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Google ra mắt TPU 8 hiệu năng gấp 3 lần, thách thức chip AI của Nvidia

Phạm Anh

Phạm Anh

16:21 | 23/04/2026
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Google công bố thế hệ chip TPU thứ tám tại Google Cloud Next với hai phiên bản chuyên biệt: TPU 8t dành riêng cho huấn luyện mô hình AI đạt 121 exaflops trên một siêu cụm 9.600 chip, và TPU 8i dành cho suy luận với hiệu năng trên mỗi đô la tốt hơn 80% so với thế hệ trước. Đây là lần đầu tiên Google thiết kế hai chip hoàn toàn tách biệt theo chức năng, phản ánh sự trưởng thành của hạ tầng AI và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn với Nvidia.
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Google vừa công bố thế hệ chip TPU thứ tám tại sự kiện Google Cloud Next, lần đầu tiên trong lịch sử dòng sản phẩm này công ty tách hẳn hai con chip riêng biệt theo chức năng: TPU 8t chuyên huấn luyện mô hình AI quy mô lớn và TPU 8i chuyên xử lý suy luận. Cả hai sẽ được bán rộng rãi qua Google Cloud vào cuối năm nay.

Quyết định tách đôi TPU 8 không phải là lựa chọn kỹ thuật đơn thuần. Nó phản ánh một thay đổi căn bản trong cách các công ty lớn tiêu thụ điện toán AI: huấn luyện và suy luận là hai bài toán khác nhau về bản chất, đòi hỏi kiến trúc phần cứng khác nhau, và việc dùng một chip đa năng cho cả hai ngày càng trở nên lãng phí.

Google ra mắt TPU 8 hiệu năng gấp 3 lần, thách thức chip AI của Nvidia
Dòng chip TPU 8 được Gooogle công bố trong bối cảnh nhu cầu về điện toán AI nhanh hơn và hiệu quả hơn đang tăng cao. Ảnh: Google

Tại sao Google tách đôi thay vì gộp chung

Huấn luyện một mô hình AI lớn là công việc xảy ra một lần hoặc vài lần, kéo dài hàng tuần đến hàng tháng, cần tối đa hóa tốc độ tính toán thuần túy trên số lượng chip khổng lồ. Suy luận là công việc xảy ra hàng tỷ lần mỗi ngày khi người dùng gửi câu hỏi đến ChatGPT, Gemini hay bất kỳ dịch vụ AI nào, ưu tiên là độ trễ thấp, chi phí mỗi lần xử lý phải cực kỳ thấp và hệ thống phải chạy liên tục không gián đoạn.

Một chip tối ưu cho cả hai mục tiêu đó thường không xuất sắc ở mục tiêu nào. Google nhận ra điều này và thiết kế TPU 8t với từng thông số hướng đến huấn luyện: một siêu cụm duy nhất có thể mở rộng lên tới 9.600 chip, đạt tổng hiệu năng 121 exaflops, con số gấp gần 3 lần so với thế hệ trước Ironwood. Quan trọng hơn, Google cho biết TPU 8t đặt mục tiêu "hiệu suất thực tế" trên 97%, tức là hơn 97% thời gian chip đang tính toán thực sự thay vì chờ dữ liệu hoặc xử lý sự cố.

Con số 97% đó nghe có vẻ kỹ thuật nhưng mang ý nghĩa thực tiễn rất lớn. Trên một cụm hàng nghìn chip chạy liên tục nhiều tuần, mỗi phần trăm thời gian nhàn rỗi tích lũy thành hàng ngày lịch trình bị kéo dài và hàng triệu đô la chi phí bị lãng phí. Việc nâng hiệu suất thực tế lên 97% là một trong những cải tiến có giá trị kinh tế cao nhất mà một nhà sản xuất chip huấn luyện có thể thực hiện, dù nó không xuất hiện trong bất kỳ con số marketing nào.

TPU 8i và bài toán chi phí của kỷ nguyên AI agent

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TPU 8i giải quyết bài toán hoàn toàn khác. Con chip này mang 288 GB bộ nhớ băng thông cao và 384 MB SRAM tích hợp trực tiếp trên chip, cho phép giữ dữ liệu mô hình ở sát bộ xử lý để phản hồi nhanh hơn mà không phải chờ đọc từ bộ nhớ ngoài. Nó còn tích hợp CPU Axion của Google dựa trên kiến trúc Arm và được tối ưu cho kiến trúc Mixture of Experts, loại mô hình chỉ kích hoạt một phần tham số tại mỗi thời điểm thay vì toàn bộ, giúp cắt giảm chi phí tính toán mà không đánh đổi hiệu năng.

