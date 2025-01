Sử dụng Galaxy AI trên Galaxy Z Flip6 như thế nào cho hiệu quả?

Sau khi chính thức ra mắt tại thị trường toàn cầu, cùng thời điểm đó tại Việt Nam, Công ty điện tử Samsung Vina cũng đã chính thức công bố giá bán của bộ đôi Galaxy Z Mới.

Điểm đáng chú ý nhất trên bộ đôi Galaxy Z Mới bên cạnh những cải tiến về hệ thống camera, pin hay vật liệu, thì trải nghiệm đáng giá nhất đối với người dùng Galaxy Z Fold6 và Galaxy Z Flip6 chính là Galaxy AI.

Chính thức được Samsung ra mắt cùng với Galaxy S24 Series hồi đầu năm nhưng Galaxy AI trên bộ đôi Galaxy Z Mới đã được cải tiến rất nhiều. Có thể nói sau nửa năm, Samsung không những hoàn thiện hơn các tính năng của Galaxy AI, mà còn thông qua những hợp tác với các đối tác lớn như Google, Microsoft, Qualcomm… để mang đến trải nghiệm thú vị hơn, tiện ích hơn, hữu dụng hơn đến với người dùng.

Chúng ta sẽ cùng lắng nghe các chuyên gia công nghệ, xem họ đã trải nghiệm Galaxy AI trên Galaxy Z Flip6 như thế nào? Đâu là tính năng được đánh giá cao hay sử dụng nhiều nhất và họ mong đợi gì ở Galaxy AI thế hệ tiếp theo?

Người đầu tiên tham gia vào cuộc ‘trò chuyện’ này với Điện tử & Ứng dụng là bạn Thích Ý Nhi, Biên tập viên của Đài truyền hình HTV (Thành phố Hồ Chí Minh), một cô nàng Samfan thực thụ.

“Từ bữa trải nghiệm tới giờ thì tính năng dịch thuật là tính năng được em trải nghiệm nhiều nhất. Mặc dù tính năng này mới chỉ dừng lại ở mức chuyển ngữ chứ chưa thật tự nhiên hay được như mong đợi của một người làm biên tập như em. Điểm thú vị là không chỉ riêng tiếng Anh, mà với tiếng Trung và tiếng Thái thì tính năng dịch thuật của Galaxy AI trên Galaxy Z Flip6 vẫn rất ổn. Khi kết nối với Galaxy Buds3 mới và để dịch thoại trực tiếp thì đúng là nó hoàn toàn có thể đáp ứng theo thời gian thực. Nhưng với tính năng gọi thoại thì còn có chút độ trễ.”

Nhi cũng cho biết “Em thích nhất là tính năng vẽ phác thảo, khi cần gợi ý cho thiết kế thì đây là một tính năng vô cùng tiện dụng và hữu ích, lại rất nhanh gọn lẹ. Tính năng này mà trải nghiệm trên màn hình lớn của Galaxy Z Fold6 hẳn sẽ tuyệt hơn rất nhiều.”

Một điểm Nhi vẫn chưa cảm nhận được sự vượt bậc của Galaxy Z Flip6 so với thế hệ tiền nhiệm đó chính là thời gian sử dụng, mặc dù viên pin trên Galaxy Z Flip6 được đánh giá là đã cải thiện đáng kể so với Galay Z Flip5. “Cũng có thể do tần suất sử dụng của em nhiều hơn bình thường,” Nhi kết luận.

Khi được hỏi “Em mong đợi gì nhất ở Galaxy AI thế hệ tiếp theo?” Nhi cho biết “Em mong nó có thể stick nhanh được với Google luôn. Hoặc khi vẽ phác thảo thì nó cũng sẽ cho mình những gợi ý để mình tham khảo những hạng mục tương tự, phổ biến…”

Rõ ràng nhu cầu của mỗi người thường rất khác nhau phụ thuộc khá lớn vào công việc mà họ đang làm. Galaxy Z Flip vốn là dòng smartphone gập được rất nhiều cô nàng yêu thích nhờ sự nhỏ gọn kiểu ‘ngoan, xinh yêu’, chính vì thế Payo Phương Anh cũng là một trong những gương mặt mà chúng ta không thể bỏ qua trong lần trao đổi đầy thú vị này. Payo cũng là một trong những gương mặt đã hiện diện rất nhiều trong các bài viết liên quan đến Galaxy Z Flip từ trước đến nay của Điện tử & Ứng dụng. Chúng ta sẽ cùng xem, cô nàng YouTuber xinh đẹp này đánh giá như thế nào về Galaxy AI trên Galaxy Z Flip6?

“Em thấy tính năng đáng trải nghiệm nhất trên Galaxy Z Flip6 năm nay đó chính là các tính năng của Galaxy AI. Ví dụ như tính năng Phiên dịch viên trực tiếp trên cả Galaxy Z Fold6 và Z Flip6 đều đã tận dụng được thế mạnh của 2 màn hình. Tức là nếu mình muốn trao đổi với một ai đó mà không hiểu ngôn ngữ của họ, mình có thể sử dụng màn hình chính và đối phương có thể nhìn vào màn hình phụ để trao đổi với nhau dễ dàng.”

“Một tính năng nữa em cũng rất thích và trải nghiệm rất thường xuyên trên Galaxy Z Flip6 đó chính là tính năng Auto Zoom trên màn hình ngoài. Khác với Galaxy Z Flip5, camera selfie của Galaxy Z Flip6 sẽ giúp mình tự căn chỉnh góc khi đặt máy khá hay và thật sự rất tiện. Với một YouTuber như em thì tính năng này có thể giúp em có thêm các góc quay xa gần mà không cần phải chỉnh sửa góc máy hay cần thêm sự hỗ trợ của người khác.” Payo Phương Anh cho biết.

Cô nàng cũng thường xuyên sử dụng tính năng Phác họa thành bản vẽ với Trợ lý chỉnh ảnh để tăng thêm phần thú vị. Chưa kể, camera AI trên Galaxy Z Flip6 cũng được cải thiện đáng kể về chất lượng quay video, ngoài khử nhiễu thì video cũng được trợ sáng tốt hơn hẳn so với người tiền nhiệm.

“Nếu tính năng dịch thuật rất tiện dụng và có tính ứng dụng cao, thì với riêng cá nhân em, tính năng đáng giá trên Galaxy Z Flip6 so với các thế hệ trước đó chính là Auto Zoom”. Payo kết luận.

Khác với các cô nàng thường sử dụng camera như ‘một phần tất yếu của cuộc sống’, với các đấng mày râu thì quá trình sử dụng smartphone nói chung và đặc biệt là với Galaxy Z Flip có khác biệt gì không? Chúng ta sẽ cùng xem bạn Trần Thế Anh – chuyên trang công nghệ báo Dân trí đã trải nghiệm Galay Z Flip6 như thế nào.

“Cá nhân mình rất ấn tượng với Galaxy AI, đặc biệt là tính năng chỉnh sửa hình ảnh. Tính năng này cho phép người dùng có thể sử dụng mỗi ngày và đây có lẽ là tính năng thực tế nhất của Galaxy AI trên bộ đôi Galaxy Z Mới. Một số bức ảnh sau khi vẽ và Galaxy AI đã thêm vào khung cảnh rất khớp và gần như không thể nhận đó là ảnh ghép.”

“Một tính năng khác mà mình cũng rất thích đó là tính năng dịch thuật trực tiếp và chuyển đổi âm thanh thành văn bản. Mình chưa có dịp trải nghiệm nhiều về tính năng này, nhưng với người thường xuyên đi công tác như mình, thì mình nghĩ việc chuyển các đoạn ghi âm trong cuộc họp thành văn bản chắc chắn sẽ rất hữu dụng. Trước đây chúng ta thường phải sử dụng phần mềm từ bên thứ 3, nhưng với Galaxy AI thì tính năng này đã hiện hữu ngay trên Galaxy Z Mới mà chúng ta không cần phải cài đặt gì thêm. Rất hữu dụng”. Trần Thế Anh chia sẻ.

Có vẻ như với thiết kế mới của Galaxy Z Flip6 năm nay thì Galaxy Z Flip không còn là ‘đặc quyền’ của phái đẹp nữa. “Tổng thể của Galaxy Z Flip6 năm nay đã ghi điểm khá nhiều so với các thế hệ tiền nhiệm nhờ thiết kế vuông vắn, thanh mảnh, qua đó là máy trông gọn gàng và hiện đại hơn, bớt chút nữ tính nhưng vẫn giữ được sự sang trọng.” Chuyên gia công nghệ Đào Thành Đạt đến từ VnReview còn cho rằng “Thiết kế màn hình ngoài của Galaxy Z Flip6 cũng rất thú vị, nó không chỉ mang đến sự linh hoạt, có tính tương tác cao mà các tính năng này còn có thể tự dộng thay đổi theo thời tiết, mang đến trải nghiệm rất thực tế.”

Khi được hỏi về Galaxy AI, Đạt cho biết: “Công cụ soạn thảo trên Galaxy AI có thể được ví như một con ChatGPT có sẵn trong máy vậy. Tuy nhiên, vì nó là Google Gemini nên không chỉ thông minh ngang ngửa với ChatGPT, mà nó còn có thể giúp bạn “soạn văn, làm thơ", nịnh vợ xin đi nhậu về khuya, cho đến đòi nợ bạn thân, xin sếp tăng lương.... cực kỳ trôi chảy. Vui vui vậy thôi chứ có rất nhiều tính năng AI tiện ích khác như tóm tắt nội dung trang web, dịch thuật 2 chiều hiện luôn ở màn hình ngoài cũng rất hữu ích.”

Rõ ràng, Galaxy Z Flip6 không chỉ mang đến những trải nghiệm tiện ích từ dòng smartphone màn hình gập, với lợi thế hai màn hình hay sử dụng như một chiếc tripod mini đầy tiện ích trong qua trình chụp ảnh, quay phim… Galaxy Z Mới với sự hỗ trợ của Galaxy AI đã giúp nâng tầm trải nghiệm của người dùng lên một tầm cao mới, thậm chí vượt qua cả sự mong đợi của người dùng.

