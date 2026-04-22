TP.HCM triển khai đề án chuyển đổi xanh 900.000 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh vai trò quan trọng của chuyển đổi xanh đối với sự phát triển của thành phố.

Thông tin được ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM công bố tại sự kiện ra mắt Dự án “Việt Nam Xanh 2026” ngày 21/4. Theo lãnh đạo Thành phố, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định nguồn cung và giảm phát thải đang trở nên cấp thiết, đặt ra đòi hỏi các đô thị lớn không chỉ thích ứng mà còn phải chủ động dẫn dắt xu thế phát triển xanh.

TP.HCM xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là ba trụ cột xuyên suốt. Trong đó, Đề án chuyển đổi xanh được thiết kế với 10 trụ cột và 76 chỉ tiêu cụ thể, bao trùm các lĩnh vực từ năng lượng, giao thông - logistics, hạ tầng đô thị, công nghiệp đến tài chính, lối sống và nguồn nhân lực.

“Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết để TP.HCM duy trì vai trò đầu tàu kinh tế và nâng tầm cạnh tranh trong kỷ nguyên mới”, ông Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh.

Trong tổng thể đề án, chuyển đổi năng lượng được xác định là trụ cột then chốt, với các định hướng phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm, thúc đẩy hydro xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Ở lĩnh vực giao thông, Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 toàn bộ phương tiện công cộng sử dụng năng lượng sạch, góp phần giảm đáng kể phát thải khí nhà kính.

Người tiêu dùng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tái chế.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, nhu cầu vốn cho toàn bộ chương trình lên tới 900.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước dự kiến chiếm khoảng 20%, tập trung vào các hạ tầng thiết yếu như năng lượng, giao thông, xử lý chất thải và dữ liệu. Phần còn lại sẽ được huy động từ khu vực tư nhân, mô hình đối tác công tư (PPP), các quỹ đầu tư và nguồn vốn quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP.HCM dự kiến triển khai đồng bộ các công cụ tài chính như phát hành trái phiếu xanh đô thị, xây dựng cơ chế tín chỉ carbon địa phương, cùng các chính sách ưu đãi về thuế, phí nhằm khuyến khích đầu tư vào năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và hạ tầng xanh.

Áp lực chuyển đổi đang hiện hữu rõ nét khi công nghiệp và giao thông là hai lĩnh vực phát thải lớn nhất. Trong đó, công nghiệp chiếm khoảng 40% tổng lượng phát thải khí nhà kính, còn giao thông chiếm 18 - 20%. Trước thực tế này, Thành phố dự kiến triển khai mô hình vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực trung tâm, Cần Giờ và Côn Đảo, đồng thời thí điểm chuyển đổi toàn bộ phương tiện sang xe điện tại Côn Đảo vào năm 2028.

Các chuyên gia đánh giá, với nền tảng kinh tế năng động, cơ chế đặc thù và khả năng huy động nguồn lực lớn, TP.HCM có điều kiện để trở thành đầu tàu dẫn dắt quá trình chuyển đổi xanh trong khu vực ASEAN. Không chỉ dừng lại ở mục tiêu môi trường, đề án này còn mở ra cơ hội tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững và có giá trị gia tăng cao hơn trong dài hạn.