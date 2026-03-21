Quỷ Nhập Tràng 2 cán mốc 100 tỷ sau 1 tuần, chuẩn bị phát hành quốc tế

Bùng nổ doanh thu 100 tỷ trong thời gian kỷ lục, chính thức công chiếu quốc tế

Chỉ sau 1 tuần ra rạp, Quỷ Nhập Tràng 2 đã chính thức đạt cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng ngoài rạp. Thành tích này đã vượt qua tốc độ 8 ngày của phần 1, trở thành bộ phim kinh dị đạt mốc trăm tỷ nhanh nhất mọi thời đại tại Việt Nam.

Theo ghi nhận, nếu duy trì phong độ hiện tại, phần 2 hoàn toàn có khả năng chạm mốc này chỉ trong 6–7 ngày, qua đó trở thành một trong những phim kinh dị Việt đạt 100 tỷ nhanh nhất từ trước đến nay, và vượt kỷ lục của chính mình (phần 1) khi phần 2 đã đạt được 100 tỷ sớm hơn 1 ngày (phần 2 đạt 100 tỷ trong vòng 7 ngày, và phần 1 đạt 100 tỷ trong vòng 8 ngày)

Không dừng lại ở thị trường nội địa, ê-kíp cũng đã sớm lên kế hoạch phát hành quốc tế, với những điểm đến đầu tiên như Úc và New Zealand. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm đưa chất liệu tâm linh – văn hóa thuần Việt tiếp cận gần hơn với khán giả toàn cầu, đồng thời mở rộng “vũ trụ Quỷ Nhập Tràng” ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Từ truyền thuyết dân gian về “quỷ nhập tràng”đến những ám ảnh đời thực

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về “quỷ nhập tràng” – hiện tượng xác chết bất ngờ “sống dậy” do bị tà khí xâm nhập, bộ phim không chỉ khai thác yếu tố kinh dị bề mặt mà còn đào sâu vào những lớp nghĩa gần gũi với đời sống. Những bước chân “đi nhón gót”, những chuyển động bất thường của cơ thể hay trạng thái bị điều khiển vô thức… đều được tái hiện với ngôn ngữ điện ảnh, khiến ranh giới giữa truyền thuyết và hiện thực trở nên mờ nhòe.

Không ít khán giả sau khi xem phim đã liên hệ đến những câu chuyện từng được truyền miệng trong dân gian, từ đó tạo nên nhiều luồng thảo luận về việc đâu là hư cấu, đâu là những niềm tin vẫn tồn tại trong đời sống văn hóa Việt.

So với phần 1, Quỷ Nhập Tràng 2 thực sự nâng tầm độ “nặng đô” của dòng phim kinh dị Việt đúng với nhãn dán T18 đã công bố trước đó. Ở phần phim này, tập trung khai thác yếu tố body horror (kinh dị thân thể) cùng những jumpscare hiệu quả, dày đặc nhưng khéo léo, đầy dụng ý để thể hiện những thế lực ma quái rình rập không ngơi nghỉ xung quanh gia trang của Minh Như. Ngoài ra lần này, việc kết hợp hình ảnh cùng âm thanh, nhạc nền rùng rợn càng khiến bộ phim trở nên chân thực.

Là phần tiền truyện, phim đưa khán giả ngược dòng quá khứ để khám phá nguồn cơn lời nguyền gia tộc của nhân vật Minh Như, với những hiện tượng ma quái liên tiếp ập đến sau khi cô em gái Mỹ Ngọc trở thành quỷ. Kịch bản lần này có yếu tố logic chặt chẽ hơn, giải đáp trọn vẹn những dấu chấm hỏi từng gây tranh cãi ở phần 1, cũng như mở ra những lớp lang mới cho bi kịch gia đình gây rúng động cả một vùng nông thôn An Giang. Ekip Quỷ Nhập Tràng 2 không tiếc tay “hành quyết” lần lượt các nhân vật với những pha hù dọa, tấn công ngoài sức tưởng tượng, chẳng thua kém tác phẩm quốc tế nào.

Đề cao văn hóa Việt, nghề dệt vải được tái hiện sinh động

Một trong những điểm sáng nổi bật của Quỷ Nhập Tràng 2 chính là việc khai thác đậm chất bản địa Việt Nam. Bối cảnh xưởng nhuộm được thể hiện sống động, tỉ mỉ đến từng ngóc ngách với những cuộn vải chồng chất, ngổn ngang giữa trời khuya u uất, tạo hiệu ứng thị giác ma mị, rợn người. Những chi tiết văn hóa dân gian như quan niệm “quỷ nhập tràng”, vòng phong ấn, hủ tục hiến tế... được lồng ghép đầy tò mò, giúp nâng tầm yếu tố tâm linh trong phim Việt.

Chi tiết vải nhuộm được tận dụng như thứ nuôi lớn gia tộc của Minh Như, nhưng rồi trở thành thứ phong ấn sự tự do và bình yên của cả nhà. Quỷ nhập tràng lợi dụng sự mềm mại nhưng dẻo dai của vải lụa để khống chế, tước đoạt linh hồn và thể xác của bất kỳ ai có ý định trốn thoát. Quỷ Nhập Tràng 2 biết cách tự thoát ly mình khỏi dòng chảy phim kinh dị dân gian Việt hiện nay, bằng cách tối đa hóa mức độ ám ảnh từ chính chất liệu thường ngày, gắn bó mật thiết với cuộc sống con người.

