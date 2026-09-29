HTV và Hãng phim TFS công bố dự án phim ngắn AI “Bãi Săn”

“Bãi Săn” là bộ phim ứng dụng AI đầu tiên do HTV-TFS trực tiếp sản xuất

Để giải quyết bài toán này, dự án kết hợp chuyên môn làm phim truyền hình chuyên nghiệp của TFS với các công cụ AI do CapCut hỗ trợ, vận hành trên nền tảng công nghệ lõi Seedance 2.5 và công cụ EditPilot.

Chính thức triển khai từ tháng 7-2026, dự án "Bãi Săn" được xây dựng nhằm bắt kịp xu hướng thưởng thức nghe nhìn hiện đại, phù hợp với định dạng nội dung ngắn trên các nền tảng số dành cho khán giả trẻ. Trong dự án này, ranh giới giữa công nghệ và tư duy sáng tạo của con người được phân định rõ ràng.

Đó là nơi Con người giữ vai trò trung tâm trong toàn bộ quá trình định hướng nghệ thuật và sản xuất nội dung vẫn do đội ngũ chuyên môn của TFS đảm nhiệm, bao gồm: chuyển thể kịch bản, biên tập, đạo diễn, diễn xuất giọng nói (lồng tiếng) và kỹ thuật dựng phim.

Còn ứng dụng AI sẽ được đưa vào trong khâu hình ảnh, nơi mà AI đóng vai trò khởi tạo toàn bộ các bối cảnh và khung hình thị giác của bộ phim, tuân thủ chặt chẽ theo cấu trúc câu lệnh (prompt), phong cách nghệ thuật và định vị nhân vật do đạo diễn TFS thiết lập. Ngoài ra, công cụ EditPilot giúp đẩy nhanh tiến độ hậu kỳ, giúp tạo ra bản nháp sơ bộ nhanh hơn.

Dự án phim ngắn AI “Bãi Săn” sẽ có 15 tập với thời lượng 3 phút mỗi tập

Bộ phim gắn "Bãi Săn" (Mùa 1) sẽ có 15 tập với thời lượng 3 phút/tập.

"Bãi săn" là kịch bản phim ngắn được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Đình Tú – cây bút quân đội gạo cội, hiện là Trưởng ban Sáng tác Tạp chí Văn nghệ quân đội, từng trải qua các vị trí Biên tập viên văn xuôi, Trưởng ban Văn xuôi, Phó Tổng biên tập của tạp chí. Ông là tác giả sở hữu nhiều giải thưởng văn học uy tín: Giải truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội (1999), Giải tiểu thuyết Bộ Công an – Hội Nhà văn Việt Nam (2002), Giải văn học 5 năm Bộ Quốc phòng (2004), Giải văn học 10 năm Bộ Công an (2009), cùng Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam và nhiều giải thưởng khác cho truyện ngắn, thơ, bút ký.

Khác với dòng phim ngắn AI giải trí nhanh, dễ dãi đang tràn lan trên mạng xã hội, "Bãi săn" giữ trọn tinh thần văn học gốc, một câu chuyện nhân văn, đặt ra bài học làm người giữa ranh giới thiện - ác. Vai trò của công nghệ AI ở đây được sử dụng như một công cụ dựng hình, phục vụ cho việc kể lại một tác phẩm văn học đã được thẩm định, chứ không phải để sản xuất nội dung đại trà.

Đạo diễn Hồng Chi

Việc thực hiện dự án "Bãi Săn" sẽ đánh dấu bước đi của Hãng phim TFS trong việc trở thành Hãng phim truyền hình đầu tiên trên cả nước chủ động tiếp cận, làm quen và ứng dụng công nghệ AI vào quy trình sản xuất phim ảnh. Mục tiêu của TFS là từng bước làm chủ công nghệ, xây dựng quy trình sản xuất chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng các sản phẩm nghe nhìn mới.

Thử nghiệm này đồng thời tạo tiền đề thực tiễn quan trọng để đơn vị nghiên cứu ứng dụng AI vào các thể loại phim đòi hỏi nhiều yếu tố minh họa trực quan, tiêu biểu như các dự án phim tài liệu, lịch sử trong tương lai.

Ông Phạm Việt Phước, Giám đốc Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS) và Nhà báo Ngô Trần Thịnh - Trưởng phòng Đa truyền thông , Trung tâm Tin tức , Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM - HTV

Dự án phim ngắn nhiều tập AI "Bãi Săn" (Mùa 1) dự kiến sẽ chính thức phát sóng phục vụ khán giả vào dịp Tết Nguyên đán 2027 trên toàn bộ hệ thống các nền tảng đa truyền thông của HTV.