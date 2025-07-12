Galaxy Z Flip7: Đã hơn với Flex Window tràn viền, AI gập mở trong lòng bàn tay

Galaxy Z Flip7: Đã hơn với Flex Window tràn viền, AI gập mở trong lòng bàn tayMobile
|Trên tay nhanh Samsung Galaxy Z Flip7 vừa ra mắt toàn cầu Sử dụng Galaxy AI trên Galaxy Z Flip6 như thế nào cho hiệu quả? Samsung Galaxy Z Flip6: quà Hitech cho quý cô
Gấp gọn với FlexWindow vô cực
|So với thế hệ tiền nhiệm, màn hình FlexWindow của Galaxy Z Flip7 có thiết kế tràn viền
Không còn bóng dáng của một chiếc thư mục nữa, giờ đây Galaxy Z Flip7 đã sở hữu một màn hình ngoài tràn viền ở cả 4 cạnh, trông vừa ấn tượng hơn lại vừa mang đến trải nghiệm đã hơn. Với kích thước 4.1 inch và viền màn hình 1.25 mm, Galaxy Z Flip đã trở thành chiếc smartphone Galaxy có màn hình FlexWindow lớn nhất và viền mỏng nhất từ trước đến nay.
Bên cạnh đó thì Galaxy Z Flip 7 cũng sở hữu ngoại hình mỏng hơn, nhẹ hơn. Khi mở máy chỉ còn 6.5mm và khi gập cũng chỉ là 13.7mm, đi cùng trọng 188gram, nhưng vẫn đảm bảo được độ bền nhờ việc tối ưu linh kiện và công nghệ bản lề Armor FlexHinge, giúp phân tán đều áp lực khi gập mở.
|Màn hình của Galaxy Z Flip7 cũng được nâng cấp nhờ công nghệ Vision Booster có tốc độ quét 120Hz và độ sáng màn hình tối đa 2.600 nit
Ngoài việc mở rộng kích thước, màn hình của Galaxy Z Flip7 cũng được nâng cấp nhờ công nghệ Vision Booster có tốc độ quét 120Hz và độ sáng màn hình tối đa 2.600 nit. Đây là một nâng cấp hữu ích và đáng giá để người dùng có thể dễ dàng sử dụng ngoài trời. Giờ đây, chúng ta có thể dễ dàng quan sát màn hình live view khi chụp ảnh selfie, hay xem và trả lời tin nhắn rõ ràng hơn dù ngoài trời đang nắng gắt.
|Màn hình chính của Galazy Z Flip7 cũng được mở rộng với kích thước 6.9” FHD+, tấm nền Dynamic AMOLED 2X
Màn hình chính của Galazy Z Flip7 cũng được mở rộng với kích thước 6.9” FHD+, tấm nền Dynamic AMOLED 2X. Kích thước chiều ngang của máy cũng được tăng thêm một chút, 68.6mm, giúp tổng thể máy giống một chiếc điện thoại thanh thoát hơn, gia tăng trải nghiệm khi cầm nắm và sử dụng hàng ngày.
AI tiện lợi trong lòng bàn tay
|FlexWindow là một trong những trải nghiệm đáng giá nhất trên Galaxy Z Flip
FlexWindow là một trong những trải nghiệm đáng giá nhất trên Galaxy Z Flip, chính vì thế ở Galaxy Z Flip7 Samsung đã cho phép người dùng tự do cá nhân hoá với nhiều tiện ích hơn. Ví dụ như Tự động chọn lọc hình nền từ Gallery, Chọn Emojis và màu nền cá nhân, Tạo phong cách đồng hồ riêng… Đồng thời, người dùng cũng có thể tùy chỉnh Now Bar và Now Brief để dễ dàng kiểm tra và nhận thông tin tóm tắt phù hợp với thói quen và sở thích.
Từ màn hình FlexWindow, người dùng cũng có thể trải nghiệm Galaxy AI một cách nhanh chóng, tiện lợi. Chỉ đơn giản bằng cách khởi động Gemini, sau đó dễ dàng tìm kiếm, tóm tắt thông tin bằng giọng nói ngay trên màn hình ngoài mà không cần không cần mở màn hình chính, không cần quá nhiều thao tác để hoàn thành mọi việc.
|One UI 8 và hệ điều hành Android 16 mới mang đến trải nghiệm đáng giá cho người dùng Galaxy Z Flip7
Đáng giá nhất là One UI 8 và hệ điều hành Android 16 mới nhất đã giúp cho người dùng Galaxy Z Flip7 có được trải nghiệm AI đa phương thức và tối ưu hóa cho thiết kế ở cả ở màn hình trong lẫn màn hình ngoài.
Selfie dễ dàng và ấn tượng với FlexCam
Sở hữu hệ thống camera sau kép với camera góc rộng 50MP hỗ trợ zoom quang 2x và camera góc siêu rộng 12MP nằm ngay trong màn hình FlexWindow, Galaxy Z Flip7 giúp người dùng dễ dàng có được những bức ảnh selfie đầy phong cách và chất lượng cao ngay từ màn hình ngoài.
Tính năng AutoZoom có thể tự động chuyển góc chụp phù hợp khi người dùng di chuyển xa gần, chỉ đơn giản bằng cách đạt máy cố định trên một mặt phẳng, tựa như một chiếc tripod. Thú vị ở chỗ quanh camera cũng được trang bị vòng sáng Hole Visualization để giúp hiển thị trạng thái của camera để người dùng nhận biết khi đứng ở xa. Thậm chí Samsung cũng đã trang bị Filter theo thời gian thực (Real-time Filters), cho phép người dùng xem trước và hoàn thiện ảnh FlexCam ngay lập tức.
Phần cứng và các tiện ích mở rộng khác
Dù có ngoại hình thanh mảnh hơn, nhưng Galaxy Z Flip7 vẫn sở hữu viên pin lớn nhất trong các đời Galaxy Z Flip series từ trước tới nay, giúp người dùng có thể thoải mái trải nghiệm giải trí trong thời gian dài hơn với viên pin 4.300mAh. Máy cũng được trang bị vi xử lý Exynos 2500, trên tiến trình 3 nm do Samsung phát triển và sản xuất.
Đồng thời với Galaxy Z Flip 7, người dùng cũng đã có thể kết nối điện thoại của mình với một màn hình ngoài để kích hoạt giao diện DeX, tương tự như trên một chiếc máy tính để bàn, mang lại trải nghiệm đa nhiệm mà đơn giản.
|
Để gia tăng trải nghiệm AI cũng như linh hoạt trong quá trình sử dụng ở bất cứ đâu, Samsung đã mang đến cho người dùng Galaxy Z Flip 7 cơ hội truy cập mở rộng vào Google AI Pro và 2TB dung lượng lưu trữ đám mây miễn phí trong vòng 6 tháng, bên cạnh các ưu đãi như:
- Tặng gói Samsung Care+ 1 năm toàn cầu
- Ưu đãi ngay lên đến 3 triệu đồng (bao gồm thu cũ đổi mới hỗ trợ thêm 1 triệu đồng)
- Bộ quà Z Elite trị giá lên đến 3 triệu đồng (bao gồm ưu đãi phòng chờ thương gia, nhiều dịch vụ đặc quyền cao cấp và dịch vụ hậu mãi khác).
Truy cập vào đường link https://www.samsung.com/vn/smartphones/galaxy-z-flip7/buy/ để tận hưởng các ưu đãi kể trên.