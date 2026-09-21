Bộ Nội vụ được giao hoàn thành 10 cơ sở dữ liệu trước cuối năm.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thành 10 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành còn dang dở trước ngày 30/11/2026, bảo đảm dữ liệu có thể kết nối và dùng chung.

Ưu tiên hoàn thành dữ liệu an sinh xã hội và lao động

Yêu cầu trên được nêu tại Thông báo số 475/TB-VPCP ngày 11/9/2026 của Văn phòng Chính phủ, truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp về công việc của Bộ Nội vụ trong những tháng cuối năm.

Theo thông báo, Bộ Nội vụ phải tập trung nguồn lực xây dựng và đưa vào khai thác 10 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành chưa hoàn thành. Văn bản nêu rõ cần ưu tiên cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội và các cơ sở dữ liệu về lao động, hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”, thống nhất và dùng chung. Nói cách khác, việc hoàn thành cơ sở dữ liệu không dừng ở khâu tập hợp thông tin. Bộ Nội vụ còn phải bảo đảm thông tin được cập nhật, có thể kết nối và phục vụ công việc giữa các cơ quan.

Một nhiệm vụ khác là hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức để kết nối thông suốt với cơ sở dữ liệu đảng viên. Bộ Nội vụ phải báo cáo Phó Thủ tướng về tiến độ thực hiện vào thứ sáu hằng tuần và hoàn thành các nhiệm vụ dữ liệu nêu trong thông báo trước ngày 30/11/2026.

Dữ liệu phải phục vụ việc điều hành

Thông báo 475 đặt nhiệm vụ xây dựng dữ liệu trong yêu cầu nâng cao hiệu quả vận hành của Bộ Nội vụ và chính quyền địa phương hai cấp. Phó Thủ tướng xác định chuyển đổi số, hoàn thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cơ sở dữ liệu quốc gia là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Bộ Nội vụ được yêu cầu đưa phần mềm quản lý, điều hành, giao nhiệm vụ và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chỉ số đo lường hiệu quả công việc vào vận hành chính thức từ ngày 15/9/2026. Cùng với việc xây dựng dữ liệu, công cụ này phục vụ theo dõi tiến độ và trách nhiệm thực hiện công việc trong Bộ.

Đối với địa phương, Bộ Nội vụ phải phối hợp nắm tình hình vận hành mô hình chính quyền hai cấp, kịp thời báo cáo và đề xuất xử lý vấn đề phát sinh, nhất là việc xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Bộ cũng được giao tiếp tục rà soát, phân cấp, phân quyền và xác định rõ thẩm quyền giữa Trung ương với địa phương.

Các nhiệm vụ này liên quan trực tiếp đến khả năng sử dụng dữ liệu trong điều hành. Khi thông tin về cán bộ, lao động và an sinh xã hội được cập nhật, kết nối theo yêu cầu, cơ quan quản lý có cơ sở để theo dõi tình hình và phối hợp giải quyết công việc. Thông báo chưa công bố mức độ hoàn thành riêng của từng cơ sở dữ liệu trong nhóm 10 cơ sở dữ liệu nêu trên.

Tám nhiệm vụ chậm tiến độ trong tám tháng đầu năm

Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của Bộ Nội vụ trong tám tháng đầu năm 2026. Bộ đã tham mưu các công việc liên quan đến tổ chức bầu cử, sắp xếp thôn, tổ dân phố và xây dựng chính sách thuộc lĩnh vực quản lý.

Theo thông báo, sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố đã giảm 46,33%. Trong tám tháng đầu năm, Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Quốc hội thông qua hai dự án luật và năm nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 21 nghị định, 18 nghị quyết.

Tuy nhiên, thông báo cũng chỉ ra tám nhiệm vụ chậm tiến độ. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát, khắc phục tình trạng một số công việc có chất lượng chưa cao và việc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương còn hạn chế.

Bên cạnh các cơ sở dữ liệu, Bộ Nội vụ được giao tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, xử lý các vấn đề về lao động, việc làm và an sinh xã hội. Kế hoạch công tác năm 2027 tiếp tục đặt yêu cầu vận hành ổn định, kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu theo nguyên tắc thống nhất, dùng chung.