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Còn ít ngày nhận tác phẩm cuộc thi viết về 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam

Thế Kiên

Thế Kiên

16:13 | 24/09/2026
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Hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Cuộc thi viết “Ngành Chứng khoán Việt Nam – 30 năm hình thành và phát triển”. Thời hạn nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30/9/2026.
Sửa Luật Chứng khoán để mở đường cho thị trường vốn số hóa VSDC đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, triển khai hiệu quả lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Chủ tịch UBCKNN làm việc với S&P Dow Jones Indices về phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Còn ít ngày nhận tác phẩm cuộc thi viết về 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam
Còn ít ngày nhận tác phẩm cuộc thi viết về 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam

Được sự chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Cuộc thi viết “Ngành Chứng khoán Việt Nam – 30 năm hình thành và phát triển”, nhằm nhìn lại chặng đường ba thập kỷ xây dựng, phát triển của ngành Chứng khoán và những đóng góp đối với nền kinh tế đất nước.

Theo Thể lệ, cuộc thi được tổ chức nhằm khẳng định những giá trị, dấu ấn, thành tựu và đóng góp của ngành Chứng khoán đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tuyên truyền sâu rộng, nâng cao hiểu biết của xã hội về ngành Chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cuộc thi cũng tạo diễn đàn để cán bộ, chuyên gia, nhà đầu tư và công chúng chia sẻ góc nhìn, kỷ niệm, những câu chuyện gắn bó với thị trường; đề xuất các giải pháp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán trong giai đoạn mới.

30 năm chứng khoán Việt Nam: Từ phiên giao dịch đầu tiên đến mạch dẫn vốn của nền kinh tế
30 năm chứng khoán Việt Nam: Từ phiên giao dịch đầu tiên đến mạch dẫn vốn của nền kinh tế

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam đang sinh sống trong nước và nước ngoài, cũng như người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.

Ban Tổ chức đặc biệt khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang và đã công tác trong ngành Chứng khoán và tại các thành viên thị trường; nhà báo, phóng viên, biên tập viên; chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên, nhà đầu tư tham gia.

Nội dung tác phẩm có thể tập trung phản ánh những thành tựu nổi bật của ngành Chứng khoán trong 30 năm xây dựng và phát triển, cũng như những đóng góp đối với đất nước.

Bên cạnh đó, tác giả có thể khai thác những dấu ấn lịch sử, giá trị truyền thống, các tấm gương điển hình, câu chuyện và ký ức sâu sắc về ngành Chứng khoán; phản ánh cảm nhận, đánh giá của người dân, doanh nghiệp và các thành viên thị trường về quá trình cải cách, hiện đại hóa thị trường chứng khoán.

Một nội dung quan trọng khác được Ban Tổ chức khuyến khích là những đề xuất chính sách, giải pháp thiết thực giúp ngành Chứng khoán tiếp tục hoàn thiện, thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 và các nhiệm vụ được giao.

Gần 30 năm lên xuống cùng VN-Index Gần 30 năm lên xuống cùng VN-Index

Từ hai cổ phiếu đầu tiên trên thị trường đến giai đoạn giao dịch bằng ứng dụng di động với kỳ vọng nâng hạng, hành ...

Theo Thể lệ, tác phẩm tham gia gồm tác phẩm viết, tối đa 3.000 chữ; tác phẩm phát thanh, truyền hình có thời lượng tối đa 20 phút. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Đối với tác phẩm đã đăng tải trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng, tác giả phải ghi rõ thời gian, tên báo, đài đã đăng hoặc phát tác phẩm. Để bảo đảm tính thời sự, Ban Tổ chức chỉ nhận những tác phẩm đã đăng trong khoảng thời gian từ ngày 30/9/2025 đến ngày 30/9/2026.

Tác phẩm phải bảo đảm tính khách quan, trung thực, có giá trị thông tin và sử dụng ngôn ngữ trong sáng. Ban Tổ chức không nhận tác phẩm mang tính hư cấu hoặc trái với văn hóa Việt Nam.

