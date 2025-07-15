Việt Nam đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp chuyển đổi số vào 2030

Tại hội thảo khoa học "Kinh tế số và TFP: Nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam" do Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 10/7 vừa qua, PGS.TS Trần Minh Tuấn đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết năng suất lao động Việt Nam hiện chỉ đạt một phần mười so với Singapore và ba phần tư so với Trung Quốc. Mô hình tăng trưởng theo chiều rộng dựa vào tài nguyên và lao động giá rẻ đang cho thấy dấu hiệu hạn chế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu thay đổi nhanh chóng.

PGS. TS Trần Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: ND

PGS. TS Trần Minh Tuấn cho biết, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có gần một triệu doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng áp đảo với 97,3%. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp này vẫn còn đối mặt với thách thức về năng suất và hiệu quả hoạt động. Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam theo chiều rộng dựa vào tài nguyên vẫn còn thấp. Nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bộ Khoa học và Công nghệ đặt ra mục tiêu đến năm 2030, 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh sẽ ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số. Kế hoạch này hướng đến việc nâng cao năng suất lao động từ 20% đến 30% thông qua việc số hóa quy trình và tối ưu hóa hoạt động.

Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số sẽ tập trung vào các lĩnh vực then chốt như thương mại điện tử, quản lý chuỗi cung ứng, và dịch vụ khách hàng. Các doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn triển khai từng bước, phù hợp với quy mô và đặc thù ngành nghề.

PGS. TS Trần Minh Tuấn cho biết,Chương trình hỗ trợ chuyển đổi một triệu hộ kinh doanh thành doanh nghiệp trong thời gian tới. Kế hoạch này nhằm thực hiện thành công Nghị quyết 68-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân.

Bộ Tài chính đóng vai trò chủ đạo trong việc triển khai miễn phí các ứng dụng số cơ bản cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Cơ quan này phối hợp với các bộ ngành địa phương để đăng ký doanh nghiệp, hóa đơn điện tử và thanh toán trực tuyến trở nên đơn giản hơn.

Nền tảng dịch vụ "một cửa" sẽ được xây dựng để tích hợp tất cả thủ tục hành chính liên quan đến chuyển đổi. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ triển khai hệ thống này nhằm giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện toàn diện với mục tiêu 100% thủ tục thực hiện trực tuyến. Hệ thống định danh thống nhất qua VneID giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả trong các giao dịch.

Hệ thống đo lường và đánh giá trực tuyến sẽ được xây dựng để theo dõi tiến độ chuyển đổi số của từng doanh nghiệp. Bộ tiêu chí chuyển đổi số theo ngành nghề cụ thể giúp doanh nghiệp có lộ trình rõ ràng và phù hợp.

Việc ứng dụng công nghệ số giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, tăng hiệu quả sản xuất và mở rộng thị trường. Các nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp hoàn thành chuyển đổi số có thể nâng cao năng suất lao động lên đến 30% so với mức hiện tại.

Chuyển đổi số còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Việc số hóa quy trình giúp đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế ngày càng cao.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp khó khăn về nguồn lực tài chính và nhân lực để triển khai chuyển đổi số. Thiếu hiểu biết về công nghệ và lo ngại về chi phí đầu tư ban đầu là những rào cản chính cần giải quyết.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng chương trình hỗ trợ toàn diện. Mục tiêu giúp doanh nghiệp vượt qua những thách thức này và đạt được lợi ích lâu dài từ chuyển đổi số.