Electrolux trình diễn loạt thiết bị gia dụng mới tại Milan Design Week 2026

Một nghiên cứu gần đây từ Electrolux cho thấy nhiều người châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng quá tải kích thích và thông tin trong cuộc sống hiện đại. Phần lớn người dân tại các đô thị lớn đang cảm thấy áp lực tinh thần gia tăng. Ngôi nhà, vốn là nơi nghỉ ngơi, đôi khi lại trở thành nguồn gây căng thẳng nếu không gian sống không được tối ưu hóa.

Thấu hiểu được điều này, Electrolux đã mang đến Milan Design Week 2026 một cách tiếp cận mới thông qua không gian trải nghiệm “The Swedish Home”. Đây là nơi mà các nguyên tắc thiết kế Bắc Âu cốt lõi được đề cao tối đa, với lối sống tối giản, đường nét mềm mại và lấy con người làm trung tâm. Tại đây, ánh sáng, vật liệu và công nghệ không chỉ phục vụ công năng mà còn đóng vai trò điều chỉnh cảm xúc, giúp gia chủ tìm lại sự tĩnh tại.

“Thiết kế không chỉ dừng lại ở thẩm mỹ mà còn tác động trực tiếp đến cảm nhận của con người. Với “The Swedish Home”, chúng tôi mở rộng vai trò của thiết kế từ sản phẩm sang toàn bộ không gian sống, nơi sự bình tĩnh, rõ ràng và tiện nghi thành những giá trị cốt lõi.” Ông Joaquín García Sanchis, Giám đốc Thiết kế Toàn cầu của Electrolux, chia sẻ.

Electrolux hướng tới cuộc sống tối giản và bền vững

Trong khuôn khổ “The Swedish Home” tại Milan Design Week , Electrolux đã hiện thực hóa việc “giảm thiểu áp lực không cần thiết” thông qua loạt giải pháp công nghệ gia dụng đột phá, giúp tối giản hóa mọi thao tác và mang lại trải nghiệm sống tĩnh tại. Nổi bật trong đó là tính năng AI TasteAssist, được tích hợp trên ứng dụng điện thoại dành cho các thiết bị như lò nướng, bếp điện từ, máy rửa chén…

Mẫu lò nướng Electrolux 700 MealAssist hoàn toàn mới được tích hợp chức năng PizzaExpert có thể chế biến pizza ở nhiệt độ cao 340°C chỉ trong khoảng 2,5 phút.

Với AI TasteAssist, lò nướng sẽ tự động chuyển đổi các công thức nấu ăn trực tuyến thành thiết lập nấu tối ưu nhờ công nghệ AI. Với khả năng phân tích các yếu tố như nhiệt độ, thời gian, bước làm nóng trước và nguyên liệu, tính năng này giúp giảm đáng kể thao tác thủ công, đồng thời nâng cao độ chính xác và sự ổn định cho từng món ăn. Mẫu lò nướng Electrolux 700 MealAssist hoàn toàn mới được tích hợp chức năng PizzaExpert có thể chế biến pizza ở nhiệt độ cao 340°C chỉ trong khoảng 2,5 phút. Sản phẩm được chứng nhận bởi Scuola Italiana Pizzaioli (Ý), hướng đến việc tái hiện trải nghiệm ẩm thực chuẩn nhà hàng ngay tại không gian gia đình, với chất lượng đồng đều và đáng tin cậy.

Bếp từ SaphirMatt® từng đạt nhiều giải thưởng quốc tế sẽ mang đến cách tiếp cận khác biệt trong thiết kế bếp

Một sản phẩm khác là bếp từ SaphirMatt®, sản phẩm từng đạt nhiều giải thưởng quốc tế sẽ mang đến cách tiếp cận khác biệt trong thiết kế bếp. Với bề mặt mờ giúp giảm chói, hạn chế dấu vân tay và chống trầy xước vượt trội, SaphirMatt® góp phần giảm “nhiễu” thị giác, mang lại trải nghiệm nấu nướng tĩnh tại, tập trung và có chủ đích hơn trong từng thao tác.

Máy rửa chén mới với giao diện QuickSelect 2.0 được thiết kế nhằm đơn giản hóa quá trình sử dụng thông qua thao tác trượt trực quan

Trong khi đó, dòng máy rửa chén mới với giao diện QuickSelect 2.0 được thiết kế nhằm đơn giản hóa quá trình sử dụng thông qua thao tác trượt trực quan. Các chi tiết như giỏ trượt êm, cửa đóng mở nhẹ và khả năng vận hành yên tĩnh mang lại trải nghiệm liền mạch, hạn chế tối đa những gián đoạn trong sinh hoạt. Với thiết kế linh hoạt cũng cho phép bảo vệ các vật dụng dễ vỡ, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng với các vật dụng kích thước lớn như nồi, chảo hay khay nướng.

Cùng với đó là BST thiết bị gia dụng nhỏ Timeless Collection mang phong cách Bắc Âu với thiết kế tối giản, tông màu trung tính và đường nét mềm mại

Ngoài các sản phẩm trên thì bộ sưu tập thiết bị gia dụng nhỏ Timeless Collection mang phong cách Bắc Âu với thiết kế tối giản, tông màu trung tính và đường nét mềm mại, phù hợp với nhiều không gian bếp khác nhau cũng được Electrolux mang đến không gian trải nghiệm đa giác quan tại Milan Design Week 2026 lần này.

Cùng với không gian trưng bày, Electrolux còn tổ chức các buổi workshop tương tác, các chuyên đề về sống bền vững và khu vực trải nghiệm nấu ăn dành riêng cho trẻ em, nhằm lan tỏa lối sống cân bằng và ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai.

Sự kiện “The Swedish Home” mở cửa đón khách từ ngày 21 đến 26/04/2026 tại Via Melzo 12, Milan. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo: https://www.electrolux.vn/blog/milan-design-week-2026/

Thông qua “The Swedish Home” tại Milan Design Week 2026, Electrolux tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc định hình xu hướng không gian bếp đương đại

Thông qua “The Swedish Home” tại Milan Design Week 2026, Electrolux tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc định hình xu hướng không gian bếp đương đại, nơi thiết kế, công nghệ và cảm xúc được cân bằng trong một triết lý sống bền vững. Định hướng này cũng được Electrolux từng bước hiện thực hóa tại Việt Nam, với các giải pháp thiết kế và công nghệ phù hợp nhịp sống hiện đại, đồng thời hé lộ những dòng sản phẩm bếp mới đáng mong đợi trong thời gian tới, hướng đến trải nghiệm sống tiện nghi, tinh giản và cân bằng hơn giữa nhịp sống ngày càng bận rộn của người tiêu dùng Việt.