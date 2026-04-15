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Samsung ra mắt TV Micro RGB 2026, nâng chuẩn màu sắc và trải nghiệm hiển thị cao cấp

Hoàng Anh

Hoàng Anh

09:40 | 15/04/2026
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Samsung vừa chính thức ra mắt dòng TV Micro RGB 2026, đánh dấu bước tiến đáng kể trong công nghệ màn hình LCD cao cấp
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Samsung vừa ra mắt dòng TV Micro RGB 2026. Với việc thay thế đèn nền LED trắng truyền thống bằng hàng nghìn đèn LED đỏ, xanh lá và xanh dương siêu nhỏ (kích thước dưới 100 micromet) phát sáng độc lập, công nghệ Micro RGB giúp giảm thiểu hiện tượng lẫn màu, đồng thời nâng cao độ chính xác và độ sâu của màu sắc.

Nhờ cấu trúc đèn nền hoàn toàn mới, dòng TV này có khả năng tái tạo gần như 100% không gian màu BT.2020 (color space) mang tiêu chuẩn màu rộng hàng đầu hiện nay. Điều này mang lại hình ảnh sắc nét, chi tiết cao, màu sắc trung thực và sống động trong cả vùng sáng lẫn vùng tối, tiệm cận chất lượng hiển thị của các công nghệ cao cấp như OLED.

Samsung ra mắt TV Micro RGB 2026, nâng chuẩn màu sắc và trải nghiệm hiển thị cao cấp
Samsung ra mắt dòng TV Micro RGB 2026

Sức mạnh xử lý của dòng sản phẩm đến từ bộ vi xử lý AI Micro RGB AI Engine Pro, cho phép tối ưu hóa nội dung theo thời gian thực. Hệ thống này hỗ trợ nhiều tính năng thông minh như nâng cấp HDR bằng AI, tự động tối ưu chế độ chơi game, làm mượt chuyển động và trợ lý Vision AI Companion, giúp tìm kiếm nội dung bằng hội thoại và đưa ra gợi ý cá nhân hóa.

Dòng TV Micro RGB 2026 được chia thành hai phân khúc chính. Ở nhóm cao cấp, dòng R95H được trang bị công nghệ chống chói Glare Free, tần số quét lên đến 165Hz và hỗ trợ HDR10+ Advanced, chuẩn HDR do Samsung đồng phát triển, tối ưu hiển thị theo từng loại nội dung. Thiết kế Timeless Frame với khung kim loại và màn hình treo nổi cũng là điểm nhấn thẩm mỹ của dòng này.

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Trong khi đó, dòng R85H hướng đến phân khúc tiêu chuẩn cao với tần số quét tối đa 144Hz, vẫn giữ nền tảng Micro RGB nhưng lược bớt một số tính năng cao cấp để tối ưu giá thành. Toàn bộ sản phẩm đều tích hợp âm thanh vòm Dolby Atmos, công nghệ Q-Symphony cho phép đồng bộ nhiều thiết bị âm thanh Samsung, cùng khả năng truy cập Samsung Art Store, kho nội dung nghệ thuật phong phú để biến TV thành một khung tranh khi không sử dụng.

Về kích thước, dòng R85H có các tùy chọn từ 55 đến 85 inch, thậm chí mở rộng tới gần 100 inch. Dòng R95H cao cấp hơn với các phiên bản 65, 75, 85 inch và đặc biệt là mẫu 130 inch từng được giới thiệu tại CES 2026, nay đã được thương mại hóa. Samsung cũng cho biết sẽ bổ sung thêm phiên bản 100 inch trong năm nay.

Tại thị trường Mỹ, giá bán tham khảo của dòng R95H khởi điểm khoảng 3.200 USD (khoảng 80 triệu VNĐ) cho bản 65 inch và có thể lên tới 6.500 USD (khoảng 162 triệu VNĐ) cho bản 85 inch, trong khi phiên bản Micro RGB 130 inch được dự đoán vượt mốc 30.000 USD (khoảng 750 triệu VNĐ). Dòng R85H có giá dễ tiếp cận hơn, từ khoảng 1.600 USD (khoảng 40 triệu VNĐ) đến 4.000 USD (khoảng 100 triệu VNĐ) tùy kích thước.

Hiện các sản phẩm đã được phân phối chính thức thông qua hệ thống bán lẻ và các đối tác lớn như Best Buy. Với công nghệ Micro RGB, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc TV LCD cao cấp, đồng thời tạo ra áp lực cạnh tranh trực tiếp lên OLED và Mini-LED.

Sự kết hợp giữa độ sáng cao, màu sắc chính xác và các tính năng AI thông minh giúp dòng sản phẩm này trở thành lựa chọn đáng chú ý cho nhu cầu giải trí tại gia, đặc biệt là xem phim chất lượng cao và chơi game tốc độ cao.

Samsung TV Micro RGB 2026 OLED TV LCD cao cấp sản phẩm mới

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
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N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
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Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

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Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

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PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu