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HTV và Hãng phim TFS công bố dự án phim ngắn AI 'Bãi Săn'

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

21:39 | 29/09/2026
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Được biết, bộ phim Phim khai thác đề tài viễn tưởng, một thể loại đòi hỏi kinh phí đầu tư lớn cùng kỹ thuật dàn dựng bối cảnh phức tạp nếu sản xuất theo phương thức truyền thống.
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HTV và Hãng phim TFS công bố dự án phim ngắn AI “Bãi Săn”
“Bãi Săn” là bộ phim ứng dụng AI đầu tiên do HTV-TFS trực tiếp sản xuất

Để giải quyết bài toán này, dự án kết hợp chuyên môn làm phim truyền hình chuyên nghiệp của TFS với các công cụ AI do CapCut hỗ trợ, vận hành trên nền tảng công nghệ lõi Seedance 2.5 và công cụ EditPilot.

Chính thức triển khai từ tháng 7-2026, dự án "Bãi Săn" được xây dựng nhằm bắt kịp xu hướng thưởng thức nghe nhìn hiện đại, phù hợp với định dạng nội dung ngắn trên các nền tảng số dành cho khán giả trẻ. Trong dự án này, ranh giới giữa công nghệ và tư duy sáng tạo của con người được phân định rõ ràng.

Đó là nơi Con người giữ vai trò trung tâm trong toàn bộ quá trình định hướng nghệ thuật và sản xuất nội dung vẫn do đội ngũ chuyên môn của TFS đảm nhiệm, bao gồm: chuyển thể kịch bản, biên tập, đạo diễn, diễn xuất giọng nói (lồng tiếng) và kỹ thuật dựng phim.

Còn ứng dụng AI sẽ được đưa vào trong khâu hình ảnh, nơi mà AI đóng vai trò khởi tạo toàn bộ các bối cảnh và khung hình thị giác của bộ phim, tuân thủ chặt chẽ theo cấu trúc câu lệnh (prompt), phong cách nghệ thuật và định vị nhân vật do đạo diễn TFS thiết lập. Ngoài ra, công cụ EditPilot giúp đẩy nhanh tiến độ hậu kỳ, giúp tạo ra bản nháp sơ bộ nhanh hơn.

HTV và Hãng phim TFS công bố dự án phim ngắn AI “Bãi Săn”
Dự án phim ngắn AI “Bãi Săn” sẽ có 15 tập với thời lượng 3 phút mỗi tập

Bộ phim gắn "Bãi Săn" (Mùa 1) sẽ có 15 tập với thời lượng 3 phút/tập.

"Bãi săn" là kịch bản phim ngắn được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Đình Tú – cây bút quân đội gạo cội, hiện là Trưởng ban Sáng tác Tạp chí Văn nghệ quân đội, từng trải qua các vị trí Biên tập viên văn xuôi, Trưởng ban Văn xuôi, Phó Tổng biên tập của tạp chí. Ông là tác giả sở hữu nhiều giải thưởng văn học uy tín: Giải truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội (1999), Giải tiểu thuyết Bộ Công an – Hội Nhà văn Việt Nam (2002), Giải văn học 5 năm Bộ Quốc phòng (2004), Giải văn học 10 năm Bộ Công an (2009), cùng Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam và nhiều giải thưởng khác cho truyện ngắn, thơ, bút ký.

Khác với dòng phim ngắn AI giải trí nhanh, dễ dãi đang tràn lan trên mạng xã hội, "Bãi săn" giữ trọn tinh thần văn học gốc, một câu chuyện nhân văn, đặt ra bài học làm người giữa ranh giới thiện - ác. Vai trò của công nghệ AI ở đây được sử dụng như một công cụ dựng hình, phục vụ cho việc kể lại một tác phẩm văn học đã được thẩm định, chứ không phải để sản xuất nội dung đại trà.
HTV và Hãng phim TFS công bố dự án phim ngắn AI “Bãi Săn”
Đạo diễn Hồng Chi

Việc thực hiện dự án "Bãi Săn" sẽ đánh dấu bước đi của Hãng phim TFS trong việc trở thành Hãng phim truyền hình đầu tiên trên cả nước chủ động tiếp cận, làm quen và ứng dụng công nghệ AI vào quy trình sản xuất phim ảnh. Mục tiêu của TFS là từng bước làm chủ công nghệ, xây dựng quy trình sản xuất chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng các sản phẩm nghe nhìn mới.

Thử nghiệm này đồng thời tạo tiền đề thực tiễn quan trọng để đơn vị nghiên cứu ứng dụng AI vào các thể loại phim đòi hỏi nhiều yếu tố minh họa trực quan, tiêu biểu như các dự án phim tài liệu, lịch sử trong tương lai.

HTV và Hãng phim TFS công bố dự án phim ngắn AI “Bãi Săn”
HTV và Hãng phim TFS công bố dự án phim ngắn AI “Bãi Săn”

Ông Phạm Việt Phước, Giám đốc Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS) và Nhà báo Ngô Trần Thịnh - Trưởng phòng Đa truyền thông , Trung tâm Tin tức , Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM - HTV

Dự án phim ngắn nhiều tập AI "Bãi Săn" (Mùa 1) dự kiến sẽ chính thức phát sóng phục vụ khán giả vào dịp Tết Nguyên đán 2027 trên toàn bộ hệ thống các nền tảng đa truyền thông của HTV.

THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ Ê-KÍP SẢN XUẤT

Đơn vị sản xuất nội dung: Hãng phim Truyền hình TPHCM (TFS) – Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV)

Đơn vị đồng hành công nghệ: CapCut (nền tảng công nghệ lõi Seedance 2.5 và công cụ EditPilot)

Nguyên tác: Nhà văn Nguyễn Đình Tú

Biên kịch: Trần Felix Gia Đức – Nguyễn Thị Quỳnh Nhi

Biên tập: Đỗ Thùy Vân

Đạo diễn: Hồng Chi

Kỹ thuật dựng: Chí Thanh – Trung Dũng
phim AI Bãi Săn Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS) Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV CapCut Dự án phim AI đầu tiên

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Thứ bảy, 03/10/2026 09:00
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Thứ bảy, 03/10/2026 12:00
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Chủ nhật, 04/10/2026 00:00
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Khánh Hòa

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33°C
Nghệ An

30°C

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mây cụm
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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Hà Nội - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Đà Nẵng - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Miền Tây - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Tây Nguyên - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Cập nhật: 30/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
NL 99.99 13,350 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,250 ▲50K
Trang sức 99.9 13,660 ▲100K 14,260 ▲100K
Trang sức 99.99 13,670 ▲100K 14,270 ▲100K
Cập nhật: 30/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,405 ▲10K 14,352 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,405 ▲10K 14,353 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140 ▲1K 143 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140 ▲1K 1,431 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,375 ▲10K 142 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 133,594 ▲990K 140,594 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,861 ▲750K 106,661 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,692 ▲68K 9,672 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,979 ▲610K 86,779 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,144 ▲583K 82,944 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,957 ▼44196K 5,937 ▼53016K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Cập nhật: 30/09/2026 10:00
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Cập nhật: 30/09/2026 10:00

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Acer ra mắt ổ SSD di động tốc độ cao cho nhu cầu lưu trữ hàng ngày

Acer ra mắt ổ SSD di động tốc độ cao cho nhu cầu lưu trữ hàng ngày

iPhone 18 Pro Max PRIME MASTER DIAMOND 0,79 carat ra mắt

iPhone 18 Pro Max PRIME MASTER DIAMOND 0,79 carat ra mắt

Nothing ra mắt Headphone (1) Pro cùng đại sứ thương hiệu mới

Nothing ra mắt Headphone (1) Pro cùng đại sứ thương hiệu mới

KLEVV tăng sức mạnh lưu trữ bằng bộ ba SSD PCIe Gen4 CRAS C930, C925G và C910G

KLEVV tăng sức mạnh lưu trữ bằng bộ ba SSD PCIe Gen4 CRAS C930, C925G và C910G

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Gần 17.000 vệ tinh hoạt động quanh Trái Đất

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Đề nghị rà soát kỹ mức phạt lên tới 3 tỷ đồng trong định danh điện tử

Viễn thông Trung Quốc 7 tháng đầu 2026, thuê bao 5G vượt 70% nhưng doanh thu đi lùi

Viễn thông Trung Quốc 7 tháng đầu 2026, thuê bao 5G vượt 70% nhưng doanh thu đi lùi

Meta Muse tác nhân AI làm việc giỏi nhưng đòi quá nhiều quyền riêng tư

Meta Muse tác nhân AI làm việc giỏi nhưng đòi quá nhiều quyền riêng tư

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Gần 17.000 vệ tinh hoạt động quanh Trái Đất

Gần 17.000 vệ tinh hoạt động quanh Trái Đất

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

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Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

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Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo kỹ sư tài năng thế nào?

Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo kỹ sư tài năng thế nào?

Nhà máy điện rác gần 1.500 tỷ đồng ứng dụng công nghệ thu hồi năng lượng

Nhà máy điện rác gần 1.500 tỷ đồng ứng dụng công nghệ thu hồi năng lượng

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Trung tâm dữ liệu Việt Nam cần bao nhiêu điện đến 2030?

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Khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới

Khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới

Nhận định chứng khoán 30/9: Giằng co quanh vùng 1.770 điểm

Nhận định chứng khoán 30/9: Giằng co quanh vùng 1.770 điểm

Chứng khoán 29/9: Dầu khí ngược dòng, VN-Index giảm nhẹ

Chứng khoán 29/9: Dầu khí ngược dòng, VN-Index giảm nhẹ

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Taxi điện Green GSM chính thức hoạt động tại Bắc Mindanao, Philippines

Taxi điện Green GSM chính thức hoạt động tại Bắc Mindanao, Philippines

Đề xuất đầu tư khu du lịch Safari 10.000 tỷ đồng tại Ba Vì

Đề xuất đầu tư khu du lịch Safari 10.000 tỷ đồng tại Ba Vì

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Volvo EX90 và ES90: Sức hút trước thềm ra mắt chính thức tại Việt Nam

Volvo EX90 và ES90: Sức hút trước thềm ra mắt chính thức tại Việt Nam

BYD sắp ra mắt xe đầu tiên dùng pin thể rắn vào năm 2027

BYD sắp ra mắt xe đầu tiên dùng pin thể rắn vào năm 2027

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