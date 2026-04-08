LG giới thiệu loạt giải pháp công nghệ mới tại LG InnoFest APAC 2026

Năm nay, LG InnoFest APAC 2026 đã thu hút hơn 200 đối tác chiến lược và đại diện truyền thông từ 20 quốc gia nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác và chia sẻ tầm nhìn dài hạn.

Với chủ đề “Đột phá công nghệ, Song hành bứt phá” (Innovation, Forward Together), sự kiện mang đến cái nhìn toàn diện về các giải pháp công nghệ phù hợp với phong cách sống của người dùng Châu Á. Thông qua những cải tiến mang dấu ấn Hàn Quốc (K-tech), LG InnoFest kiến tạo một màn trình diễn ấn tượng về Trí tuệ nhân tạo Thấu cảm, từ đó hiện thực hóa thành những giải pháp thực tiễn, thấu hiểu sâu sắc từng thị trường bản địa.

Trọng tâm của nhóm giải pháp chăm sóc phục trang tối ưu là tháp giặt sấy LG WashTower™ thế hệ mới

Ở nhóm giải pháp chăm sóc phục trang tối ưu cho người dùng Châu Á, trọng tâm là tháp giặt sấy LG WashTower™ thế hệ mới. Bên cạnh các mẫu 24inch và 27inch hiện có, LG cũng giới thiệu phiên bản 25inch hoàn toàn mới. Đây là thiết kế được “đo ni đóng giày” cho các căn hộ Châu Á có diện tích tinh gọn, giúp tối ưu hóa không gian mà vẫn đảm bảo hiệu suất giặt sấy mạnh mẽ.

Các mẫu máy giặt cửa trên mới cũng được nâng cấp đáng kể nhờ công nghệ truyền động trực tiếp tích hợp Trí tuệ nhân tạo Thấu cảm thế hệ thứ 2 (LG AI DD™ 2.0), tự động tối ưu hóa chuyển động lồng giặt dựa trên chất liệu vải và độ bẩn. Trong khi đó, công nghệ giặt nhanh TurboWash™ 3D hỗ trợ làm sạch sâu quần áo chỉ trong 30 phút. Nổi bật là tính năng ezDispense™ tự động phân bổ nước giặt/xả theo khối lượng thực tế, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và hạn chế lãng phí hóa chất.

Một sản phẩm đáng chú ý khác là máy giặt sấy bơm nhiệt LG WashCombo™. Với thiết kế “Tất-cả-trong-một”, thiết bị tích hợp hoàn hảo chức năng giặt và sấy trong một chu trình duy nhất, đồng thời đạt hiệu suất năng lượng vượt trội nhờ công nghệ Inverter HeatPump™.

Ở phân khúc máy giặt thương mại, LG cũng giới thiệu các giải pháp có hiệu suất vận hành cao, thiết kế linh hoạt, đề cao độ bền công nghiệp và công nghệ thông minh. Kế thừa vị thế dẫn đầu trong việc phát triển giải pháp giặt sấy, các sản phẩm này cung cấp nhiều tiện ích nâng cao như: tùy chỉnh chương trình giặt sâu, kết nối API mở và thiết kế tối ưu cho việc bảo trì. Dựa trên những phản hồi tích cực tại Hàn Quốc, LG dự kiến sẽ sớm mở rộng thị trường cho mẫu máy giặt sấy thương mại HeatPump Combo mới.

Ở giải pháp nhà bếp thông minh và linh hoạt, LG tập trung vào các giải pháp tối ưu không gian, yếu tố được quan tâm phổ biến dòng tủ lạnh mới với thiết kế Fit & Max sử dụng bản lề Zero Clearance

Ở giải pháp nhà bếp thông minh và linh hoạt, LG tập trung vào các giải pháp tối ưu không gian, yếu tố được quan tâm phổ biến tại nhiều đô thị Châu Á. Trong đó, dòng tủ lạnh mới với thiết kế Fit & Max sử dụng bản lề Zero Clearance, cho phép đặt tủ âm tường mà cửa vẫn mở được hoàn toàn. Thiết kế này không chỉ tiết kiệm không gian mà còn tối đa dung tích sử dụng.

LG cũng phát triển Ice Solution, hệ thống làm đá tích hợp với nhiều lựa chọn, đáp ứng đa dạng nhu cầu và thói quen sử dụng nước đá phổ biến tại Châu Á. Người dùng có thể lựa chọn giữa đá tròn cao cấp Craft Ice™ (đá tan chậm), đá viên, đá bào và Mini Craft - phiên bản nhỏ hơn của Craft Ice.

Trong khi đó, dòng máy rửa bát mới được trang bị chu trình rửa và sấy hoàn tất trong một giờ. Công nghệ QuadWash™ Pro sử dụng các tia nước áp lực cao kết hợp bọt siêu nhỏ để làm sạch từ nhiều hướng, trong khi Dynamic Heat Dry+ giúp tăng hiệu quả sấy nhờ khả năng hút ẩm và tạo luồng khí ấm. Đáng chú ý, các sản phẩm chủ lực của LG đều đạt hiệu suất năng lượng A ở cả phân khúc cao cấp và phổ thông.

Tại thị trường Đông Nam Á, LG cũng giới thiệu bộ sưu tập thiết bị bếp âm tủ, bao gồm lò nướng, bếp và máy hút mùi, hướng đến đối tượng khách hàng B2B và B2C. Nổi bật trong đó là mẫu lò nướng Camera Oven tích hợp camera bên trong, có khả năng nhận diện nguyên liệu, đề xuất chế độ nấu phù hợp và theo dõi quá trình chín của món ăn.

Tại InnoFest 2026, LG cũng hiện thực hóa tầm nhìn “Zero Labor Home” với AI Home

Tại InnoFest 2026, LG cũng hiện thực hóa tầm nhìn “Zero Labor Home” với AI Home, theo đó hệ sinh thái nhà thông minh nơi các thiết bị vận hành đồng bộ qua trung tâm điều khiển ThinQ ON™. Hệ thống này hướng tới mục tiêu giải phóng hoàn toàn người dùng khỏi gánh nặng việc nhà, cá nhân hóa trải nghiệm sống dựa trên thói quen sinh hoạt của từng thành viên. Theo lộ trình, ThinQ ON™ hiện đang được triển khai tại Úc và Thái Lan trước khi chính thức mở rộng ra toàn khu vực.

Năm nay, triển lãm còn có sự xuất hiện của ba không gian được mô phỏng dựa trên các kiểu nhà ở phổ biến trên khắp Châu Á. Thiết kế của các không gian được lấy cảm hứng từ bối cảnh quen thuộc trong những bộ phim Hàn Quốc, giúp khách tham quan dễ hình dung cách sản phẩm được ứng dụng thực tế.

Song song với việc đổi mới thiết bị, LG còn đẩy mạnh mô hình LG Subscribe, dịch vụ đăng ký sử dụng thiết bị gia dụng linh hoạt kèm các gói chăm sóc chuyên nghiệp. Mô hình kinh doanh tiên tiến này đang được tập trung phát triển tại các thị trường có tốc độ đô thị hóa nhanh như Malaysia, Đài Loan và Việt Nam.

Ông Jaeseung Kim, Tổng Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Chia sẻ trong khuôn khổ sự kiện, ông Jaeseung Kim, Tổng Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, LG Electronics, khẳng định: "Châu Á là một trong những thị trường năng động và đóng vai trò quan trọng nhất của LG. InnoFest 2026 là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi chia sẻ định hướng về một kỷ nguyên sống thông minh mới. Chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực phát triển các giải pháp AI thấu cảm, đảm bảo công nghệ luôn phục vụ cuộc sống một cách tự nhiên và tận tâm nhất".

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