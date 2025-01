HUAWEI FreeBuds Pro 4 chính thức ra mắt

Theo đó, dòng tai nghe nhét tai không dây (TWS) cao cấp HUAWEI FreeBuds Pro Series - HUAWEI FreeBuds Pro 4 sẽ thiết lập nên các tiêu chuẩn mới về hiệu suất và độ rõ ràng, sống động của trường âm thanh.

Cụ thể, HUAWEI FreeBuds Pro 4 - tai nghe đầu tiên mang thương hiệu HUAWEI SOUND của Huawei - sẽ nâng cấp trải nghiệm âm thanh lên một tầm cao mới hệ thống Driver kép và Công nghệ Digital Cross-Over, giúp mang đến trải nghiệm âm thanh đỉnh cao, chân thực và sống động nhờ khả năng chia âm thanh thành các dải tần số riêng biệt. Nhờ vậy mà HUAWEI FreeBuds Pro 4 có âm trường sống động và chi tiết hơn, cho phép người dùng nghe giọng hát và các yếu tố âm thanh khác một cách rõ ràng, chính xác.

Driver động với bốn nam châm 11 mm sẽ mang đến âm trầm mạnh mẽ 14Hz và khả năng tái tạo âm thanh thời gian thực chính xác mà không bị biến dạng. Đồng thời, với màng phẳng tần số cao, HUAWEI FreeBuds Pro 4 tạo ra âm bổng trong trẻo lên đến 48 kHz. Nhờ vậy mà khi trải nghiệm HUAWEI FreeBuds Pro 4, người dùng sẽ hoàn toàn đắm chìm trong hành trình âm thanh sống động, có độ trung thực cao, giúp tận hưởng những giai điệu yêu thích một cách chi tiết nhất.

Huawei cho biết, họ cũng trang bị thêm thuật toán hiệu chỉnh âm thanh 3 chế độ EQ giúp cho FreeBuds Pro 4 có thể tái tạo hiệu ứng âm thanh nổi sống động với trường âm thanh bao trùm rõ từng chi tiết trong chế độ Cổ điển. Trong khi ở chế độ Cân bằng, âm bổng du dương, âm trầm mạnh mẽ cùng vô vàn âm thanh khác được HUAWEI FreeBuds Pro 4 truyền tải mượt mà, tách bạch từng chi tiết phức tạp của mỗi lớp âm thanh.

Khả năng chống ồn của FreeBuds Pro 4 cũng sẽ được nâng cấp hơn khi được trang bị tính năng khử tiếng ồn AI tiên tiến, thuật toán mạng nơ-ron sâu đa kênh (DNN), HUAWEI FreeBuds Pro 4 có thể loại bỏ tiếng ồn lên đến 100 dB bên ngoài trong khi gọi. Đồng thời, HUAWEI FreeBuds Pro 4 còn giúp nâng cao giọng nói của người dùng khỏi âm thanh môi trường, mang đến trải nghiệm gọi thoại rõ ràng và riêng tư hơn dù đang ở bất cứ đâu.

Tổng cộng sẽ có 4 micrô, trong đó 3 micrô dành riêng để thu giọng nói người dùng và 1 micrô VPU dẫn truyền xương được đặt gần tai trong, do đó HUAWEI FreeBuds Pro 4 có khả năng ghi lại giọng nói chính xác, đảm bảo trải nghiệm gọi thoại ổn định và rõ ràng ngay cả trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, như tốc độ gió lên đến 10m/s.

Chưa kể, với tính năng AI Sensing, HUAWEI FreeBuds Pro 4 sẽ tự động chuyển sang micrô có tín hiệu mạnh nhất và khuếch đại âm thanh giọng nói để đảm bảo cuộc gọi rõ ràng ngay khi tín hiệu kém hoặc xảy ra nhiễu mạng.

