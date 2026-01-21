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Hà Nội sẵn sàng là nơi thử nghiệm có kiểm soát đối với các mô hình mới về quản trị, thể chế

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ĐT&ƯD

12:15 | 21/01/2026
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Thủ đô Hà Nội sẵn sàng là nơi thử nghiệm có kiểm soát đối với các mô hình mới về quản trị, về thể chế, về tổ chức bộ máy, về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo để phục vụ tổng kết thực tiễn cho Trung ương.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Hà Nội sẵn sàng là nơi thử nghiệm có kiểm soát đối với các mô hình mới về quản trị, thể chế
Hà Nội sẵn sàng là nơi thử nghiệm có kiểm soát đối với các mô hình mới về quản trị, thể chế.

Tiếp tục ngày làm việc thứ 3 của Đại hội XIV của Đảng, sáng 21/1, thay mặt Đảng bộ thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tham luận về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần kiến tạo tương lai phát triển của đất nước”.

Quyết liệt tập trung tháo gỡ 5 điểm nghẽn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh có nhiều thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19, Đảng bộ thành phố đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, đặc biệt là từ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII đến nay, đã đạt được những kết quả toàn diện và có tính đột phá.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tham luận về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần kiến tạo tương lai phát triển của đất nước”.

Thành phố vừa tập trung triển khai các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, triển khai hoàn thiện thể chế đặc thù của Thủ đô, tham mưu sửa đổi, thay thế Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, sửa đổi Luật Thủ đô và tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho Thủ đô phát triển nhanh hơn và bền vững hơn.

Cùng với đó là thành phố quyết liệt tập trung tháo gỡ 5 điểm nghẽn, đó là: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân nhiệm vụ, phân thủ tục, phân nguồn lực gắn với chuyển đổi số, xác lập mô hình phát triển mới gắn với tăng trưởng 2 con số của Thủ đô, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực trung tâm.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thủ đô Hà Nội xác định sẽ tăng trưởng 11% trở lên. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy đã có chuyển biến tích cực, quyết liệt, "làm ngay, làm hiệu quả, làm đến cùng". Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; trách nhiệm thực thi nhiệm vụ với tinh thần "6 rõ", đảm bảo phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên kỷ cương, kiểm soát tiến độ, hiệu quả thực chất, kiểm chứng và đo lường được.

Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ thành phố rút ra bài học về tinh thần đoàn kết, về sự quyết liệt và sâu sát trong thực tiễn, đặc biệt là tinh thần "6 dám": dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn. Nhất là đối với người đứng đầu, cần sẵn sàng đứng mũi chịu sào, nhất là đối với những việc lớn, việc khó, việc chưa có tiền lệ. Qua đó truyền cảm hứng và tạo chuyển biến tích cực trong đạo đức công vụ, trong phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và nâng cao uy tín chính trị của Đảng bộ, tạo tiền đề quan trọng để Thủ đô phát triển bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng
Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội.

Nút thắt lớn nhất còn nằm ở phương thức lãnh đạo và khả năng tổ chức thực thi

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cũng nêu rõ, thành phố định hướng phát triển dựa trên việc vừa phải khắc phục được các điểm nghẽn đã tồn tại lâu năm, vừa phát triển bứt phá và phải trả lời được câu hỏi chiến lược mà đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra đối với Đảng bộ Thủ đô Hà Nội, đó là: Hà Nội sẽ định hình bản sắc và mô hình phát triển như thế nào để vừa giữ được hồn Thăng Long, vừa vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu.

Để trả lời câu hỏi trên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, Hà Nội đã đề ra các định hướng chiến lược để phát triển trong thời gian tới như sau:

Phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ yếu. Tổ chức lại không gian đô thị, chuyển dịch sang mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng, đa lớp, xanh, hài hòa và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Lấy văn hóa làm sức mạnh mềm, bảo tồn và phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, lấy con người Hà Nội làm trung tâm cùng với văn hóa Thăng Long - Hà Nội tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt. Kết nối toàn cầu, xây dựng Hà Nội trở thành thành phố quốc tế, là nơi hội tụ của nhân tài, của nguồn vốn và tri thức quốc tế.

Phát huy vai trò dẫn dắt, mọi mô hình phát triển của Hà Nội không chỉ hiệu quả mà còn mang giá trị thử nghiệm, lan tỏa và đi trước một bước để Trung ương tổng kết thực tiễn.

Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng
Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng dự phiên thảo luận.

Thực tiễn phát triển Thủ đô cho thấy, nút thắt lớn nhất không chỉ nằm ở nguồn lực mà còn nằm ở phương thức lãnh đạo và khả năng tổ chức thực thi. Để quản trị một siêu đô thị, Hà Nội phải chuyển từ lãnh đạo bằng mệnh lệnh hành chính sang mô hình lãnh đạo hiện đại, đó là: Đảng bộ số, chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong và xã hội đồng thuận.

Trong mô hình trên: Đảng bộ số là Đảng bộ lãnh đạo bằng tầm nhìn chiến lược, bằng dữ liệu, bằng kỷ cương, nêu gương và trách nhiệm. Mọi nghị quyết đều hướng tới đo lường được kết quả, đánh giá được hiệu quả và điều chỉnh kịp thời.

Chính quyền kiến tạo là chính quyền chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ và kiến tạo cho sự phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Lấy chất lượng cuộc sống của nhân dân và năng lực cạnh tranh của thành phố, không chỉ là ở trong nước mà phải là cạnh tranh quốc tế làm thước đo.

Doanh nghiệp là lực lượng đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ, có trách nhiệm xã hội và đạo đức, tham gia trực tiếp và là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Xã hội đồng thuận là xã hội trong đó nhân dân được tham gia, được giám sát, được phản biện và được thụ hưởng công bằng thành quả phát triển và hạnh phúc ngày càng được nâng lên.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên
Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội.

Để hiện thực hóa mô hình trên, Đảng bộ Hà Nội sẽ tập trung đổi mới toàn diện các trụ cột của phương thức lãnh đạo. Theo đó, các nghị quyết ban hành ngắn gọn, có trọng tâm, có tính định lượng cao và rõ lộ trình giám sát. Nghị quyết phải là một cam kết hành động của Thành ủy đối với Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

Đổi mới tổ chức bộ máy cán bộ tinh gọn, chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của nhân dân và kết quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ. Xây dựng Đảng bộ số, đột phá chuyển đổi số toàn diện trong các cơ quan Đảng và hệ thống chính trị. Dữ liệu phải trở thành nền tảng để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát.

Đổi mới công tác tư tưởng dân vận thích ứng với không gian số, chủ động định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội thông qua truyền thông chính trị hiện đại. Đổi mới công tác kiểm tra giám sát, chuyển từ hậu kiểm sang phòng ngừa và cảnh báo sớm dựa trên dữ liệu, kiểm soát quyền lực chặt chẽ nhưng vẫn đồng hành cùng sự phát triển.

"Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định đổi mới phương thức lãnh đạo không chỉ để quản lý tốt hơn mà là để kiến tạo tương lai bền vững cho Thủ đô, để đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nêu rõ.

Đảng bộ Hà Nội sẽ đi đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh 4 cam kết hành động của Đảng bộ Quốc hội:

Một là, Đảng bộ Hà Nội sẽ đi đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động của Đảng bộ Thủ đô.

Hai là, Thủ đô Hà Nội sẵn sàng là nơi thử nghiệm có kiểm soát đối với các mô hình mới về quản trị, về thể chế, về tổ chức bộ máy, về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo để phục vụ tổng kết thực tiễn cho Trung ương.

Ba là, Đảng bộ Hà Nội chịu trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước nhân dân về kết quả thực hiện; kiên quyết khắc phục tư tưởng né tránh, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm.

Bốn là, Đảng bộ Hà Nội phấn đấu trở thành đảng bộ hình mẫu về Đảng cầm quyền hiện đại, liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển; để Đảng bộ Thủ đô xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước.

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Thừa Thiên Huế

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Hải Phòng

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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AUD 17605 17878 18455
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CHF 31868 32249 32897
CNY 0 3828 3921
EUR 29347 29567 30648
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HKD 0 3221 3424
JPY 155 159 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14551 15138
SGD 19779 20061 20642
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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USD 26,101 26,121 26,461
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AUD 17,767 17,838 18,423
SGD 19,977 20,057 20,635
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