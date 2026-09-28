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Tối ưu cài đặt nguồn điện cho máy tính

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12:49 | 28/09/2026
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Dù bạn dùng laptop hay desktop, chạy Windows hay macOS, máy tính của bạn đều ẩn chứa khá nhiều tùy chọn quản lý năng lượng mà phần lớn người dùng chưa từng xem qua, bình thường các thiết lập mặc định của nhà sản xuất đã “đủ dùng” nên ít ai nghĩ đến việc tinh chỉnh thêm. Nhưng chỉ với vài phút điều chỉnh, bạn có thể tạo ra khác biệt rõ rệt về thời lượng pin, hóa đơn tiền điện và thậm chí là độ bền của thiết bị.
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Vì sao nên quan tâm đến cài đặt nguồn điện?

  • Với laptop: cấu hình hợp lý giúp kéo dài thời gian dùng pin mỗi lần sạc, đồng thời làm chậm quá trình chai pin theo thời gian vì máy ít phải hoạt động ở công suất cao liên tục.
  • Với desktop: giảm mức tiêu thụ điện khi máy không thực sự cần hiệu năng tối đa, giúp tiết kiệm chi phí điện về lâu dài, đặc biệt nếu máy chạy nhiều giờ mỗi ngày.
  • Giảm nhiệt độ hoạt động của linh kiện giúp kéo dài tuổi thọ phần cứng và giảm tiếng ồn quạt tản nhiệt.

Trên Windows

Vào Cài đặt → Hệ thống → Nguồn (với desktop) hoặc Hệ thống → Nguồn & pin (với laptop). Đây là lối tắt đưa máy về cấu hình tiết kiệm điện nhất chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Tối ưu cài đặt nguồn điện cho máy tính
Hình ảnh trên windows 11

Các tùy chọn chính

Mục

Chức năng

Gợi ý

Chế độ nguồn (Power Mode)

Cân bằng giữa hiệu năng và tiêu thụ điện: Hiệu quả năng lượng tốt nhất, Cân bằng, Hiệu năng tốt nhất

Chọn “Cân bằng” cho nhu cầu hàng ngày; chuyển “Hiệu năng tốt nhất” khi chơi game hoặc dựng video

Thời gian chờ màn hình / ngủ / ngủ đông

Quyết định sau bao lâu không thao tác thì máy chuyển trạng thái tiết kiệm điện

Thời gian càng ngắn càng tiết kiệm, nhưng đừng đặt quá ngắn gây bất tiện khi đọc/xem

Chế độ Tiết kiệm năng lượng (Battery Saver)

Giảm hoạt động nền, hạ độ sáng, tạm dừng cập nhật, tắt hiệu ứng hình ảnh

Đặt tự động kích hoạt khi pin dưới 20%

Điều khiển nút nguồn

Quy định hành vi khi nhấn nút nguồn hoặc gập màn hình laptop

Kiểm tra kỹ để tránh nhầm “ngủ” với “tắt hẳn”

Mẹo bổ sung cho Windows

  • Vào Cài đặt -> Ứng dụng -> Ứng dụng đang chạy nền để tắt bớt ứng dụng ngốn pin âm thầm.
  • Giảm độ sáng màn hình thủ công thường tiết kiệm pin hiệu quả hơn so với chỉ chỉnh chế độ nguồn.
  • Với laptop, kiểm tra Pin -> Mức sử dụng pin theo ứng dụng để phát hiện phần mềm “ăn” pin bất thường.

Trên macOS

Trên Mac để bàn: Cài đặt Hệ thống -> Năng lượng. Trên MacBook: Cài đặt Hệ thống -> Pin. Giao diện tương tự nhau, chỉ khác là bản laptop có thêm thống kê mức dùng pin và cấu hình riêng cho hai trạng thái dùng pin / cắm sạc.

Tối ưu cài đặt nguồn điện cho máy tính
Trên macOS Ventura
Tối ưu cài đặt nguồn điện cho máy tính

Hình ảnh Trên macOS Monterey

Các tùy chọn chính

Mục

Chức năng

Gợi ý

Chế độ tiết kiệm năng lượng (Low Power Mode)

Giảm hoạt động nền, làm mờ màn hình, hạn chế tiêu thụ điện

Bật khi di chuyển xa nguồn điện hoặc pin yếu

Chế độ Năng lượng (chỉ trên chip Apple Silicon đời mới)

Chọn giữa Tiết kiệm điện, Tự động, Hiệu năng cao

Để “Tự động” là đủ cho đa số người dùng

Tùy chọn nâng cao (dưới nút “Tùy chọn”)

Ngăn máy tự ngủ khi không dùng; tối ưu phát video khi chạy pin

Chỉ nên bật “không tự ngủ” khi thực sự cần, ví dụ đang chạy tác vụ dài

Thời gian tắt màn hình

Nằm ở mục Khóa màn hình, không phải mục Năng lượng

Đặt trễ vừa phải để tránh tắt màn hình khi đang đọc

Mẹo bổ sung cho macOS

  • Mở Activity Monitor -> tab Năng lượng để xem ứng dụng nào đang tiêu tốn pin nhiều nhất.
  • Tắt hiệu ứng hình động (System Settings -> Trợ năng -> Giảm chuyển động) cũng giúp tiết kiệm một phần năng lượng xử lý đồ họa.
  • Rút hết các thiết bị ngoại vi không cần thiết (USB, ổ cứng ngoài) khi chạy bằng pin, vì chúng vẫn rút điện dù không dùng đến.

Câu hỏi thường gặp

Cài đặt “Cân bằng” có làm giảm hiệu năng đáng kể không? Không đáng kể với các tác vụ văn phòng, lướt web. Chỉ nên chuyển sang “Hiệu năng cao” khi làm việc nặng như dựng phim, chơi game, chạy máy ảo.

Chế độ ngủ đông (Hibernate) khác gì chế độ ngủ (Sleep)? Sleep giữ phiên làm việc trong RAM (vẫn tiêu thụ điện nhưng nhiều), còn Hibernate lưu toàn bộ phiên làm việc xuống ổ đĩa và tắt hoàn toàn nguồn , khởi động lại chậm hơn nhưng không tốn điện.

Có nên luôn bật chế độ tiết kiệm pin ngay cả khi cắm sạc? Không cần thiết. Chế độ tiết kiệm chủ yếu hữu ích khi chạy bằng pin; khi cắm sạc, bạn có thể ưu tiên hiệu năng mà không lo ảnh hưởng thời lượng pin.

Tối ưu nguồn điện cho máy tính Tiết kiệm pin cho máy tính tiết kiệm pin cho máy Mac

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,400 ▼1000K 143,400 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 140,400 ▼1000K 143,400 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 140,400 ▼1000K 143,400 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 140,400 ▼1000K 143,400 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 140,400 ▼1000K 143,400 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,400 ▼1000K 143,400 ▼1000K
Cập nhật: 28/09/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,940 ▼200K 14,240 ▼200K
Miếng SJC Nghệ An 13,940 ▼200K 14,240 ▼200K
Miếng SJC Thái Bình 13,940 ▼200K 14,240 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,890 ▼200K 14,290 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,890 ▼200K 14,290 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,890 ▼200K 14,290 ▼200K
NL 99.99 13,400 ▼150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,300 ▼150K
Trang sức 99.9 13,600 ▼200K 14,200 ▼200K
Trang sức 99.99 13,610 ▼200K 14,210 ▼200K
Cập nhật: 28/09/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,394 ▼20K 14,242 ▼200K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,394 ▼20K 14,243 ▼200K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,389 ▼20K 1,419 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,389 ▼20K 142 ▼2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,364 ▼20K 1,409 ▼20K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,505 ▼1980K 139,505 ▼1980K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,036 ▼1500K 105,836 ▼1500K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 86,172 ▼1360K 95,972 ▼1360K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,308 ▼1220K 86,108 ▼1220K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,503 ▼1166K 82,303 ▼1166K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,111 ▼834K 58,911 ▼834K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Cập nhật: 28/09/2026 14:00
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Cập nhật: 28/09/2026 14:00
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Cập nhật: 28/09/2026 14:00
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Cập nhật: 28/09/2026 14:00
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Cập nhật: 28/09/2026 14:00

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