Tác phẩm dự thi không được đang bị khiếu nại về bản quyền, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác; đồng thời chưa từng đoạt giải tại các cuộc thi khác. Một tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất họ tên hoặc bút danh.

Đối với báo điện tử, hồ sơ cần ghi rõ đường link tác phẩm và gửi về Ban Tổ chức; có thể in trên giấy A4 nếu cần. Mỗi tác phẩm dự giải gửi một bộ hồ sơ, gồm thông tin tác giả, phần giới thiệu khái quát về tác phẩm, tác phẩm dự thi và tài liệu chứng minh số lượng lượt đọc, bình chọn nếu có.

Tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi theo hai hình thức. Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham gia Cuộc thi viết “Ngành Chứng khoán – 30 năm hình thành và phát triển”, gửi về UBCKNN, số 164 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tác phẩm cũng có thể gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: cuocthivietvenganhchungkhoan@ssc.gov.vn. Thời gian tiếp nhận tác phẩm từ ngày 15/3/2026 đến hết ngày 30/9/2026, tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc thời gian hiển thị trên thư điện tử đối với tác phẩm gửi qua email.

Theo tiêu chí chấm giải, tác phẩm cần có tính thời sự cao, nội dung và quy cách đúng Thể lệ; phản ánh được những giá trị lịch sử, thành tựu và đóng góp của ngành Chứng khoán đối với sự phát triển đất nước. Những tác phẩm đề xuất được giải pháp thiết thực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có tác động xã hội và sử dụng ngôn ngữ mạch lạc cũng là những tiêu chí quan trọng để xét giải.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Đặc biệt trị giá 20 triệu đồng; 2 giải A, mỗi giải 15 triệu đồng; 4 giải B, mỗi giải 10 triệu đồng; 6 giải C, mỗi giải 5 triệu đồng và 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng.

Việc lựa chọn tác phẩm trao giải không nhất thiết phải xét đủ số lượng giải theo cơ cấu. Ngoài tiền thưởng, các tác giả có sản phẩm xuất sắc và các tập thể có nhiều tác phẩm tham dự sẽ được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBCKNN. Các tác phẩm dự thi cũng sẽ được lựa chọn đăng tải trên Cổng thông tin điện tử UBCKNN và đưa vào Kỷ yếu kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam.

Thông qua cuộc thi, UBCKNN kỳ vọng thu hút sự tham gia của đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ trong ngành, chuyên gia, nhà đầu tư và công chúng, qua đó góp phần tái hiện sinh động hành trình 30 năm hình thành, phát triển của ngành Chứng khoán Việt Nam và lan tỏa những đề xuất, sáng kiến cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Cuộc thi viết “Ngành Chứng khoán Việt Nam – 30 năm hình thành và phát triển 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam Ngành Chứng khoán – 30 năm hình thành và phát triển cuộc thi viết về 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Hà Nội - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Đà Nẵng - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Miền Tây - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Tây Nguyên - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Cập nhật: 24/09/2026 17:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 ▼110K 14,440 ▼110K
Miếng SJC Nghệ An 14,140 ▼110K 14,440 ▼110K
Miếng SJC Thái Bình 14,140 ▼110K 14,440 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 ▼110K 14,490 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 ▼110K 14,490 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 ▼110K 14,490 ▼110K
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 ▼110K 14,400 ▼110K
Trang sức 99.99 13,810 ▼110K 14,410 ▼110K
Cập nhật: 24/09/2026 17:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 ▼11K 14,442 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 ▼11K 14,443 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 ▲1267K 1,439 ▲1294K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 ▲1267K 144 ▼1307K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 ▼11K 1,429 ▲1285K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 ▼1089K 141,485 ▼1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 ▼825K 107,336 ▼825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 ▲78704K 97,332 ▲87524K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 ▼671K 87,328 ▼671K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 ▲66238K 83,469 ▲75058K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 ▼459K 59,745 ▼459K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Cập nhật: 24/09/2026 17:45
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CNY 0 3829 3925
EUR 28951 29169 30249
GBP 33608 33996 34930
HKD 0 3183 3386
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KRW 0 18 20
NZD 0 14436 15022
SGD 19770 20052 20619
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Cập nhật: 24/09/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
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