Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội cho biết toàn bộ xe đưa vào khai thác trên 12 tuyến buýt mở mới đều là xe điện, xe sử dụng năng lượng sạch.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có 155 tuyến xe buýt, gồm 128 tuyến buýt trợ giá, 11 tuyến buýt không trợ giá, 13 tuyến buýt kế cận và 3 tuyến city tour, với tổng số hơn 1.800 xe. Hiện nay, Hà Nội đã áp dụng chính sách miễn vé xe buýt đối với một số nhóm đối tượng như người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và hộ nghèo theo Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND.

Tuy nhiên, thành phố đang nghiên cứu mở rộng diện miễn phí vé xe buýt cho thêm các nhóm người dân khác. Việc này đồng nghĩa ngân sách trợ giá sẽ tăng lên, nhưng đổi lại là lợi ích lớn hơn về mặt xã hội như giúp người dân tiếp cận giao thông công cộng dễ dàng hơn, giảm phương tiện cá nhân, qua đó giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường.

Hiện Sở Xây dựng đang giao các đơn vị chuyên môn tính toán cụ thể mức trợ giá khi mở rộng miễn phí, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách. Sau khi hoàn tất phương án, Sở sẽ báo cáo UBND TP Hà Nội để xem xét và quyết định.

Song song với chính sách giá vé, Hà Nội cũng đang mở rộng mạng lưới xe buýt. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông TP Hà Nội (Tramoc) cho biết từ ngày 1/7 tới sẽ mở mới 12 tuyến buýt, nâng tổng số tuyến toàn mạng lên 167 tuyến. Đáng chú ý, toàn bộ phương tiện khai thác trên các tuyến mới sẽ là xe buýt điện hoặc xe sử dụng năng lượng sạch.

Các tuyến buýt mới gồm nhiều trục kết nối quan trọng như Đại học Mỏ - Công viên Thống Nhất, Trần Khánh Dư - Bến xe Mỹ Đình, Nam Thăng Long - Yên Sở, Bến xe Nước Ngầm - Ga Hà Nội, Cầu Giấy - Công viên Thống Nhất… giúp tăng khả năng kết nối giữa các khu đô thị, bến xe và khu công nghiệp.

Theo Tramoc, sau khi mở thêm các tuyến buýt mới, năng lực vận chuyển toàn mạng xe buýt Hà Nội sẽ đạt khoảng 2,63 triệu lượt khách mỗi ngày, tăng gần 10% so với hiện nay.

Có thể thấy, nếu chính sách miễn phí xe buýt được thông qua cùng với việc mở rộng mạng lưới và chuyển đổi sang xe buýt điện, Hà Nội đang tiến gần hơn đến mục tiêu tăng tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm xe cá nhân và hướng tới một hệ thống giao thông đô thị bền vững.