Tối ưu cài đặt nguồn điện cho máy tính

Vì sao nên quan tâm đến cài đặt nguồn điện?

Với laptop: cấu hình hợp lý giúp kéo dài thời gian dùng pin mỗi lần sạc, đồng thời làm chậm quá trình chai pin theo thời gian vì máy ít phải hoạt động ở công suất cao liên tục.

Với desktop: giảm mức tiêu thụ điện khi máy không thực sự cần hiệu năng tối đa, giúp tiết kiệm chi phí điện về lâu dài, đặc biệt nếu máy chạy nhiều giờ mỗi ngày.

Giảm nhiệt độ hoạt động của linh kiện giúp kéo dài tuổi thọ phần cứng và giảm tiếng ồn quạt tản nhiệt.

Trên Windows

Vào Cài đặt → Hệ thống → Nguồn (với desktop) hoặc Hệ thống → Nguồn & pin (với laptop). Đây là lối tắt đưa máy về cấu hình tiết kiệm điện nhất chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Hình ảnh trên windows 11

Các tùy chọn chính

Mục Chức năng Gợi ý Chế độ nguồn (Power Mode) Cân bằng giữa hiệu năng và tiêu thụ điện: Hiệu quả năng lượng tốt nhất, Cân bằng, Hiệu năng tốt nhất Chọn “Cân bằng” cho nhu cầu hàng ngày; chuyển “Hiệu năng tốt nhất” khi chơi game hoặc dựng video Thời gian chờ màn hình / ngủ / ngủ đông Quyết định sau bao lâu không thao tác thì máy chuyển trạng thái tiết kiệm điện Thời gian càng ngắn càng tiết kiệm, nhưng đừng đặt quá ngắn gây bất tiện khi đọc/xem Chế độ Tiết kiệm năng lượng (Battery Saver) Giảm hoạt động nền, hạ độ sáng, tạm dừng cập nhật, tắt hiệu ứng hình ảnh Đặt tự động kích hoạt khi pin dưới 20% Điều khiển nút nguồn Quy định hành vi khi nhấn nút nguồn hoặc gập màn hình laptop Kiểm tra kỹ để tránh nhầm “ngủ” với “tắt hẳn”

Mẹo bổ sung cho Windows

Vào Cài đặt -> Ứng dụng -> Ứng dụng đang chạy nền để tắt bớt ứng dụng ngốn pin âm thầm.

Giảm độ sáng màn hình thủ công thường tiết kiệm pin hiệu quả hơn so với chỉ chỉnh chế độ nguồn.

Với laptop, kiểm tra Pin -> Mức sử dụng pin theo ứng dụng để phát hiện phần mềm “ăn” pin bất thường.

Trên macOS

Trên Mac để bàn: Cài đặt Hệ thống -> Năng lượng. Trên MacBook: Cài đặt Hệ thống -> Pin. Giao diện tương tự nhau, chỉ khác là bản laptop có thêm thống kê mức dùng pin và cấu hình riêng cho hai trạng thái dùng pin / cắm sạc.

Trên macOS Ventura

Hình ảnh Trên macOS Monterey

Các tùy chọn chính

Mục Chức năng Gợi ý Chế độ tiết kiệm năng lượng (Low Power Mode) Giảm hoạt động nền, làm mờ màn hình, hạn chế tiêu thụ điện Bật khi di chuyển xa nguồn điện hoặc pin yếu Chế độ Năng lượng (chỉ trên chip Apple Silicon đời mới) Chọn giữa Tiết kiệm điện, Tự động, Hiệu năng cao Để “Tự động” là đủ cho đa số người dùng Tùy chọn nâng cao (dưới nút “Tùy chọn”) Ngăn máy tự ngủ khi không dùng; tối ưu phát video khi chạy pin Chỉ nên bật “không tự ngủ” khi thực sự cần, ví dụ đang chạy tác vụ dài Thời gian tắt màn hình Nằm ở mục Khóa màn hình, không phải mục Năng lượng Đặt trễ vừa phải để tránh tắt màn hình khi đang đọc

Mẹo bổ sung cho macOS

Mở Activity Monitor -> tab Năng lượng để xem ứng dụng nào đang tiêu tốn pin nhiều nhất.

Tắt hiệu ứng hình động (System Settings -> Trợ năng -> Giảm chuyển động) cũng giúp tiết kiệm một phần năng lượng xử lý đồ họa.

Rút hết các thiết bị ngoại vi không cần thiết (USB, ổ cứng ngoài) khi chạy bằng pin, vì chúng vẫn rút điện dù không dùng đến.

Câu hỏi thường gặp

Cài đặt “Cân bằng” có làm giảm hiệu năng đáng kể không? Không đáng kể với các tác vụ văn phòng, lướt web. Chỉ nên chuyển sang “Hiệu năng cao” khi làm việc nặng như dựng phim, chơi game, chạy máy ảo.

Chế độ ngủ đông (Hibernate) khác gì chế độ ngủ (Sleep)? Sleep giữ phiên làm việc trong RAM (vẫn tiêu thụ điện nhưng nhiều), còn Hibernate lưu toàn bộ phiên làm việc xuống ổ đĩa và tắt hoàn toàn nguồn , khởi động lại chậm hơn nhưng không tốn điện.

Có nên luôn bật chế độ tiết kiệm pin ngay cả khi cắm sạc? Không cần thiết. Chế độ tiết kiệm chủ yếu hữu ích khi chạy bằng pin; khi cắm sạc, bạn có thể ưu tiên hiệu năng mà không lo ảnh hưởng thời lượng pin.