Sẽ không cấm xe máy chạy xăng trên toàn vành đai 1 từ ngày 1/7 tại Hà Nội

Điều chỉnh lộ trình: Từ cấm tuyệt đối sang giới hạn theo khung giờ. Việc thiết lập "Vùng phát thải thấp" là một trong những giải pháp căn cơ của Hà Nội nhằm kiểm soát nguồn ô nhiễm không khí, vốn đang là vấn đề nhức nhối khi nồng độ bụi PM2.5 trung bình tại Thủ đô vượt gần hai lần quy chuẩn quốc gia. Ảnh minh họa: VTV.

Thông tin được ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, đưa ra bên lề cuộc họp báo do UBND TP Hà Nội tổ chức chiều 6-4, liên quan đến việc triển khai vùng phát thải thấp theo Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND.

Theo đó, từ ngày 1-7-2026, Hà Nội bắt đầu thí điểm kiểm soát khí thải phương tiện tại một số khu vực thuộc Vành đai 1. Việc hạn chế xe máy chạy xăng có thể áp dụng theo khung giờ hoặc khu vực nhất định, nhưng không thực hiện đồng loạt trên toàn tuyến.

Lãnh đạo Sở Xây dựng nhấn mạnh, đây là bước đi có tính toán nhằm từng bước chuyển đổi cơ cấu giao thông đô thị theo hướng xanh, sạch, nhưng vẫn đảm bảo tính khả thi.

Chuẩn bị hạ tầng giao thông công cộng

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi, thành phố đã chuẩn bị năng lực vận tải công cộng tương đối lớn. Khu vực Vành đai 1 hiện có 2 tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A và 3.1) với tổng công suất khoảng 462.000 lượt hành khách mỗi ngày, cùng 45 tuyến xe buýt trợ giá, phục vụ hơn 903.000 lượt hành khách/ngày.

Hà Nội cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi sang xe buýt xanh, ưu tiên các tuyến hoạt động trực tiếp trong vùng thí điểm. Song song, trong quý II-2026, thành phố dự kiến mở rộng hệ thống xe đạp công cộng và nghiên cứu triển khai các tuyến buýt điện cỡ nhỏ phù hợp với điều kiện ngõ hẹp.

Bố trí bãi đỗ và giải pháp trung chuyển

Một trong những bài toán lớn là điểm gửi xe trung chuyển. Theo Sở Xây dựng, đã rà soát hơn 210 vị trí tại khu vực giáp ranh Vành đai 1 để bố trí bãi đỗ, giúp người dân chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang giao thông công cộng.

Bên cạnh đó, thành phố đang hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến trạm sạc và tủ đổi pin cho xe điện, đặc biệt tại các khu chung cư cũ. Phương án triển khai mạng lưới tủ đổi pin nhỏ gọn tại không gian công cộng đã được đề xuất, cho phép người dân thay pin chỉ trong 2–3 phút.

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Chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi

Đáng chú ý, Hà Nội đang xây dựng chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sang năng lượng sạch. Theo định hướng, chính sách sẽ phân loại rõ đối tượng, ưu tiên hỗ trợ nhóm thu nhập thấp để đảm bảo công bằng trong quá trình chuyển đổi.

Các nội dung cụ thể sẽ được công bố sau khi HĐND TP thông qua.

Lộ trình mở rộng vùng phát thải thấp

Theo Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND, lộ trình triển khai được chia thành nhiều giai đoạn:

Giai đoạn 2026-2027: Thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1

Giai đoạn 2028-2029: Mở rộng toàn Vành đai 1 và một phần Vành đai 2

Từ năm 2030: Áp dụng với khu vực từ Vành đai 3 trở vào

Từ năm 2031: Các khu vực đủ điều kiện sẽ bắt buộc triển khai vùng phát thải thấp

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, vùng phát thải thấp không chỉ là biện pháp hành chính mà là quá trình chuyển đổi dài hạn, cần được đánh giá định kỳ để điều chỉnh phù hợp, đảm bảo người dân có thời gian thích nghi.