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Nvidia ra mắt GPU RTX 5070 12GB dành cho laptop

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10:11 | 04/05/2026
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Nvidia vừa chính thức xác nhận sự xuất hiện của phiên bản GPU GeForce RTX 5070 12GB dành cho laptop thông qua bản cập nhật driver Game Ready 596.36 WHQL, giúp cải thiện hiệu năng game AAA và sáng tạo nội dung trên laptop.
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Không tổ chức sự kiện ra mắt rầm rộ, Nvidia lựa chọn cách công bố bản GPU GeForce RTX 5070 12GB kín đáo trên kênh dành cho lập trình viên, cho thấy đây là một bước đi mang tính chiến lược hơn là sản phẩm chủ lực mới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường phần cứng toàn cầu chịu áp lực lớn từ nhu cầu trí tuệ nhân tạo (AI), kéo theo tình trạng khan hiếm chip nhớ. Việc bổ sung phiên bản 12GB được xem là giải pháp linh hoạt nhằm cân bằng nguồn cung linh kiện, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ người dùng laptop hiệu năng cao.

Giải bài toán thiếu hụt chip nhớ toàn cầu

Nguyên nhân chính thúc đẩy Nvidia tung ra biến thể mới nằm ở sự mất cân đối nguồn cung chip nhớ GDDR7. Các module dung lượng 2GB truyền thống không còn đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất, trong khi loại 3GB mới do Samsung và Micron cung cấp mở ra khả năng nâng dung lượng VRAM mà không cần thay đổi lớn về thiết kế phần cứng.

Sự ra mắt của GPU GeForce RTX 5070 12GB dựa trên nhu cầu của thị trường
Sự ra mắt của GPU GeForce RTX 5070 12GB dựa trên nhu cầu của thị trường

Nhờ sử dụng các chip nhớ 3GB, Nvidia có thể nâng dung lượng từ 8GB lên 12GB, tương đương mức tăng 50%. Tuy nhiên, hãng vẫn giữ nguyên giao diện bộ nhớ 128-bit trên RTX 5070, đồng nghĩa băng thông không có nhiều cải thiện so với phiên bản cũ. Đây là điểm cho thấy Nvidia ưu tiên tối ưu chi phí và khả năng sản xuất hơn là tạo ra bước nhảy vọt về hiệu năng thuần.

Về cấu hình, RTX 5070 12GB nhiều khả năng vẫn giữ 4.608 nhân CUDA cùng mức xung nhịp tương đương bản 8GB. Điều này giúp đảm bảo mức tiêu thụ điện và nhiệt độ phù hợp với thiết kế laptop mỏng nhẹ, vốn bị hạn chế về không gian tản nhiệt.

Định vị sản phẩm và chiến lược phân khúc

Trong dải sản phẩm GPU di động, RTX 5070 12GB được đặt giữa RTX 5070 8GB và RTX 5070 Ti 12GB. So với phiên bản Ti sở hữu 5.888 nhân CUDA và bus bộ nhớ rộng hơn, biến thể 12GB mới không cạnh tranh trực tiếp về sức mạnh xử lý, mà tập trung vào yếu tố dung lượng bộ nhớ.

Nvidia lặng lẽ ra mắt GPU RTX 5070 12GB dành cho laptop
Nvidia lặng lẽ ra mắt GPU RTX 5070 12GB dành cho laptop

Cách định vị này cho phép Nvidia mở rộng lựa chọn cho các hãng sản xuất laptop như Lenovo, MSI hay XMG. Các đối tác có thể linh hoạt xây dựng cấu hình sản phẩm ở nhiều mức giá khác nhau, từ trung cao cấp đến cận cao cấp, thay vì chỉ phụ thuộc vào hai lựa chọn 8GB và Ti.

Đồng thời, chiến lược này cũng giúp Nvidia tận dụng tốt hơn nguồn linh kiện sẵn có. GPU laptop thường có biên lợi nhuận cao hơn so với desktop, nên việc ưu tiên phân bổ chip nhớ dung lượng lớn cho phân khúc này là bước đi hợp lý trong bối cảnh cạnh tranh tài nguyên với ngành AI.

Hiệu năng thực tế: cải thiện trải nghiệm thay vì bứt phá

Dù không tăng băng thông, dung lượng VRAM 12GB vẫn mang lại lợi ích rõ rệt trong nhiều tình huống sử dụng thực tế. Các tựa game AAA hiện đại ngày càng yêu cầu nhiều bộ nhớ đồ họa, đặc biệt khi chạy ở thiết lập cao hoặc độ phân giải lớn.

So với phiên bản 8GB, RTX 5070 12GB giúp giảm tình trạng nghẽn bộ nhớ – nguyên nhân phổ biến gây giật lag và tụt khung hình. Người dùng có thể duy trì thiết lập đồ họa cao hơn, xử lý texture dung lượng lớn ổn định hơn, từ đó cải thiện trải nghiệm chơi game tổng thể.

RTX 5070 12GB giúp giảm tình trạng nghẽn bộ nhớ so với các phiên bản 8G
RTX 5070 12GB giúp giảm tình trạng nghẽn bộ nhớ so với các phiên bản 8G

Không chỉ game thủ, nhóm người dùng sáng tạo nội dung cũng hưởng lợi từ nâng cấp này. Các tác vụ như dựng video, thiết kế 3D hay xử lý mô hình AI đều yêu cầu VRAM lớn để hoạt động hiệu quả. Việc tăng dung lượng giúp giảm phụ thuộc vào bộ nhớ hệ thống, từ đó rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính ổn định.

Tuy vậy, giới chuyên gia nhận định hiệu năng tổng thể của RTX 5070 12GB sẽ không vượt trội đáng kể so với bản 8GB trong các tác vụ không phụ thuộc nhiều vào VRAM. Đây là điểm người dùng cần cân nhắc khi lựa chọn, đặc biệt nếu chênh lệch giá giữa các phiên bản không đủ hợp lý.

Thời điểm ra mắt và tác động thị trường

Các mẫu laptop trang bị RTX 5070 12GB dự kiến sẽ xuất hiện trên thị trường từ tháng 6/2026, trùng với chu kỳ ra mắt sản phẩm mới của nhiều hãng. Sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức cạnh tranh cho phân khúc laptop gaming và sáng tạo nội dung tầm trung – cao cấp.

Tuy nhiên, mức giá bán sẽ đóng vai trò quyết định thành công của sản phẩm. Nếu giá tiếp cận gần với RTX 5070 Ti, người dùng có thể ưu tiên lựa chọn phiên bản mạnh hơn. Ngược lại, nếu được định giá hợp lý, RTX 5070 12GB sẽ trở thành lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng và chi phí.

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Ở góc độ dài hạn, động thái của Nvidia cho thấy hãng đang thận trọng trong việc phân bổ tài nguyên giữa thị trường tiêu dùng và AI. Việc chưa tung ra dòng RTX 50 Super như tin đồn cũng phản ánh chiến lược “giữ bài” trong bối cảnh chuỗi cung ứng chưa ổn định.

Việc ra mắt RTX 5070 12GB không chỉ đơn thuần là nâng cấp dung lượng bộ nhớ, mà còn là minh chứng cho cách Nvidia thích ứng với biến động thị trường. Trong cuộc đua phần cứng ngày càng khốc liệt, những điều chỉnh nhỏ nhưng đúng thời điểm có thể tạo ra lợi thế đáng kể.

NVIDIA GPU RTX 5070 12GB cho laptop GPU RTX 5070 12GB GPU gaming thị trường GPU gaming toàn cầu

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
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Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Xe và phương tiện

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026