Đây là sản phẩm đạt giải thưởng sáng tạo tại CES 2025, sở hữu màn hình cảm ứng cùng chân đế di động linh hoạt, mang đến trải nghiệm làm việc và giải trí đỉnh cao.

Chia sẻ về sản phẩm mới, ông Lee Wooho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Giải trí và Truyền thông, LG Electronics Việt Nam, cho biết: “LG Smart Monitor Swing là thành viên mới nhất trong dải sản phẩm màn hình thông minh được LG giới thiệu tại Việt Nam. Sản phẩm đột phá này sẽ tái định nghĩa khái niệm màn hình đa năng, mang đến giải pháp hiển thị all-in-one cho mọi nhu cầu từ làm việc đến giải trí, thích nghi với lối sống mới và hỗ trợ cho đam mê sáng tạo của người dùng”.

LG Smart Monitor Swing chính thức ra mắt tại Việt Nam

Nhờ phần chân đế có thể điều chỉnh độ cao, xoay và thay đổi góc đặt màn hình linh hoạt, mà người dùng dễ dàng điều chỉnh đến vị trí phù hợp cho từng mục đích sử dụng khác nhau. Qua đó người dùng có thể sử dụng màn hình cho nhiều mục đích từ việc tận hưởng “rạp chiếu phim” ngay trên giường, thiết lập bàn làm việc chuyên nghiệp đến các cuộc họp, các lớp học vẽ và nhạc cụ,... mà không cần thay đổi bố cục không gian.

Khả năng điều chỉnh linh hoạt này cũng hỗ trợ tối ưu cho thao tác cảm ứng toàn phần - tính năng lần đầu tiên xuất hiện trên dòng Smart Monitor của LG, giúp việc điều hướng và quản lý nội dung trở nên trực quan hơn. Khi sử dụng trực tiếp trên webOS, người dùng có thể thao tác nhanh trên các ứng dụng mà không cần chuột hoặc bàn phím, đặc biệt phù hợp với các nội dung hiển thị dạng dọc, video ngắn hoặc các tác vụ cần tương tác trực tiếp trên màn hình.

Ngoài ra, Smart Monitor Swing cũng được trang bị tấm nền IPS 32 inch với độ phân giải 4K UHD (3.840 x 2.160), mang lại hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động và độ tương phản cao. Không gian hiển thị rộng lớn giúp các tác vụ đa nhiệm được thao tác dễ dàng, đồng thời hiển thị rõ nét các nội dung có độ chi tiết cao như hình ảnh, video, bảng dữ liệu hoặc văn bản.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng độc lập mà không cần máy tính, Smart Monitor Swing có thể hoạt động trên nền tảng webOS, cho phép truy cập trực tiếp các ứng dụng làm việc và giải trí. Qua đó người dùng có thể sử dụng các ứng dụng văn phòng trên nền tảng đám mây, truy cập PC từ xa hoặc chuyển đổi giữa nhiều nội dung khác nhau trên cùng một màn hình. Sản phẩm cũng được tích hợp loa và các cổng kết nối như USB Type-C (hỗ trợ sạc nhanh 65W) và HDMI, giúp kết nối thuận tiện với nhiều thiết bị đầu vào.

Đáng chú ý, ngoài các trang bị phần cứng, Smart Monitor Swing còn được tích hợp các tính năng thông minh nhằm cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Auto Pivot cho phép màn hình tự động xoay theo nội dung hiển thị, tối ưu khi xem các video ngắn (short-form) trên webOS. LG Switch App hỗ trợ chia màn hình theo nhiều bố cục có sẵn, tùy chỉnh cài đặt nhanh và điều khiển nhiều thiết bị bằng một bộ bàn phím và chuột duy nhất. Đồng thời, tính năng Brightness Control tự động điều chỉnh độ sáng theo điều kiện ánh sáng môi trường, giúp duy trì trải nghiệm xem ổn định trong nhiều không gian khác nhau.