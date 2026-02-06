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Xã Sóc Sơn và VNPT Hà Nội ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số

Xã Sóc Sơn và VNPT Hà Nội ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số

Hậu Thạch

Hậu Thạch

17:24 | 06/02/2026
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Ngày 5/2, Ban Chỉ đạo 57 xã Sóc Sơn và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) Hà Nội tổ chức lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035.
Đại diện lãnh đạo xã Sóc Sơn và VNPT Hà Nội ký kết thoả thuận hợp tác.
Đại diện lãnh đạo xã Sóc Sơn và VNPT Hà Nội ký kết thoả thuận hợp tác. (Ảnh: kinhtedothi.vn)

Tham dự buổi lễ có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn Bùi Duy Cường; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vương Nguyên Minh; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phạm Quang Ngọc; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VNPT Hà Nội Lương Cao Trí cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Thỏa thuận hợp tác nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên, huy động tổng hợp nguồn lực để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn xã Sóc Sơn. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

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Việc hợp tác được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, tuân thủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ràng buộc độc quyền, bảo đảm môi trường cạnh tranh minh bạch, lành mạnh.

Nội dung hợp tác tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: cung cấp giải pháp, ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; phát triển hạ tầng viễn thông, ứng dụng công nghệ trong xây dựng xã Sóc Sơn thông minh; phát triển nguồn nhân lực viễn thông công nghệ thông tin; thúc đẩy kinh tế số, xã hội số gắn với các lĩnh vực du lịch, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp và phong trào “Bình dân học vụ số”.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Duy Cường khẳng định, hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng nâng cao năng lực quản lý, điều hành, cải thiện chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Lễ ký kết thể hiện quyết tâm chính trị của xã Sóc Sơn và VNPT Hà Nội trong việc đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt cho phát triển, đồng thời mở ra hướng hợp tác lâu dài, thực chất, góp phần xây dựng kinh tế số, xã hội số hiện đại, bền vững.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
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Cập nhật: 31/07/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
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