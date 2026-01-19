Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của ĐảngCuộc sống số
|Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển Bí thư Nguyễn Duy Ngọc: Hà Nội sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng Đại hội XIV của Đảng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên
Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19-25/1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề của Đại hội là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.
Đại hội sẽ dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã mất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, thể hiện tình cảm, lòng tri ân sâu sắc của Đại hội đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như cho sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển đất nước.
Đại hội sẽ được đón các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.