Bên cạnh chống ồn chủ động từ các tính năng AI và thuật toán DNN, HUAWEI FreeBuds Pro 4 còn nâng cao hiệu quả chống ồn với nút tai bằng cao su non ba lớp hoàn toàn mới. Nhờ đó, HUAWEI FreeBuds Pro 4 có thể nâng cao hiệu quả chống ồn xung quanh lên tới 30% - cao hơn so với các thế hệ FreeBuds Pro trước đó. Với chất liệu cao su non, nút tai có thể tự động nở ra để vừa với ống tai của người dùng, mang lại cảm giác vừa vặn hơn.

HUAWEI FreeBuds Pro 4 cũng mang trải nghiệm rảnh tay với khả năng nhận diện chuyển động của đầu rất thú vị, chỉ cần gật đầu để trả lời cuộc gọi hay lắc đầu để từ chối. Khả năng cảm ứng trên thân tai nghe cũng cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh âm lượng và bỏ qua các bài nhạc chỉ với vài thao tác chạm.

Tính năng phát hiện đeo thông minh trên HUAWEI FreeBuds Pro 4 cũng được kích hoạt thông qua ứng dụng HUAWEI AI Life, cho phép tự động tạm dừng âm thanh khi tai nghe được tháo ra, và tiếp tục phát âm thanh khi tai nghe được đeo trở lại.

Về hiệu suất, HUAWEI FreeBuds Pro 4 có hiệu suất truyền tăng 53%, điều này cho phép HUAWEI FreeBuds Pro 4 kết nối mạnh mẽ và duy trì kết nối ổn định với thiết bị trên phạm vi rộng hơn mà vẫn giữ được chất lượng âm thanh phong phú, chi tiết.

HUAWEI FreeBuds Pro 4 cũng được trang bị tính năng Kết nối thiết bị kép, cho phép người dùng kết nối tai nghe với hai thiết bị cùng một lúc và chuyển đổi mượt mà giữa hai thiết bị. Tính năng này khả dụng cho cả hai hệ điều hành iOS hoặc Android.

Nhờ sử dụng công nghệ sạc thông minh được hỗ trợ bởi AI của Huawei nên HUAWEI FreeBuds Pro 4 có thể điều chỉnh giới hạn sạc dựa trên mức sử dụng, giúp kéo dài tuổi thọ pin hơn 38%. Tính năng sạc thông minh được cài đặt mặc định và có thể tùy chỉnh trong phần cài đặt.

Hộp sạc của HUAWEI FreeBuds Pro 4 cũng được thiết kế hoàn toàn mới với chất liệu Gốm DECO. Sau 72 giờ nung ở nhiệt độ 1.480°C, hộp sạc của HUAWEI FreeBuds Pro 4 có độ bền và khả năng chống va đập tốt hơn. Chất liệu gốm DECO cao cấp kết hợp cùng họa tiết dây đàn bạc khắc laser mang đến vẻ ngoài sang trọng hơn. Tai nghe cũng được phủ 6 lớp sơn mài, mang lại vẻ ngoài sáng bóng và khả năng bảo vệ tốt. Ngoài ra, trên tai nghe cũng nghe được khắc họa tiết dây đàn bạc tinh tế cùng biểu tượng HUAWEI SOUND màu vàng ở trên cùng tượng trưng cho các nốt nhạc phát ra từ dây đàn. Thiết kế này đã truyền tải ý niệm âm nhạc chi tiết, sang trọng và chân thực từng khoảnh khắc.

HUAWEI FreeBuds Pro 4 mở bán từ ngày 6/1 với giá 4.990.000 đồng.

Trong thời gian mở bán, từ ngày 6/1 đến 09/02 tại hệ thống CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, và các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok Shop, người dùng sẽ nhận được ưu đãi giảm giá 500.000 đồng cùng bộ quà tặng trị giá 2.234.000 đồng, bao gồm Vòng đeo tay thông minh HUAWEI Band 9, Gói cước truyền hình cáp VTVCab On và Bảo Hiểm Thất Lạc.

Đặc biệt, từ ngày 01/01 đến 05/01, người dùng có thể thu thập voucher earlybird trên Shopee, Lazada, TikTok Shop để nhận được ưu đãi giảm giá thêm 100.000 đồng khi mua HUAWEI FreeBuds Pro 4 trên các nền tảng này trong thời gian mở bán.