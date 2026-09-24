Doanh nghiệp số

Hạ tầng bán lẻ nông thôn và vonfram đưa doanh thu Masan lên 77.023 tỷ đồng

Đình Tưởng

Đình Tưởng

07:00 | 24/09/2026
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Sau 8 tháng, mảng vật liệu vonfram của Masan tăng doanh thu gấp 5,1 lần, trong khi hệ điều hành tiêu dùng quy mô 56.123 tỷ đồng tăng 19%.
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CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group, HoSE: MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh lũy kế 8 tháng năm 2026, ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 77.023 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số của Masan đạt 8.518 tỷ đồng, gấp khoảng 2,2 lần cùng kỳ năm 2025.

Masan chia nguồn doanh thu thành hai trụ cột. Trụ cột thứ nhất là Hệ điều hành Tiêu dùng (cOS), gom các nền tảng thương hiệu và bán lẻ, đạt 56.123 tỷ đồng, tăng 19%. Trụ cột thứ hai là Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR), doanh nghiệp khai thác và chế biến vonfram của Masan, đạt 21.013 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ.

Từ kết quả 6 tháng đầu năm, Masan đề xuất nâng kế hoạch doanh thu năm 2026 lên mức 98.000 đến 105.000 tỷ đồng, cao hơn 5 đến 7% so với mức 93.500 đến 98.000 tỷ đồng mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Theo Ban điều hành Masan, doanh thu 8 tháng tương ứng 73 đến 79% kế hoạch đề xuất.

Ở chỉ tiêu lợi nhuận, Masan cho biết tập đoàn đang trên đà vượt kịch bản cao của kế hoạch năm 2026 sau điều chỉnh. Toàn bộ kết quả 8 tháng tạo đà cho quý III/2026, giai đoạn Masan kỳ vọng hệ điều hành tiêu dùng tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng.

Masan gọi mảng tiêu dùng là một hệ điều hành, gồm Nền tảng Thương hiệu ở phía sản xuất và Nền tảng Bán lẻ ở phía điểm bán. Số liệu 8 tháng ghi nhận nền tảng bán lẻ của Masan tăng nhanh hơn nền tảng thương hiệu, với hai đơn vị bán lẻ cùng tăng từ 25% trở lên.

Hạ tầng bán lẻ nông thôn và vonfram đưa doanh thu Masan lên 77.023 tỷ đồng

Hạ tầng bán lẻ nông thôn kéo tăng trưởng hệ điều hành tiêu dùng Masan

WinCommerce (WCM), chuỗi bán lẻ trong hệ sinh thái Masan, ghi nhận doanh thu thuần tháng 8/2026 đạt 4.413 tỷ đồng, đưa lũy kế 8 tháng lên 31.614 tỷ đồng. Mức tăng 26,6% so với cùng kỳ giúp WCM vượt kế hoạch, nhờ cả cửa hàng hiện hữu lẫn cửa hàng mở mới.

Trong 8 tháng, WCM mở mới ròng 796 cửa hàng, trong đó 618 cửa hàng thuộc mô hình minimart Nông thôn. Miền Bắc chiếm khoảng 70% số cửa hàng mở mới ròng, phần còn lại nằm ở miền Trung và miền Nam. Khu vực nông thôn đóng góp khoảng 50% phần doanh thu tăng thêm của chuỗi.

Với bán lẻ hiện đại, mỗi cửa hàng mở mới là thêm một điểm trong hạ tầng phân phối của doanh nghiệp. Tỷ lệ 618 trên 796 cửa hàng mới thuộc mô hình minimart Nông thôn cho thấy Masan đang mở rộng hạ tầng điểm bán theo chiều sâu địa bàn thay vì dồn vào khu vực đô thị.

Một cách lý giải là mô hình minimart có quy mô gọn, phù hợp mật độ dân cư thưa hơn tại các xã. Việc miền Bắc chiếm phần lớn số cửa hàng mới cũng cho thấy Masan ưu tiên phủ kín mạng lưới tại các tỉnh phía Bắc trước khi dàn đều sang những khu vực còn lại.

Cũng thuộc Nền tảng Bán lẻ, chuỗi trà và cà phê Phúc Long đạt doanh thu thuần 1.511 tỷ đồng sau 8 tháng, tăng 25% so với cùng kỳ. Masan đánh giá kết quả của Phúc Long đúng tiến độ kế hoạch năm.

Ở phía Nền tảng Thương hiệu, Masan Consumer (HoSE: MCH) đạt doanh thu thuần 21.536 tỷ đồng, tăng 15%, đúng tiến độ. Masan MEATLife đạt 6.954 tỷ đồng, tăng 16% và vượt kế hoạch. Masan mô tả động lực chung của nền tảng thương hiệu là cao cấp hóa sản phẩm.

Nhóm cao cấp hóa đóng góp khoảng 40% mức tăng trưởng của Masan Consumer. Trong nhóm đó, Omachi thúc đẩy ngành hàng thực phẩm tiện lợi tăng 21,3%, còn CHIN-SU duy trì tăng trưởng hai chữ số ở mức 15,7%.

Nhóm gia tăng thị phần đóng góp khoảng 35% mức tăng trưởng, với Nam Ngư tăng 22,4% và đồ uống đóng chai trở lại tăng trưởng 9,5%. Nhóm động lực mới đóng góp khoảng 20%, trong đó chăm sóc cá nhân và gia đình (HPC) là ngành hàng tăng nhanh nhất của Masan Consumer với mức 25,6%, còn kinh doanh quốc tế tăng 19,1%.

Đặt hai nền tảng cạnh nhau, WCM tăng 26,6% trong khi Masan Consumer tăng 15%. Một cách lý giải là nền tảng bán lẻ của Masan tăng trưởng bằng số lượng điểm bán mở thêm, còn nền tảng thương hiệu dựa chủ yếu vào cơ cấu sản phẩm cao cấp và thị phần.

Vật liệu vonfram công nghệ cao thay đổi cơ cấu doanh thu Masan

Toàn cảnh nhà máy Núi Pháo. Ảnh: Masan High-Tech Materials.
Toàn cảnh nhà máy Núi Pháo. Ảnh: Masan High-Tech Materials.

Masan High-Tech Materials vận hành nền tảng vonfram tích hợp, với doanh thu thuần 8 tháng đạt 21.013 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ và vượt kế hoạch. Riêng tháng 8/2026, doanh thu của đơn vị vật liệu thuộc Masan đạt 5.411 tỷ đồng, gấp 6,3 lần cùng kỳ năm trước.

Theo Masan, sản lượng vonfram và sản lượng bán ra của MTC, đơn vị vận hành mỏ Núi Pháo tại Thái Nguyên, cùng tăng trong 8 tháng. Giá vonfram APT (amoni paratungstat, dạng trung gian phổ biến trong giao dịch vonfram) theo Fastmarkets ở mức 3.019 USD/mtu, trong đó mtu tương ứng 10 kg WO3.

Trong cấu trúc của Masan, mảng vonfram thuộc nhóm tài sản chiến lược, nằm ngoài hệ điều hành tiêu dùng. Riêng tháng 8/2026, Masan High-Tech Materials mang về 5.411 tỷ đồng, cao hơn mức 4.413 tỷ đồng của WCM trong cùng tháng, dù WCM là đơn vị có doanh thu lũy kế lớn nhất trong hệ sinh thái Masan.

Ban điều hành Masan cho biết giá APT thực tế duy trì ở mức cao, phản ánh nguồn cung hạn chế và nhu cầu vững vàng đối với vonfram. Masan High-Tech Materials đã công bố cổ tức 1.105 tỷ đồng.

Vonfram là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong các kim loại, ứng dụng trong dụng cụ cắt gọt, linh kiện điện tử và công nghiệp bán dẫn. Nhóm vật liệu vonfram vì vậy giữ vai trò đầu vào trong chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ cao, mảng Masan đầu tư từ nhiều năm trước.

Ở cấp tập đoàn, lợi nhuận của Masan gấp khoảng 2,2 lần cùng kỳ, trong khi doanh thu tăng 52%. Tốc độ lợi nhuận vượt tốc độ doanh thu có thể liên quan đến giá vonfram duy trì ở mức cao cùng sản lượng bán ra tăng tại MTC trong cùng giai đoạn.

Trong 8 tháng năm 2026, mảng vonfram mang về cho Masan 21.013 tỷ đồng với tốc độ gấp 5,1 lần, còn hệ điều hành tiêu dùng mang về 56.123 tỷ đồng với mức tăng 19%. Riêng chuỗi WinCommerce đã có thêm 796 cửa hàng ròng, phần lớn tại khu vực nông thôn phía Bắc, nơi mạng lưới bán lẻ hiện đại đang lan dần từ đô thị về các xã.

Masan High-Tech Materials vonfram hạ tầng bán lẻ WinCommerce Masan doanh thu hạ tầng bán lẻ nông thôn

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 145,500
Hà Nội - PNJ 142,500 145,500
Đà Nẵng - PNJ 142,500 145,500
Miền Tây - PNJ 142,500 145,500
Tây Nguyên - PNJ 142,500 145,500
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 145,500
Cập nhật: 24/09/2026 08:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,250 14,550
Miếng SJC Nghệ An 14,250 14,550
Miếng SJC Thái Bình 14,250 14,550
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 14,600
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,910 14,510
Trang sức 99.99 13,920 14,520
Cập nhật: 24/09/2026 08:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 1,455
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,425 14,552
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,425 14,553
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142 145
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,574 142,574
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 108,161
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 9,808
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 87,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 8,411
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 60,204
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 1,455
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 1,455
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 1,455
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 1,455
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 1,455
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 1,455
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 1,455
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 1,455
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 1,455
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 1,455
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 1,455
Cập nhật: 24/09/2026 08:00
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AUD 17869 18143 18722
CAD 17931 18206 18824
CHF 30963 31340 31983
CNY 0 3835 3931
EUR 29060 29279 30360
GBP 33766 34155 35093
HKD 0 3185 3388
JPY 158 161 168
KRW 0 18 20
NZD 0 14517 15102
SGD 19811 20093 20672
THB 697 760 814
USD (1,2) 25744 0 0
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Cập nhật: 24/09/2026 08:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD(1-2-5) 24,768 - -
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Cập nhật: 24/09/2026 08:00
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CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6490 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14615 0
PHP 0 380 0
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THB 0 726.4 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14250000 14250000 14550000
SBJ 13000000 13000000 14550000
Cập nhật: 24/09/2026 08:00

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BIC chi trả 20 triệu đồng cho khách hàng bị lừa đảo qua website giả mạo

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VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

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