Tại sao hiệu năng trên mỗi đô la lại là thước đo quan trọng hơn hiệu năng thô trong giai đoạn hiện tại? Vì cuộc đua AI đã chuyển sang giai đoạn triển khai đại trà. Huấn luyện GPT-4 hay Gemini Ultra là công việc của vài trăm kỹ sư trong vài tháng. Nhưng phục vụ hàng trăm triệu người dùng mỗi ngày là công việc kéo dài vô thời hạn, chi phí cộng dồn theo từng giờ. Google cho biết TPU 8i mang lại hiệu năng trên mỗi đô la tốt hơn 80% so với Ironwood, tức là cùng ngân sách điện toán đám mây, khách hàng xử lý được gần gấp đôi khối lượng công việc.

Google cũng tiết lộ chiến lược hai chip này hình thành trực tiếp từ sự trỗi dậy của AI agent, các hệ thống AI tự động lập kế hoạch, thực thi nhiệm vụ nhiều bước và tương tác liên tục với công cụ khác. Không giống người dùng gõ câu hỏi rồi đọc câu trả lời, AI agent chạy liên tục trong nền, đòi hỏi hạ tầng suy luận vừa nhanh vừa rẻ vừa ổn định, đúng những gì TPU 8i được xây dựng để đáp ứng.

Tuyên chiến thực sự với Nvidia

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Tại sao TPU 8 là đòn tấn công trực tiếp nhất vào Nvidia so với mọi thế hệ TPU trước đó? Vì lần này Google không chỉ cải thiện chip mà còn xây dựng toàn bộ hệ sinh thái xung quanh để triệt tiêu lý do khách hàng phải chọn Nvidia.

TPU 8t và TPU 8i hỗ trợ đầy đủ các framework phổ biến gồm JAX, PyTorch, SGLang và vLLM – tức là các nhóm kỹ thuật không cần viết lại code hay học công cụ mới khi chuyển sang TPU. Đây là rào cản lớn nhất mà các thế hệ chip thay thế Nvidia từng vấp phải: hệ sinh thái CUDA của Nvidia quá sâu rễ trong cộng đồng AI, ai muốn thoát ra phải trả chi phí chuyển đổi cao. Google đang trực tiếp tháo gỡ rào cản đó.

Cả hai chip còn dùng hệ thống làm mát bằng chất lỏng thế hệ thứ tư và đạt hiệu năng trên mỗi watt gấp đôi Ironwood, thông số ngày càng quan trọng khi chi phí điện và làm mát tại trung tâm dữ liệu leo thang cùng quy mô AI toàn cầu.

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Nếu Google duy trì lộ trình này và giải quyết được câu hỏi về hệ sinh thái phần mềm, TPU 8 có thể tạo ra áp lực giá thực sự lên dịch vụ đám mây AI của Nvidia và các đối tác phân phối GPU H100, H200, điều mà các thế hệ TPU trước chưa làm được vì còn phụ thuộc nhiều vào nhu cầu nội bộ của Google.

Với các doanh nghiệp Việt Nam đang sử dụng Google Cloud để chạy mô hình AI, TPU 8i khả thi về chi phí hơn nhiều so với việc thuê GPU H100, loại chip đang có giá thuê cao và thường xuyên hết hàng trên các nền tảng đám mây toàn cầu. Mức cải thiện 80% hiệu năng trên mỗi đô la, nếu được xác nhận trong thực tế, có thể rút ngắn thời gian hoàn vốn cho các dự án AI đang triển khai theo mô hình pay-as-you-go.

Giá thuê cụ thể của TPU 8t và TPU 8i trên Google Cloud chưa được công bố tại thời điểm bài viết.

Bốn khái niệm cần biết để hiểu về TPU 8

Exaflops là đơn vị đo tốc độ tính toán, tương đương một tỷ tỷ phép tính dấu phẩy động mỗi giây. 121 exaflops của siêu cụm TPU 8t là con số cho thấy quy mô tính toán mà trước đây chỉ các siêu máy tính quốc gia mới đạt được.

Hiệu suất thực tế (utilization) đo tỷ lệ thời gian chip đang tính toán hữu ích thay vì chờ dữ liệu hoặc xử lý lỗi – 97% là mức rất cao, phản ánh chất lượng phần cứng lẫn phần mềm điều phối.

Mixture of Experts là kiến trúc mô hình AI chỉ kích hoạt một phần tham số cho mỗi tác vụ thay vì toàn bộ, giảm chi phí tính toán mà không cắt giảm năng lực tổng thể của mô hình.

AI agent là hệ thống AI tự lên kế hoạch và thực thi chuỗi nhiệm vụ nhiều bước, khác với chatbot chỉ trả lời từng câu hỏi đơn lẻ, agent cần hạ tầng suy luận chạy liên tục và phản hồi nhanh để xử lý hàng nghìn bước trong một luồng công việc.
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Nghị định mới: Phạt đến 500 triệu đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí

Nghị định mới: Phạt đến 500 triệu đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí

Lễ tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

Lễ tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

'Hòn đảo quên lãng' kể chuyện thần thoại Philippines trên màn ảnh Việt

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Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

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Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

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Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

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Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

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ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu