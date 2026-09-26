Sự kiện ra mắt vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

Đúng với tinh thần “Một Lần Sạc, Cân Vạn Dặm”, vivo V80 Lite 5G là bạn đồng hành của những người thường xuyên di chuyển, đặc biệt là nhân viên kinh doanh thị trường và lực lượng lao động ngoài trời… những người cần một chiếc smartphone pin lâu cùng duy trì hiệu suất ổn định trong suốt hành trình.

Sau khi trải qua tất cả các bài thử thách từ rơi, va đập, dính nước, những sự cố thường diễn ra hàng ngày, vivo V80 Lite 5G đã đạt khả năng chống rơi vỡ chuẩn quân đội với các chỉ số ấn tượng như chịu được cú rơi từ độ cao 3 mét xuống thảm, chịu được khi ngâm nước ở độ sâu 1,5 mét trong 30 phút, cùng các bài kiểm tra bổ sung như mô phỏng mưa lớn liên tục 24 giờ và thử nghiệm chu trình máy giặt…

Với viên pin 10.000mAh cùng độ bền chuẩn quân đội, vivo V80 Lite 5G trở thành một lựa chọn mới đầy hấp dẫn của phân khúc tầm trung

Không chỉ bền bỉ và chịu được khi trải qua những bài thử thách khắc nghiệt, vivo V80 Lite 5G còn sở hữu thiết kế tinh tế với các góc bo tròn và viền màn hình siêu mỏng 1,35mm, đạt tỷ lệ màn hình trên thân máy 94,47%.

Màn hình OLED 1.5K, 6,83 inch đạt độ sáng tối đa 2.000 nits cùng chứng nhận SGS 5 sao, giúp nội dung hiển thị rõ ràng dưới ánh nắng trực tiếp. Kết hợp tần số quét 120Hz, 1,07 tỷ màu, hệ thống loa kép được tăng cường bởi thuật toán tăng cường bass VEQ cho âm trầm sâu, V80 Lite 5G mang đến trải nghiệm giải trí sống động.

Máy được bán ra với ba phiên bản màu gồm Hồng Thời Thượng, Đen Bản Lĩnh và Xanh Quyền Năng cùng giá bán 12.990.000 đồng cho phiên bản 6GB+128GB và 14.990.000 cho phiên bản 6GB + 256GB

Ngoài ra, vivo V80 Lite 5G cũng tích hợp các công cụ AI như ghi âm và chuyển văn bản AI giúp chuyển cuộc họp, bài giảng dài thành văn bản dễ tìm kiếm, cùng không gian riêng tư bảo vệ các tệp và ứng dụng nhạy cảm. Trong khi đó, camera selfie góc rộng 32MP HD với góc nhìn 90° giúp thu trọn mọi thành viên vào khung hình mà không biến dạng, trong khi camera chính 50MP mang đến ảnh sắc nét, chân thực. Tính năng watermark check-in thông minh tự động ghi dấu thời gian, địa điểm lên ảnh, cũng như xóa vật thể bằng Ai giúp xóa người lạ hay vật phản chiếu không mong muốn chỉ với một chạm.

Khách hàng đã có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm vivo V80 Lite 5G tại các cửa hàng Thế Giới Di Động trên toàn quốc

vivo V80 Lite 5G được mở bán tại chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động trên toàn quốc với mức giá niêm yết lần lượt là 12.990.000 đồng cho phiên bản 6GB+128GB và 14.990.000 đồng cho phiên bản 6GB+256GB.

Trong giai đoạn mở bán, khách hàng sẽ nhận được bộ quà tặng lên đến 6 triệu đồng gồm ưu đãi 700.000 đồng hoặc phiếu mua hàng trị giá 900.000 đồng, trả chậm 0% lãi suất đến 14 tháng, bảo hành 24 tháng và thu cũ đổi mới hỗ trợ đến 4.000.000 đồng, cùng gói Google One 10GB trong 6 tháng và bảo hiểm mặt lưng riêng cho khách hàng mua vivo V80 Lite 5G.

Khách hàng đã có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm vivo V80 Lite 5G tại chuỗi hoạt động “Phá Kỷ Lục Guinness Thế giới™ - Một Lần Sạc, Cân Vạn Dặm” được tổ chức tại các cửa hàng Thế Giới Di Động trên toàn quốc.