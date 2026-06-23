Nợ lương bảo vệ metro Hà Nội, ai chịu trách nhiệm? Ảnh minh họa: Nhóm PV Báo Lao Động.

Hàng chục lao động lớn tuổi chờ tiền lương nhiều tháng

Vụ việc nợ lương tại các nhà ga metro Hà Nội đang khiến nhiều người lao động rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Theo phản ánh của nhiều nhân viên bảo vệ từng làm việc cho Công ty CP Dịch vụ bảo vệ vệ sĩ Trí Đức, doanh nghiệp này đã chậm thanh toán tiền lương trong nhiều tháng sau khi chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ tại các tuyến đường sắt đô thị.

Ông Nguyễn Văn Vinh, 62 tuổi, từng làm nhiệm vụ bảo vệ tại ga La Thành trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông cho biết công ty đã thông báo kết thúc hợp đồng dịch vụ tại một số nhà ga từ ngày 11/2/2026. Sau khi nghỉ việc, ông cùng nhiều đồng nghiệp vẫn chưa nhận được tiền lương của tháng 12/2025, tháng 1/2026 và 11 ngày làm việc trong tháng 2/2026.

Theo ông Vinh, tổng số tiền công ty còn nợ riêng ông hiện hơn 22 triệu đồng. Đây là khoản thu nhập có ý nghĩa lớn đối với người lao động lớn tuổi phải sống xa gia đình để kiếm việc làm.

"Tôi vẫn phải đi làm bảo vệ thuê cho một quán ăn để có tiền trang trải cuộc sống. Điều mong mỏi nhất lúc này là được nhận lại số tiền công sức mình đã làm ra", ông Vinh chia sẻ.

Không chỉ ông Vinh, khoảng 17 lao động từng làm việc trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông cũng được cho là đang trong tình trạng tương tự.

Ông Vinh hiện chuyển sang làm bảo vệ cho một quán ăn và vẫn đang chờ được nhận các tháng lương bị nợ. Ảnh: Nhóm PV Báo Lao Động.

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội cũng xuất hiện phản ánh nợ lương

Theo phản ánh của một số lao động từng làm việc tại các ga Lê Đức Thọ, Đại học Quốc gia, Chùa Hà và Cầu Giấy trên tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội, tình trạng chậm trả lương cũng diễn ra trong nhiều tháng cuối năm 2025.

Ông Trần Văn Hoàng cho biết Công ty Trí Đức đã thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ bảo vệ từ cuối tháng 12/2025. Sau thời điểm đó, nhiều nhân viên không còn việc làm nhưng vẫn chưa được thanh toán đầy đủ tiền lương.

Đáng chú ý, theo phản ánh của người lao động, nhiều trường hợp làm việc không có hợp đồng lao động, không được tham gia bảo hiểm xã hội và không có các chế độ phúc lợi theo quy định.

Ông Nguyễn Lâm, 61 tuổi, hiện vẫn đang chờ gần 18 triệu đồng tiền lương của ba tháng cuối năm 2025. Theo ông, nhiều lần người lao động đến công ty yêu cầu giải quyết quyền lợi nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng doanh nghiệp chưa được thanh toán từ đối tác nên chưa có nguồn tiền để chi trả.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, việc chậm lương kéo dài nhiều tháng khiến nhiều lao động lớn tuổi gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc sống và chăm lo cho gia đình.

Trách nhiệm pháp lý thuộc về ai?

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền lương cho người lao động. Trong trường hợp chậm trả lương, doanh nghiệp phải có lý do khách quan và thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo quy định pháp luật nếu thời gian chậm kéo dài.

Các chuyên gia lao động cho rằng việc doanh nghiệp viện dẫn lý do chưa được đối tác thanh toán để trì hoãn trả lương không làm thay đổi nghĩa vụ trả lương đối với người lao động. Quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ với khách hàng là quan hệ dân sự độc lập, không thể trở thành căn cứ để trì hoãn quyền lợi của người lao động.

Nếu phản ánh của các nhân viên bảo vệ là chính xác, cơ quan chức năng cần làm rõ việc ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, thanh toán tiền lương và các quyền lợi liên quan. Trường hợp phát hiện vi phạm, doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính hoặc buộc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với người lao động.

Vụ việc cũng cho thấy khoảng trống trong cơ chế giám sát các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại những công trình công cộng có quy mô lớn. Khi hợp đồng dịch vụ kết thúc, người lao động thường là đối tượng chịu thiệt hại đầu tiên nếu doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Hiện các bên liên quan đang được liên hệ để làm rõ nguyên nhân dẫn tới tình trạng nợ lương kéo dài và hướng xử lý quyền lợi cho người lao động.

*Tên các nhân vật trong bài viết đã được thay đổi theo yêu cầu