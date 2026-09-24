Còn ít ngày nhận tác phẩm cuộc thi viết về 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam

Được sự chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Cuộc thi viết “Ngành Chứng khoán Việt Nam – 30 năm hình thành và phát triển”, nhằm nhìn lại chặng đường ba thập kỷ xây dựng, phát triển của ngành Chứng khoán và những đóng góp đối với nền kinh tế đất nước.

Theo Thể lệ, cuộc thi được tổ chức nhằm khẳng định những giá trị, dấu ấn, thành tựu và đóng góp của ngành Chứng khoán đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tuyên truyền sâu rộng, nâng cao hiểu biết của xã hội về ngành Chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cuộc thi cũng tạo diễn đàn để cán bộ, chuyên gia, nhà đầu tư và công chúng chia sẻ góc nhìn, kỷ niệm, những câu chuyện gắn bó với thị trường; đề xuất các giải pháp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán trong giai đoạn mới.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam đang sinh sống trong nước và nước ngoài, cũng như người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.

Ban Tổ chức đặc biệt khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang và đã công tác trong ngành Chứng khoán và tại các thành viên thị trường; nhà báo, phóng viên, biên tập viên; chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên, nhà đầu tư tham gia.

Nội dung tác phẩm có thể tập trung phản ánh những thành tựu nổi bật của ngành Chứng khoán trong 30 năm xây dựng và phát triển, cũng như những đóng góp đối với đất nước.

Bên cạnh đó, tác giả có thể khai thác những dấu ấn lịch sử, giá trị truyền thống, các tấm gương điển hình, câu chuyện và ký ức sâu sắc về ngành Chứng khoán; phản ánh cảm nhận, đánh giá của người dân, doanh nghiệp và các thành viên thị trường về quá trình cải cách, hiện đại hóa thị trường chứng khoán.

Một nội dung quan trọng khác được Ban Tổ chức khuyến khích là những đề xuất chính sách, giải pháp thiết thực giúp ngành Chứng khoán tiếp tục hoàn thiện, thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 và các nhiệm vụ được giao.

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Theo Thể lệ, tác phẩm tham gia gồm tác phẩm viết, tối đa 3.000 chữ; tác phẩm phát thanh, truyền hình có thời lượng tối đa 20 phút. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Đối với tác phẩm đã đăng tải trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng, tác giả phải ghi rõ thời gian, tên báo, đài đã đăng hoặc phát tác phẩm. Để bảo đảm tính thời sự, Ban Tổ chức chỉ nhận những tác phẩm đã đăng trong khoảng thời gian từ ngày 30/9/2025 đến ngày 30/9/2026.

Tác phẩm phải bảo đảm tính khách quan, trung thực, có giá trị thông tin và sử dụng ngôn ngữ trong sáng. Ban Tổ chức không nhận tác phẩm mang tính hư cấu hoặc trái với văn hóa Việt Nam.

Tác phẩm dự thi không được đang bị khiếu nại về bản quyền, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác; đồng thời chưa từng đoạt giải tại các cuộc thi khác. Một tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất họ tên hoặc bút danh.

Đối với báo điện tử, hồ sơ cần ghi rõ đường link tác phẩm và gửi về Ban Tổ chức; có thể in trên giấy A4 nếu cần. Mỗi tác phẩm dự giải gửi một bộ hồ sơ, gồm thông tin tác giả, phần giới thiệu khái quát về tác phẩm, tác phẩm dự thi và tài liệu chứng minh số lượng lượt đọc, bình chọn nếu có.

Tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi theo hai hình thức. Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham gia Cuộc thi viết “Ngành Chứng khoán – 30 năm hình thành và phát triển”, gửi về UBCKNN, số 164 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tác phẩm cũng có thể gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: cuocthivietvenganhchungkhoan@ssc.gov.vn. Thời gian tiếp nhận tác phẩm từ ngày 15/3/2026 đến hết ngày 30/9/2026, tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc thời gian hiển thị trên thư điện tử đối với tác phẩm gửi qua email.

Theo tiêu chí chấm giải, tác phẩm cần có tính thời sự cao, nội dung và quy cách đúng Thể lệ; phản ánh được những giá trị lịch sử, thành tựu và đóng góp của ngành Chứng khoán đối với sự phát triển đất nước. Những tác phẩm đề xuất được giải pháp thiết thực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có tác động xã hội và sử dụng ngôn ngữ mạch lạc cũng là những tiêu chí quan trọng để xét giải.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Đặc biệt trị giá 20 triệu đồng; 2 giải A, mỗi giải 15 triệu đồng; 4 giải B, mỗi giải 10 triệu đồng; 6 giải C, mỗi giải 5 triệu đồng và 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng.

Việc lựa chọn tác phẩm trao giải không nhất thiết phải xét đủ số lượng giải theo cơ cấu. Ngoài tiền thưởng, các tác giả có sản phẩm xuất sắc và các tập thể có nhiều tác phẩm tham dự sẽ được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBCKNN. Các tác phẩm dự thi cũng sẽ được lựa chọn đăng tải trên Cổng thông tin điện tử UBCKNN và đưa vào Kỷ yếu kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam.

Thông qua cuộc thi, UBCKNN kỳ vọng thu hút sự tham gia của đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ trong ngành, chuyên gia, nhà đầu tư và công chúng, qua đó góp phần tái hiện sinh động hành trình 30 năm hình thành, phát triển của ngành Chứng khoán Việt Nam và lan tỏa những đề xuất, sáng kiến cho giai đoạn phát triển tiếp theo.