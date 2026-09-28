Taiwan Excellence đưa 'Chuyến Tàu Ánh Trăng' đến TP.HCM

Mùa Trung thu 2026, Taiwan Excellence tổ chức chương trình “Chuyến Tàu Ánh Trăng Của FuBear” tại Vạn Hạnh Mall, TP.HCM. Đây cũng là lần đầu FuBear - đại sứ thương hiệu của Taiwan Excellence - xuất hiện tại TP.HCM.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 26-27/9, giới thiệu các sản phẩm và giải pháp của 13 thương hiệu tiêu biểu Đài Loan thông qua bốn không gian trải nghiệm, tập trung vào công nghệ, sức khỏe, sáng tạo và phát triển bền vững.

Bốn không gian khám phá công nghệ Đài Loan

Tại sự kiện, không gian trải nghiệm được thiết kế thành bốn “toa tàu”.

Toa Tàu Sáng Tạo giới thiệu các sản phẩm của Datotek và MSI, tập trung vào công nghệ, thiết kế, giải trí và khả năng thể hiện phong cách cá nhân.

Toa Tàu Tương Lai quy tụ ASUS, Maktar, Silicon Power và Transcend với các công nghệ, giải pháp hướng đến sự thuận tiện và hiệu quả trong công việc, sinh hoạt hằng ngày.

Đông đảo khách tham quan hào hứng trải nghiệm “Chuyến tàu ánh trăng của FuBear – Hành trình Khám phá Tinh hoa Đài Loan” tại Vạn Hạnh Mall, TP.HCM, với nhiều hoạt động .

Toa Tàu Sống Khoẻ giới thiệu sản phẩm, giải pháp của Acerpure, DEMAI và SAEKO trong các lĩnh vực không khí, nước sạch, thể thao và vận động.

Trong khi đó, Toa Tàu Sống Xanh có sự tham gia của ATUNAS, Mbran Filtra, KSS và Johnson Fitness, hướng tới sử dụng tài nguyên hiệu quả và lối sống bền vững.

Thông qua bốn không gian này, “Tinh hoa Đài Loan” không chỉ được thể hiện ở công nghệ thông minh và tiện nghi, mà còn ở cách những sáng tạo mới đồng hành cùng con người để hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh hơn, sáng tạo hơn và có trách nhiệm hơn với môi trường.

FuBear lần đầu xuất hiện tại TP.HCM

Tại chương trình, FuBear đồng hành cùng khách tham quan trong hành trình khám phá “Chuyến Tàu Ánh Trăng” và các “Quà Ánh Trăng”, đại diện cho những sản phẩm, sáng kiến từ Đài Loan.

Khách tham quan có thể trải nghiệm sản phẩm tại các khu vực, tham gia hoạt động làm lồng đèn cùng FuBear và các chương trình giao lưu, minigame trong dịp Trung thu.

Ông Han Kuo-Yao – Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM, bà Bùi Thị Ninh – Phó Giám đốc Liên đoàn.HCM cùng tham gia trải nghiệm sản phẩm tại sự kiện .

Phát biểu tại sự kiện, ông Han Kuo-Yao, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Việt Nam là một đối tác quan trọng và cũng là một người bạn tốt của Đài Loan.

Theo ông Han Kuo-Yao, TP.HCM là thành phố trẻ trung, năng động và cởi mở với những công nghệ, ý tưởng mới. Thông qua chương trình, ông kỳ vọng ngày càng có nhiều người tiêu dùng Việt Nam biết đến Taiwan Excellence và hiểu thêm về thế mạnh của Đài Loan trong đổi mới công nghệ, thiết kế sản phẩm.

Ông Han Kuo-Yao cũng mong muốn sự kiện góp phần tăng cường giao lưu, kết nối giữa Đài Loan và Việt Nam.

Diễn viên Khả Ngân hào hứng chụp ảnh cùng FuBear – đại sứ của Taiwan Excellence tại sự kiện “Chuyến tàu Ánh trăng của FuBear".

Góp phần khuấy động không khí sự kiện, nữ diễn viên Khả Ngân, gương mặt được đông đảo công chúng yêu mến đã tham dự lễ khai mạc và cùng khách mời, khách tham quan trải nghiệm “Chuyến tàu Ánh Trăng của FuBear”.

Được biết đến với hình ảnh năng động và lối sống lành mạnh, Khả Ngân đã giao lưu cùng FuBear và khám phá một số sản phẩm tiêu biểu từ các thương hiệu tham gia Taiwan Excellence, qua đó góp phần đưa những đổi mới sáng tạo của Đài Loan đến gần hơn với người tiêu dùng và công chúng Việt Nam.

Bên cạnh bốn khu trải nghiệm mở cửa xuyên suốt hai ngày, “FuBear’s Moonlight Express” còn mang đến chuỗi hoạt động trình diễn sân khấu, minigame, hoạt động giao lưu cùng FuBear, trải nghiệm sáng tạo và nhiều phần quà, tạo thêm điểm hẹn Trung Thu cho mọi người.