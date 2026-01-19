Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia dự Phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia dự Phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia dự Phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia dự Phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu dự Phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19-25/1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia dự Phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia dự Phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng

Chủ đề của Đại hội là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và các đại biểu đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cùng các đại biểu Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia tham dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội và các đại biểu đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia tham dự Phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu tới dự phiên trù bị.

Đại hội sẽ dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã mất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, thể hiện tình cảm, lòng tri ân sâu sắc của Đại hội đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như cho sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển đất nước.

Các đại biểu tới dự phiên trù bị Đại hội.

Các đại biểu đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Đại hội.

Đại hội sẽ được đón các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.

Các đại biểu dự Đại hội tham quan không gian trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào Kỷ nguyên mới”

Các đại biểu dự Đại hội tham quan không gian trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào Kỷ nguyên mới”.

Các đại biểu dự Đại hội tham quan không gian trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào Kỷ nguyên mới”.