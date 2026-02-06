Xã Sóc Sơn và VNPT Hà Nội ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số

Đại diện lãnh đạo xã Sóc Sơn và VNPT Hà Nội ký kết thoả thuận hợp tác. (Ảnh: kinhtedothi.vn)

Tham dự buổi lễ có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn Bùi Duy Cường; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vương Nguyên Minh; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phạm Quang Ngọc; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VNPT Hà Nội Lương Cao Trí cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Thỏa thuận hợp tác nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên, huy động tổng hợp nguồn lực để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn xã Sóc Sơn. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Việc hợp tác được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, tuân thủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ràng buộc độc quyền, bảo đảm môi trường cạnh tranh minh bạch, lành mạnh.

Nội dung hợp tác tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: cung cấp giải pháp, ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; phát triển hạ tầng viễn thông, ứng dụng công nghệ trong xây dựng xã Sóc Sơn thông minh; phát triển nguồn nhân lực viễn thông công nghệ thông tin; thúc đẩy kinh tế số, xã hội số gắn với các lĩnh vực du lịch, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp và phong trào “Bình dân học vụ số”.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Duy Cường khẳng định, hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng nâng cao năng lực quản lý, điều hành, cải thiện chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Lễ ký kết thể hiện quyết tâm chính trị của xã Sóc Sơn và VNPT Hà Nội trong việc đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt cho phát triển, đồng thời mở ra hướng hợp tác lâu dài, thực chất, góp phần xây dựng kinh tế số, xã hội số hiện đại, bền vững.