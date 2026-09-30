Trang trọng Lễ giỗ Đức Thánh Trần tại Kiếp Bạc

Sáng 30/9 (tức ngày 20/8 âm lịch), tại Di sản thế giới Kiếp Bạc, Ban tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa thu năm 2026 tổ chức lễ dâng hương, lễ giỗ Đức Thánh Trần tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (1300 - 2026).

Dự lễ có các đồng chí: Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dâng hương thành kính tưởng niệm Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn tại Di sản thế giới Kiếp Bạc. Nguồn ảnh: Báo Hải Phòng

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách cùng dự.

Sau nghi lễ dâng hương tại đền Kiếp Bạc, các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng nhân dân, du khách thực hiện Lễ giỗ Đức Thánh Trần tại núi Mâm Xôi phía sau đền - nơi tương truyền Đức Thánh hóa về trời.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng người dân, du khách thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Trần tại núi Mâm Xôi.Nguồn ảnh: Báo Hải Phòng

Các khóa lễ cúng Phật, cúng Thánh và Hội đồng Trần triều được thực hiện theo nghi thức truyền thống, tưởng niệm Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân khang vật thịnh.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố phát lộc, nước uống và bánh chưng tặng nhân dân, du khách dự buổi lễ. Nguồn ảnh: Báo Hải Phòng

Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (1228 - 1300) là danh tướng kiệt xuất nhà Trần, có vai trò đặc biệt quan trọng trong 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên - Mông của quân dân Đại Việt. Với những đóng góp lớn cho đất nước, ông được nhân dân tôn kính, suy tôn là Đức Thánh Trần.

Theo truyền thống dân gian, Đức Thánh Trần hóa vào ngày 20/8 năm Canh Tý (1300) tại Vạn Kiếp. Trước khi hóa Thánh, ngài lên núi Mâm Xôi từ biệt con dân. Từ đó, nơi đây trở thành không gian tín ngưỡng gắn với việc tưởng niệm Đức Thánh Trần.

Trước đó, tại đền Kiếp Bạc diễn ra Lễ rước bộ với sự tham gia của nhân dân 2 tổ dân phố Vạn Yên (làng Kiếp) và Dược Sơn (làng Bạc). Đoàn rước với cờ, kiệu, lọng, bát bửu, lân, rồng và cỗ lễ truyền thống từ đền Nam Tào, đền Bắc Đẩu tụ hội về sân Nhà Bạc để dâng lễ tế Đức Thánh Trần. Tiếp đó, các đại biểu, nhân dân và du khách thành kính dâng hương tưởng niệm Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.