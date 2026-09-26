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vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

Hồng Nhung

Hồng Nhung

19:50 | 26/09/2026
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Sản phẩm không chỉ mang đến thời lượng pin bền bỉ mà còn sở hữu một khung máy mỏng nhẹ, mang đến cảm giác cầm nắm thoải mái cũng như sẵn sàng đồng hành cùng người dùng trong mọi hoàn cảnh.
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vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam
Sự kiện ra mắt vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

Đúng với tinh thần “Một Lần Sạc, Cân Vạn Dặm”, vivo V80 Lite 5G là bạn đồng hành của những người thường xuyên di chuyển, đặc biệt là nhân viên kinh doanh thị trường và lực lượng lao động ngoài trời… những người cần một chiếc smartphone pin lâu cùng duy trì hiệu suất ổn định trong suốt hành trình.

Sau khi trải qua tất cả các bài thử thách từ rơi, va đập, dính nước, những sự cố thường diễn ra hàng ngày, vivo V80 Lite 5G đã đạt khả năng chống rơi vỡ chuẩn quân đội với các chỉ số ấn tượng như chịu được cú rơi từ độ cao 3 mét xuống thảm, chịu được khi ngâm nước ở độ sâu 1,5 mét trong 30 phút, cùng các bài kiểm tra bổ sung như mô phỏng mưa lớn liên tục 24 giờ và thử nghiệm chu trình máy giặt…

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam
vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam
vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

Với viên pin 10.000mAh cùng độ bền chuẩn quân đội, vivo V80 Lite 5G trở thành một lựa chọn mới đầy hấp dẫn của phân khúc tầm trung

Không chỉ bền bỉ và chịu được khi trải qua những bài thử thách khắc nghiệt, vivo V80 Lite 5G còn sở hữu thiết kế tinh tế với các góc bo tròn và viền màn hình siêu mỏng 1,35mm, đạt tỷ lệ màn hình trên thân máy 94,47%.

Màn hình OLED 1.5K, 6,83 inch đạt độ sáng tối đa 2.000 nits cùng chứng nhận SGS 5 sao, giúp nội dung hiển thị rõ ràng dưới ánh nắng trực tiếp. Kết hợp tần số quét 120Hz, 1,07 tỷ màu, hệ thống loa kép được tăng cường bởi thuật toán tăng cường bass VEQ cho âm trầm sâu, V80 Lite 5G mang đến trải nghiệm giải trí sống động.

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam
vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam
vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

Máy được bán ra với ba phiên bản màu gồm Hồng Thời Thượng, Đen Bản Lĩnh và Xanh Quyền Năng cùng giá bán 12.990.000 đồng cho phiên bản 6GB+128GB và 14.990.000 cho phiên bản 6GB + 256GB

Ngoài ra, vivo V80 Lite 5G cũng tích hợp các công cụ AI như ghi âm và chuyển văn bản AI giúp chuyển cuộc họp, bài giảng dài thành văn bản dễ tìm kiếm, cùng không gian riêng tư bảo vệ các tệp và ứng dụng nhạy cảm. Trong khi đó, camera selfie góc rộng 32MP HD với góc nhìn 90° giúp thu trọn mọi thành viên vào khung hình mà không biến dạng, trong khi camera chính 50MP mang đến ảnh sắc nét, chân thực. Tính năng watermark check-in thông minh tự động ghi dấu thời gian, địa điểm lên ảnh, cũng như xóa vật thể bằng Ai giúp xóa người lạ hay vật phản chiếu không mong muốn chỉ với một chạm.

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam
vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam
vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

Khách hàng đã có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm vivo V80 Lite 5G tại các cửa hàng Thế Giới Di Động trên toàn quốc

vivo V80 Lite 5G được mở bán tại chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động trên toàn quốc với mức giá niêm yết lần lượt là 12.990.000 đồng cho phiên bản 6GB+128GB và 14.990.000 đồng cho phiên bản 6GB+256GB.

Trong giai đoạn mở bán, khách hàng sẽ nhận được bộ quà tặng lên đến 6 triệu đồng gồm ưu đãi 700.000 đồng hoặc phiếu mua hàng trị giá 900.000 đồng, trả chậm 0% lãi suất đến 14 tháng, bảo hành 24 tháng và thu cũ đổi mới hỗ trợ đến 4.000.000 đồng, cùng gói Google One 10GB trong 6 tháng và bảo hiểm mặt lưng riêng cho khách hàng mua vivo V80 Lite 5G.

Khách hàng đã có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm vivo V80 Lite 5G tại chuỗi hoạt động “Phá Kỷ Lục Guinness Thế giới™ - Một Lần Sạc, Cân Vạn Dặm” được tổ chức tại các cửa hàng Thế Giới Di Động trên toàn quốc.

vivo vivo V80 Lite 5G smartphone tầm trung siêu pin viên pin 10.000mAh vivo V series

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 27/09/2026 11:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 27/09/2026 11:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
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Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Kinh tế số

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Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Thanh toán QR xuyên biên giới mở rộng, thúc đẩy bán lẻ và du lịch

Thanh toán QR xuyên biên giới mở rộng, thúc đẩy bán lẻ và du lịch

Chứng khoán 25/9: VN-Index hồi 10 điểm, bất động sản dẫn sóng

Chứng khoán 25/9: VN-Index hồi 10 điểm, bất động sản dẫn sóng

Doanh nghiệp số

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

Xe và phương tiện

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Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu