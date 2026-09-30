Công nghệ số
Viễn thông - Internet
Lễ hôi mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026:

Bài 2: MobiFone Hải Phòng bảo đảm mạch sóng

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

21:01 | 30/09/2026
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Sau 5 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trọng điểm, hạ tầng viễn thông tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 vẫn được các nhà mạng chủ động giám sát, tối ưu để đáp ứng lượng người tập trung lớn và nhu cầu sử dụng dữ liệu tăng cao.
Bài 1: Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng làm chủ hạ tầng số lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 Bài 1: Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng làm chủ hạ tầng số lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026

Không chỉ là di sản văn hóa tầm vóc quốc gia, Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc còn là không gian kiểm tra thực địa đo lường năng lực gánh tải và tính chủ động của hạ tầng viễn thông hiện đại.

Chủ động nhân đôi hạ tầng, điều phối lưu lượng theo thực tế

Để chuẩn bị cho mùa hội 2026, đội ngũ kỹ thuật Công ty MobiFone Hải Phòng đã phân tích chuyên sâu dữ liệu lưu lượng và mật độ thuê bao thực tế từ các kỳ lễ trước. Trên cơ sở đó, nhà mạng dự báo chính xác phụ tải và chủ động thiết lập thêm khoảng 15% dung lượng dự phòng. Việc chủ động nguồn tài nguyên giúp hệ thống vẫn phục vụ người dùng ổn định khi lượng truy cập gia tăng đột biến, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu kết nối của du khách trong các khung giờ cao điểm.

Từ một trạm phát sóng hiện hữu tại khu vực di tích, MobiFone đã khẩn trương triển khai bổ sung một trạm 4G và một trạm 5G. Việc tích hợp đồng thời các trạm mới giúp tăng gấp đôi dung lượng phục vụ tại khu vực. Ngay sau khi hoàn thành lắp đặt phần cứng, các kỹ thuật viên tiếp tục đo kiểm thực địa, tối ưu hóa vùng phủ sóng và căn chỉnh hướng anten nhằm duy trì vùng phủ sóng ổn định, đồng đều khắp các lối đi lẫn khu vực tập trung đông người.

Bài 2: MobiFone bảo đảm mạch sóng
Đội ngũ kỹ thuật MobiFone đo kiểm tốc độ 5G - A và 4G

Nhờ triển khai đồng bộ giữa mở rộng hạ tầng và tối ưu hóa vô tuyến, hệ thống mạng MobiFone hoàn toàn làm chủ lưu lượng truy cập đột biến. Tại các khu vực trọng điểm như sân đền hay đường hành lễ, hệ thống ghi nhận năng lực xử lý hơn 500 kết nối đồng thời tại cùng một thời điểm mà không xảy ra hiện tượng gián đoạn hay tắc nghẽn cục bộ. Năng lực truyền tải này duy trì sự thông suốt cho mọi trải nghiệm truy cập Internet, xem video hay chia sẻ hình ảnh của du khách trong suốt quá trình hành lễ.

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Kiểm soát từng cell sóng, sẵn sàng ứng trực tại hiện trường

Nhằm chuẩn bị cho kịch bản lưu lượng tăng cao, đại diện MobiFone chia sẻ với phóng viên Điện tử và Ứng dụng về phương pháp đo kiểm bằng cách tạo nhiều phiên DL/UL cùng thời điểm trước ngày mở hội. Đội ngũ kỹ thuật tạo lưu lượng download/upload liên tục để đánh giá khả năng đáp ứng thực tế trên từng cell. Cách tiếp cận này giúp đánh giá sát hơn tình trạng tải tại từng khu vực, qua đó nhận diện nguy cơ quá tải cục bộ khi nhiều thuê bao cùng tập trung trong một không gian hẹp, thay vì chỉ dựa trên số liệu định cỡ lưu lượng của toàn mạng.

Dựa trên dữ liệu tải giả lập đạt 30% năng lực thiết kế, hệ thống đã tối ưu hóa thông số để làm chủ mức tải thực tế từ 70–80% khi du khách đổ về. Đặc biệt, mốc 85% dung lượng cell được xác định là ngưỡng kích hoạt kịch bản tự động cân bằng tải. Nhờ cơ chế điều phối linh hoạt giữa các cell phủ sóng liền kề, lưu lượng truy cập luôn được phân bổ hợp lý, loại bỏ hoàn toàn rủi ro nghẽn mạng cục bộ và giữ vững chất lượng dịch vụ đạt chuẩn.

Trong suốt các khung giờ cao điểm, việc đưa kết nối 5G-Advanced vào phục vụ Trung tâm Báo chí và các điểm tác nghiệp trọng điểm đã đáp ứng hiệu quả nhu cầu truyền tải dữ liệu dung lượng lớn. Hệ thống bảo đảm băng thông ưu tiên cho các đơn vị báo chí truyền thông gửi hình ảnh, video chất lượng cao và phát trực tiếp (livestream) tới độc giả được thông suốt. Đồng thời, MobiFone chuẩn bị sẵn sàng phương án dự phòng mặt đất gồm máy phát điện, card thiết bị và vật tư thay thế. Lực lượng kỹ thuật túc trực 24/7, phối hợp chặt chẽ theo phương án điều hành chung của Ban Tổ chức và cơ quan quản lý chuyên môn địa phương để chủ động xử lý sự cố, giữ vững kết nối liên tục cho nhân dân và du khách.

Sự thông suốt của dòng chảy dữ liệu tại Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc là minh chứng rõ nét cho thấy: hạ tầng viễn thông hiện đại không chỉ là công cụ kết nối thuần túy, mà còn trở thành điểm tựa chiến lược, bảo đảm cho công tác quản lý, điều hành và tổ chức các sự kiện văn hóa quy mô lớn. Việc nâng cấp chất lượng mạng từ "đáp ứng nhu cầu" sang "chủ động kiến tạo trải nghiệm" đã biến công nghệ thành cầu nối sống động, đưa những giá trị di sản nghìn năm lan tỏa tức thì đến triệu người dùng trên không gian số. Đây chính là nền tảng hạ tầng then chốt quan trọng để các địa phương chủ động hơn nữa mở rộng không gian lễ hội, phát triển du lịch thông minh và bảo tồn di sản bền vững.

MobiFone Hải Phòng đảm bảo mạng thông suốt Sở khoa học công nghệ Hải Phòng Hạ tầng viễn thông mạch sóng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Hà Nội - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Đà Nẵng - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Miền Tây - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Tây Nguyên - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,100 ▲1600K 144,100 ▲1600K
Cập nhật: 30/09/2026 22:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,110 ▲160K 14,410 ▲160K
Miếng SJC Nghệ An 14,110 ▲160K 14,410 ▲160K
Miếng SJC Thái Bình 14,110 ▲160K 14,410 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,010 ▲160K 14,410 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,010 ▲160K 14,410 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,010 ▲160K 14,410 ▲160K
NL 99.99 13,350 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,250 ▲50K
Trang sức 99.9 13,720 ▲160K 14,320 ▲160K
Trang sức 99.99 13,730 ▲160K 14,330 ▲160K
Cập nhật: 30/09/2026 22:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,411 ▲16K 14,412 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,411 ▲16K 14,413 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,406 ▲1267K 1,436 ▲1294K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,406 ▲1267K 1,437 ▲16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,381 ▲16K 1,426 ▲1285K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,188 ▲1584K 141,188 ▲1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,311 ▲1200K 107,111 ▲1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,328 ▲78704K 97,128 ▲87524K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,345 ▲976K 87,145 ▲976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,494 ▲933K 83,294 ▲933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,982 ▼44171K 5,962 ▼52991K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▲16K 1,441 ▲16K
Cập nhật: 30/09/2026 22:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17563 17836 18420
CAD 17780 18054 18675
CHF 30494 30870 31508
CNY 0 3830 3926
EUR 28856 29074 30158
GBP 33701 34090 35022
HKD 0 3178 3381
JPY 158 162 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14354 14944
SGD 19797 20078 20648
THB 689 752 805
USD (1,2) 25699 0 0
USD (5,10,20) 25738 0 0
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