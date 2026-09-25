Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Dấu mốc lịch sử của Esports Việt Nam

Đội tuyển Quốc gia Thể thao Điện tử Việt Nam, bộ môn NARAKA: Bladepoint đã giành được Huy chương Đồng tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). Thành tích này đánh dấu lần đầu tiên Thể thao Điện tử Việt Nam giành huy chương chính thức tại một kỳ ASIAD.

Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Esports lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu tranh huy chương chính thức. Khi đó, thành tích cao nhất của Thể thao Điện tử Việt Nam là vị trí hạng Tư ở các bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, Liên Quân Mobile và Dream Three Kingdoms 2.

Đến ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), NARAKA: Bladepoint lần đầu góp mặt tại Á Vận hội và mở ra cơ hội mới cho Esports Việt Nam. Đội tuyển gồm các vận động viên Trần Công Tình, Lại Nguyễn Anh Khoa, Diệp Chí Hiếu, Văn Phúc An Khang, Hồng Phát cùng huấn luyện viên Đỗ Trọng Nghĩa.

Đội tuyển Esports NARAKA: Bladepoint Việt Nam. Ảnh: BTC.

Trong hai ngày thi đấu 23-24/9 tại Trung tâm Aichi Sky Expo, đội tuyển Việt Nam thể hiện sự tự tin trước các đối thủ châu lục. Ở vòng bảng, các vận động viên lần lượt vượt qua Hồng Kông (Trung Quốc), Philippines và Đài Bắc Trung Hoa với cùng tỷ số 2-0, qua đó đứng đầu bảng B và giành quyền vào bán kết.

Tại bán kết, Việt Nam đối đầu Thái Lan trong trận đấu kéo dài 5 ván. Hai đội cạnh tranh quyết liệt trước khi Việt Nam nhận thất bại sát nút 2-3. Kết quả này giúp đội tuyển NARAKA: Bladepoint Việt Nam giành Huy chương Đồng.

HLV Đỗ Trọng Nghĩa cho biết toàn đội vẫn tiếc nuối sau trận bán kết: “Toàn đội cảm thấy buồn vì đã không thể đạt kết quả như mong muốn. Đội tuyển Thái Lan thi đấu khá đồng đều và hỗ trợ nhau khá tốt. Dù sao, việc giành Huy chương tại một sự kiện thể thao lớn như ASIAD sẽ là một ký ức đáng nhớ với chúng tôi. Tuy chưa phải thành tích cao nhất nhưng kết quả này sẽ tiếp tục tạo động lực để các vận động viên phấn đấu hơn, vẫn hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam ở các đấu trường Thể thao Điện tử sắp tới.”

Bước tiến mới tại đấu trường châu lục

NARAKA: Bladepoint là một trong ba bộ môn Esports tại ASIAD 20 do VNGGames vận hành trực tiếp tại Việt Nam, bên cạnh Liên Minh Huyền Thoại và PUBG Mobile - phiên bản Asian Games. Tựa game thuộc thể loại sinh tồn kết hợp đối kháng cận chiến, yêu cầu người chơi xử lý tình huống nhanh, phản xạ tốt và khai thác hiệu quả đặc điểm của từng nhân vật.

Tại ASIAD 20, Đội tuyển Quốc gia Thể thao Điện tử Việt Nam cử 23 vận động viên và 6 huấn luyện viên tranh tài ở 4/11 bộ môn Esports gồm NARAKA: Bladepoint, Liên Minh Huyền Thoại, PUBG Mobile - phiên bản Asian Games và Identity V - phiên bản Asian Games.

Đội tuyển Esports NARAKA: Bladepoint Việt Nam giành Huy chương Đồng tại ASIAD 20. Ảnh: BTC.

Trước ngày tranh tài, tại Lễ ra quân ngày 16/9 ở VNG Campus, đội tuyển đặt mục tiêu đóng góp ít nhất 3 huy chương, gồm 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Sau NARAKA: Bladepoint, các đội tuyển PUBG Mobile, Identity V và Liên Minh Huyền Thoại sẽ tiếp tục tranh tài. PUBG Mobile và Identity V thi đấu trong hai ngày 28-29/9, trong khi Liên Minh Huyền Thoại thi đấu từ 29/9 đến 2/10.

Từ vị trí hạng Tư tại ASIAD 19 đến tấm Huy chương Đồng ở ASIAD 20, Esports Việt Nam đã có thêm một dấu mốc tại đấu trường châu lục. Thành tích của NARAKA: Bladepoint cũng tạo thêm động lực cho các đội tuyển trong những nội dung tiếp theo, đồng thời góp phần đưa Esports đến gần hơn với công chúng.