai xe?”: Tranh cãi trong cộng đồng xe điện dấy lên lo ngại về an toàn bảo mật

Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng nguyên nhân có thể đến từ việc ứng dụng vẫn duy trì kết nối nền với điện thoại ở khoảng cách gần. Tài khoản “Tuan Leanh” khuyến cáo người dùng cần tắt hoàn toàn kết nối và ứng dụng chạy nền sau khi khóa xe để tránh trường hợp xe vẫn nhận diện điện thoại.

“Một app mở được hai xe?”: Tranh cãi trong cộng đồng xe điện dấy lên lo ngại về an toàn bảo mật

Tuy nhiên, một số người dùng lại chia sẻ trải nghiệm trái ngược. Tài khoản “Hùng Đinh” cho biết đã thử kiểm tra thực tế và phát hiện xe “vẫn dắt được” dù đã khóa bằng ứng dụng.

Chủ bài đăng cũng tiếp tục khẳng định bản thân đã “tắt cả app chạy ngầm, tắt Bluetooth” nhưng xe vẫn có thể mở cốp như bình thường.

'Một app mở được hai xe?': Tranh cãi trong cộng đồng xe điện dấy lên lo ngại về an toàn bảo mật
'Một app mở được hai xe?': Tranh cãi trong cộng đồng xe điện dấy lên lo ngại về an toàn bảo mật

Không chỉ dừng ở câu chuyện kỹ thuật, tranh cãi lần này còn phản ánh tâm lý ngày càng phụ thuộc vào công nghệ của người dùng xe điện hiện nay.

Nhiều dòng xe điện đời mới đang tích hợp hàng loạt tính năng thông minh như mở khóa bằng Bluetooth, điều khiển qua ứng dụng, định vị hay khởi động không cần chìa khóa. Tuy nhiên, đi cùng sự tiện lợi là những lo ngại liên quan đến bảo mật và an toàn tài sản nếu người dùng không hiểu rõ cơ chế vận hành.

“Một app mở được hai xe?”: Tranh cãi trong cộng đồng xe điện dấy lên lo ngại về an toàn bảo mật
Bài đăng thu hút trên nhóm facebook DatBike Quantum Hà Nội thu hút nhiều sự quan tâm

Một số ý kiến cho rằng nhiều chủ xe hiện vẫn chưa phân biệt rõ các thao tác như “tắt điện”, “khóa xe”, “thoát ứng dụng” hay “ngắt kết nối Bluetooth”. Điều này có thể dẫn tới việc người dùng tin rằng phương tiện đã được khóa an toàn trong khi xe vẫn tồn tại kết nối với điện thoại ở khoảng cách gần.

Hiện chưa có kết luận chính thức về việc đây là lỗi bảo mật hay chỉ là hiểu nhầm trong thao tác sử dụng. Tuy nhiên, câu chuyện đang đặt ra nhiều câu hỏi về mức độ an toàn của các phương tiện sử dụng khóa thông minh tại Việt Nam, trong bối cảnh xe điện ngày càng phổ biến.

DatBike xe điện khóa thông minh ứng dụng mở khóa xe bảo mật xe điện mở khóa bằng app Bluetooth xe điện an toàn tài sản Xe điện thông minh tranh cãi cộng đồng DatBike

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Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

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