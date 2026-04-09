Chrome tái thiết giao diện duyệt web với tab dọc và chế độ đọc toàn màn hình

Google chuyển danh sách tab sang cạnh trái, giải phóng chiều ngang vốn bị giới hạn khi mở nhiều trang. Bố cục dọc giúp tiêu đề hiển thị rõ ràng, giảm phụ thuộc vào biểu tượng thu nhỏ, từ đó cải thiện khả năng nhận diện nội dung đang mở. Cách triển khai này tiệm cận chuẩn quản lý tab đã phổ biến trên Microsoft Edge và Brave, hai nền tảng đi trước trong tối ưu đa nhiệm. Tuy xuất hiện muộn, lựa chọn này cho thấy Google ưu tiên độ ổn định và khả năng tương thích trên quy mô người dùng lớn, thay vì chạy theo tốc độ bổ sung tính năng.

Tính năng thanh tab dọc mới trên Chrome. Ảnh: Google

Thanh tab dọc còn tích hợp tùy chọn thu gọn, giúp cân bằng giữa khả năng quản lý và diện tích hiển thị nội dung. Người dùng thao tác nhanh qua menu chuột phải để kích hoạt, phù hợp thói quen sử dụng hiện có mà không tạo gián đoạn lớn. Thiết kế này hướng tới nhóm người dùng xử lý nhiều tác vụ, nơi việc theo dõi và chuyển đổi giữa các nguồn thông tin diễn ra liên tục.

Tính năng đọc toàn màn hình mới trên Chrome. Ảnh: Google

Song song, chế độ đọc được nâng cấp sang dạng toàn màn hình, thay thế hoàn toàn giao diện trang gốc. Cách hiển thị mới loại bỏ quảng cáo, hình trang trí, giữ lại phần văn bản cốt lõi, tạo môi trường đọc tập trung. So với phiên bản chia đôi trước đây, thay đổi này giảm phân tán thị giác, đồng thời rút ngắn thao tác khi truy cập nội dung dài.

Việc đưa các tính năng từ kênh thử nghiệm sang phát hành chính thức cho thấy mức độ hoàn thiện đã đạt yêu cầu. Bản cập nhật đang triển khai rộng rãi, người dùng tại Việt Nam đã bắt đầu tiếp cận, qua đó định hình lại cách quản lý thông tin và nhịp độ làm việc trên trình duyệt phổ biến nhất hiện nay.