Dàn cast, mỹ nhân 10X bùng nổ

Trước cốt truyện tầm thước cùng sự đầu tư hoành tráng cho bối cảnh, dàn diễn viên Quỷ Nhập Tràng 2 vẫn hiên ngang nổi bật với những pha “xuất quỷ nhập thần” trên màn ảnh. Trong sự trở lại này, Khả Như tiếp tục khẳng định vị thế “nữ hoàng kinh dị Việt” với vai một hình tượng Minh Như rất khác - đáng thương, bất hạnh nhưng kiên cường. Từ ánh mắt đến những pha xử lý hình thế, nữ diễn viên đều cuốn người xem cho đến tận phút cuối cùng. Bên cạnh cô, Quang Tuấn trong vai nam chính Tuấn cũng là sự bổ trợ tuyệt hảo, nổi bật cùng những biểu cảm đặc sắc dù đất diễn ít hơn phần trước.

Quang Tuấn - Khả Như tiếp tục ghi điểm.

Điểm nhấn đặc biệt lần này chính là nữ tân binh Ngọc Hương trong vai Mỹ Ngọc - em gái Minh Như bị quỷ nhập. Dù là gương mặt mới, Ngọc Hương đã nỗ lực hết mình, không ngại hy sinh hình ảnh với những cảnh ăn thịt sống rùng rợn, mang đến chiều sâu ở cả hai cột mốc con người - quỷ nhập, cho thấy tiềm năng của một mỹ nhân màn ảnh thế hệ mới. Bên cạnh đó, dàn diễn viên gạo cội như Vân Dung, Đào Anh Tuấn, Doãn Quốc Đam, Phương Bình, và đặc biệt là “má” Thanh Hiền... đều phối hợp nhịp nhàng, thể hiện những khía cạnh chưa từng có trong sự nghiệp của họ từ trước đến nay, cho người xem một cái nhìn mới về những gương mặt quen thuộc.

Thông điệp nhân quả sâu sắc

Ngoài những yếu tố kinh dị bề mặt, Quỷ Nhập Tràng 2 còn ghi dấu bằng một lớp thông điệp sâu sắc về quy luật “ác giả ác báo”, về nghiệp quả và cái giá phải trả cho những lựa chọn sai lầm trong quá khứ. Những hình ảnh ma quỷ có thể khiến người xem rùng mình, nhưng càng đi sâu, bộ phim càng cho thấy nỗi sợ lớn nhất đôi khi lại đến từ chính con người – từ sự vô cảm, ích kỷ và những tổn thương mà người ta gây ra cho nhau trong chính mái nhà của mình.

Ngọc Hương, “má” Thanh Hiền gây bất ngờ với diễn xuất xuất thần.

Thông qua bi kịch của Minh Như và Mỹ Ngọc, phim khắc họa rõ nét hình ảnh những người phụ nữ số khổ, bị đẩy vào hoàn cảnh nghiệt ngã, chịu đựng cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Họ không chỉ là nạn nhân của thế lực siêu nhiên, mà còn là nạn nhân của định kiến, của gia đình và của những niềm tin sai lệch tồn tại từ đời này sang đời khác. Chính những vết thương ấy đã trở thành “cánh cửa” để cái ác len lỏi, khiến mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đáng chú ý, yếu tố quỷ nhập tràng trong phim không chỉ được khai thác như một truyền thuyết dân gian, mà còn gợi liên tưởng đến những câu chuyện từng tồn tại trong đời sống – nơi con người tin vào sự hiện diện của những thế lực vô hình, và đôi khi chính niềm tin đó lại chi phối hành vi, dẫn đến những hệ quả khó lường. Ranh giới giữa tâm linh và hiện thực vì thế trở nên mong manh, khiến người xem không khỏi đặt câu hỏi: liệu những gì đang diễn ra chỉ là hư cấu, hay phản chiếu một phần nào đó của đời sống thật?

Ẩn sâu trong toàn bộ câu chuyện là một thông điệp rất đời: không ai thương con hơn cha mẹ, nhưng cũng chính trong tình thân, khi bị bóp méo bởi nỗi sợ hãi và định kiến, tình yêu ấy có thể biến dạng thành áp lực, thậm chí là sự tổn thương. Bộ phim không né tránh những góc tối ấy, mà lựa chọn đối diện, để từ đó nhấn mạnh giá trị của sự thấu hiểu và yêu thương đúng cách.

Cái kết của phim, dù chưa khép lại hoàn toàn mọi nút thắt, lại mở ra nhiều hướng suy ngẫm và cả những dự đoán về phần tiếp theo. Nhiều khán giả cho rằng câu chuyện vẫn còn dư địa để phát triển, thậm chí có thể mở rộng sang những tuyến nhân vật đối đầu trực diện hơn với thế lực tà ác, tạo nên những màu sắc mới mẻ cho thương hiệu trong tương lai.

Với cách tiếp cận đó, Quỷ Nhập Tràng 2 không chỉ là một bộ phim kinh dị đơn thuần, mà còn là một lát cắt về con người, về gia đình và về những hệ quả không thể tránh khỏi của nhân – quả. Một nỗi sợ không chỉ dừng lại trong rạp chiếu, mà còn âm ỉ theo người xem rất lâu sau khi bộ phim kết thúc.